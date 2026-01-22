Zegarki Huawei tracą ważną funkcję w Polsce. Co to oznacza dla użytkowników?

Decyzja KNF jest ostateczna i natychmiastowa
Podstawą działania urzędu była ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 roku, a decyzja zapadła 21 stycznia 2026 roku. Quicko sp. z o.o. ma siedzibę w Tarnowskich Górach, a licencję krajowej instytucji płatniczej posiadała od września 2021 roku. Głównym powodem cofnięcia zezwolenia był brak stabilnego i ostrożnego zarządzania usługami płatniczymi. Regulator uznał, że firma nie spełnia standardów wymaganych od podmiotów finansowych, co skutkuje natychmiastowym zakazem świadczenia usług.
Fintech wchodził w skład grupy, do której należały też podmioty takie jak Verestro, Fenige czy GoPay. Portfolio firmy obejmowało wydawanie kart pre-paid, przetwarzanie transakcji oraz dostarczanie różnych gadżetów płatniczych. Quicko dostarczało także infrastrukturę dla wirtualnych kart przedpłaconych, które użytkownicy mogli dodawać do swoich zegarków Huawei.
Dla użytkowników smartwatchy Huawei oznacza to praktyczny koniec funkcji, która była istotnym atutem w konkurencji z Apple Pay czy Google Pay. Chiński producent stoi teraz przed wyzwaniem znalezienia w Polsce nowego, wiarygodnego partnera, jeśli chce przywrócić płatności zbliżeniowe w swoich zegarkach – brak wsparcia dla popularnych systemów płatności mobilnych znacząco komplikuje sytuację Huawei, możliwość płacenia zbliżeniowego często była bowiem podnoszona jako argument za zegarkami tegoż producenta.
Zgodnie z decyzją KNF, spółka Quicko do 30 kwietnia 2026 roku musi umożliwić wszystkim klientom wypłatę zgromadzonych pieniędzy lub ich transfer na konta u innych dostawców. Nie może zawierać nowych umów, a jej działalność ogranicza się wyłącznie do rozliczenia z dotychczasowymi stronami. Właściciele zegarków powinni bez zwłoki sprawdzić stan swoich wirtualnych portfeli i podjąć odpowiednie kroki.
Zaostrzony nadzór KNF nad fintechami stawia zwiększa bezpieczeństwo kosztem wygody
Decyzja KNF jest efektem zaostrzania kontroli w sektorze nowoczesnych usług finansowych. Dla regulatora nadrzędną wartością jest stabilność i bezpieczeństwo całego systemu, nawet jeśli oznacza to czasowe utrudnienia dla konsumentów korzystających z innowacyjnych rozwiązań – strata pieniędzy jest bowiem bardziej dotkliwa, niż codzienne niedogodności. Jednocześnie jest przypomnieniem dla wszystkich firm działających na tym polu, że na tym polu nie ma żadnych ulg – niedopełnienie rygorów prawnych i zarządczych może prowadzić do szybkiej i bolesnej reakcji urzędu.