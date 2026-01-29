Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition. Złoty, a skromny

Podsumowanie artykułu . . .

Jubilerskie rzemiosło spotyka technologię

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition otrzymał kopertę wykonaną ze specjalnego stopu na bazie cyrkonu, która ma gwarantować odporność na uszkodzenia. Twórcy postawili na geometryczny, dwunastokątny bezel w lekko fioletowym odcieniu, stworzony z nowatorskiej ceramiki z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich. Wszystko dopełniają drobne szlify oraz elementy wykonane z 18- i 24-karatowego złota.

Montaż każdego egzemplarza to zadanie wymagające precyzji – smartwatch składa się z ponad stu komponentów, montowanych ręcznie. Koronka do nawigacji po interfejsie pokryta jest 18-karatowym złotem i ozdobiona trójwymiarowym grawerunkiem. Bransoleta z tytanu TC4 ma głęboki fioletowy kolor, uzyskany dzięki powłoce jonowej, również ze złotymi detalami. Zapięcie typu motylkowego pozwala na regulację bez konieczności wyjmowania ogniw – szybko i wygodnie. Wirtualną tarczę można dopasować do własnego gustu, łącząc funkcjonalność z estetyką. A jeśli macie wrażenie, że ten złoty, a skromny smartwatch świetnie pasowałby do koloru szat biskupich – to nie wy jedni.

Pod piękną powłoką Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition jest twardziel, który wytrzyma nurkowanie i góry

Wytrzymała konstrukcja sprawdza się w ekstremalnych warunkach – zegarek, podobnie jak jego zgrzebny protoplasta, jest przystosowany do nurkowania na głębokość 150 metrów i wyposażony w podwodny system komunikacji – minisonar umożliwia przesyłanie krótkich wiadomości do drugiego nurka znajdującego się w odległości do 30 metrów.

W górach urządzenie oferuje precyzyjne mapowanie trasy i możliwość wgrania map offline bezpośrednio do pamięci zegarka. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa obejmują wykrywanie upadku z opcją wysłania sygnału SOS oraz monitorowanie objawów choroby wysokościowej.

Czas pracy na jednym ładowaniu zależy od trybu. Podczas nurkowania wynosi około 18 godzin, w trakcie górskiej wędrówki do 40 godzin, a podczas intensywnego biegu przełajowego około 22 godzin. Przy standardowym użytkowaniu w parze z telefonem z Androidem zegarek wytrzymuje około 4,5 dnia, a z iOS – 3,5 dnia. Włączenie trybu oszczędzania energii może wydłużyć ten czas aż do 11 dni.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition zbiera szczegółowe dane o kondycji użytkownika, monitoruje fazy snu, puls, poziom stresu i ogólne samopoczucie. Boczne czujniki umożliwiają wykonanie pomiaru EKG i saturacji krwi na żądanie. Wszystkie zebrane informacje są prezentowane w aplikacji Huawei Zdrowie, tak samo jak w Huawei Watch Ultimate 2.

Wsparcie dla technologii eSIM pozwala na odbieranie telefonów, odpowiadanie na wiadomości i korzystanie z aplikacji bez konieczności posiadania smartfona w pobliżu. Dodatkowo zegarek umożliwia płatności zbliżeniowe, przynajmniej teoretycznie, gdyż firma, która była dostawcą usługi w Polsce otrzymała zakaz działania od KNF.

Złoty, a skomny – jak na luksusowy zegarek Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition nawet nie jest zbyt drogi

Sugerowana cena to 13 999 złotych – jak na smartwatch bardzo drogo, ale w porównaniu z mechanicznym cackami ze szwajcarskich manufaktur – prawie za darmo. Zakupu można dokonać wyłącznie bezpośrednio przez sklep internetowy marki. Oferta zakupu obejmuje kilka dodatkowych benefitów. W ciągu dwóch lat od nabycia można dwukrotnie bezpłatnie wyczyścić zegarek. Producent wydłuża również standardową gwarancję o jeden rok, a obsługa serwisowa realizowana jest w autoryzowanych punktach na całym świecie. Sklep zapewnia darmową dostawę oraz opcję rozłożenia płatności na 20 rat bez odsetek.

Huawei wyraźnie celuje w bardzo wąską grupę odbiorców – tych, którzy w gadżetach szukają przede wszystkim oznaki statusu i kunsztownego wykonania, a dopiero potem zaawansowanych funkcji. W polskich realiach pytanie o to, czy znajdzie się wystarczająco dużo chętnych na smartwatch za równowartość wysokiej klasy laptopa, pozostaje otwarte. To eksperyment, którego wynik poznamy dopiero z czasem.