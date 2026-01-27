HyperOS 3 na wojennej ścieżce. Twój Xiaomi może nagle odmówić posłuszeństwa

Podsumowanie artykułu . . .

Jeśli Twój smartfon po zainstalowaniu nowej paczki danych utknął w trybie Recovery lub w kółko wyświetla logo startowe, nie jesteś sam. Problem nie jest jednak przypadkowym błędem programistów, lecz celowym działaniem producenta wymierzonym w konkretną grupę urządzeń. Chodzi o telefony z tak zwanego „szarego importu”, które choć fizycznie pochodzą z Chin, działają na nieoficjalnie zmodyfikowanym oprogramowaniu Global.

Pytanie brzmi: dlaczego HyperOS 3 zamienia sprawne dotąd telefony w „cegły”?

Odpowiedź kryje się w nowym mechanizmie weryfikacji regionu, który Xiaomi zaimplementowało w tej aktualizacji. System podczas startu wykonuje teraz rygorystyczne sprawdzenie, czy region zapisany w sprzęcie pokrywa się z regionem zainstalowanego oprogramowania. W przypadku urządzeń importowanych z Chin, które sprzedawcy często „przerabiali” na wersje globalne przed wysyłką do Europy, dochodzi do konfliktu. System wykrywa, że na chińskim sprzęcie zainstalowano nieautoryzowany soft i w ramach „bezpieczeństwa” blokuje możliwość startu, zatrzymując telefon w trybie odzyskiwania.

Dla Xiaomi sprawa jest jasna – firma nie traktuje tego jako błędu, lecz jako ochronę przed nieautoryzowanymi modyfikacjami. Problem w tym, że wielu użytkowników nie miało pojęcia, że kupując telefon w okazyjnej cenie na popularnych platformach handlowych, stają się posiadaczami tak zwanego „składaka” programowego. Jeśli Twój telefon działał bez zarzutu na HyperOS 2.2 lub starszym MIUI, HyperOS 3 brutalnie weryfikuje tę przeszłość, uniemożliwiając normalne korzystanie z urządzenia.

Istnieje jednak cień nadziei dla tych, którzy już wpadli w tę pułapkę. Okazuje się, że system ma wbudowany mechanizm ratunkowy, który można wymusić dość nietypową metodą. Jeśli Twój telefon utknął w trybie Recovery, musisz uzbroić się w cierpliwość i… zacząć go uporczywie restartować. Eksperci wskazują, że wykonanie od 10 do 15 wymuszonych restartów z rzędu (poprzez przytrzymanie przycisku zasilania) może oszukać system i zmusić go do automatycznego przywrócenia poprzedniej, stabilnej wersji oprogramowania, czyli HyperOS 2.2. Jest to rodzaj awaryjnego cofnięcia zmian, który przywraca telefon do życia, usuwając problematyczną „trójkę”.

Gdy już uda się odzyskać dostęp do menu głównego, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest natychmiastowe wejście w ustawienia i całkowite wyłączenie automatycznych aktualizacji systemu. W przeciwnym razie telefon przy najbliższej okazji ponownie pobierze HyperOS 3 i cała zabawa z restartowaniem zacznie się od nowa. Posiadacze urządzeń z odblokowanym bootloaderem lub wgranym Xiaomi.eu mogą czuć się nieco bezpieczniej, ale oficjalne „przeróbki” Global na chińskich bazach są obecnie na celowniku producenta.

Dla tych, którzy planują teraz zakup nowego smartfona tej marki, polecamy upewnić się, że pochodzi on z oficjalnej europejskiej dystrybucji, by uniknąć stresu przy kolejnej dużej aktualizacji. Pamiętajcie też, by przed każdą instalacją nowego oprogramowania robić kopię zapasową danych – w dobie tak rygorystycznych blokad regionalnych, nigdy nie wiadomo, kiedy Wasz telefon uzna, że jego hardware i software przestały do siebie pasować.