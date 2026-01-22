Zegarki Huawei tracą ważną funkcję w Polsce. Co to oznacza dla użytkowników?

Podsumowanie artykułu . . .

Decyzja KNF jest ostateczna i natychmiastowa

Podstawą działania urzędu była ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 roku, a decyzja zapadła 21 stycznia 2026 roku. Quicko sp. z o.o. ma siedzibę w Tarnowskich Górach, a licencję krajowej instytucji płatniczej posiadała od września 2021 roku. Głównym powodem cofnięcia zezwolenia był brak stabilnego i ostrożnego zarządzania usługami płatniczymi. Regulator uznał, że firma nie spełnia standardów wymaganych od podmiotów finansowych, co skutkuje natychmiastowym zakazem świadczenia usług.

Fintech wchodził w skład grupy, do której należały też podmioty takie jak Verestro, Fenige czy GoPay. Portfolio firmy obejmowało wydawanie kart pre-paid, przetwarzanie transakcji oraz dostarczanie różnych gadżetów płatniczych. Quicko dostarczało także infrastrukturę dla wirtualnych kart przedpłaconych, które użytkownicy mogli dodawać do swoich zegarków Huawei.

📌 Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na świadczenie przez Quicko sp. z o. o. usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Dla użytkowników smartwatchy Huawei oznacza to praktyczny koniec funkcji, która była istotnym atutem w konkurencji z Apple Pay czy Google Pay. Chiński producent stoi teraz przed wyzwaniem znalezienia w Polsce nowego, wiarygodnego partnera, jeśli chce przywrócić płatności zbliżeniowe w swoich zegarkach – brak wsparcia dla popularnych systemów płatności mobilnych znacząco komplikuje sytuację Huawei, możliwość płacenia zbliżeniowego często była bowiem podnoszona jako argument za zegarkami tegoż producenta.

Zgodnie z decyzją KNF, spółka Quicko do 30 kwietnia 2026 roku musi umożliwić wszystkim klientom wypłatę zgromadzonych pieniędzy lub ich transfer na konta u innych dostawców. Nie może zawierać nowych umów, a jej działalność ogranicza się wyłącznie do rozliczenia z dotychczasowymi stronami. Właściciele zegarków powinni bez zwłoki sprawdzić stan swoich wirtualnych portfeli i podjąć odpowiednie kroki.

Zaostrzony nadzór KNF nad fintechami stawia zwiększa bezpieczeństwo kosztem wygody

Decyzja KNF jest efektem zaostrzania kontroli w sektorze nowoczesnych usług finansowych. Dla regulatora nadrzędną wartością jest stabilność i bezpieczeństwo całego systemu, nawet jeśli oznacza to czasowe utrudnienia dla konsumentów korzystających z innowacyjnych rozwiązań – strata pieniędzy jest bowiem bardziej dotkliwa, niż codzienne niedogodności. Jednocześnie jest przypomnieniem dla wszystkich firm działających na tym polu, że na tym polu nie ma żadnych ulg – niedopełnienie rygorów prawnych i zarządczych może prowadzić do szybkiej i bolesnej reakcji urzędu.