Huawei FreeClip 2 w Polsce. Druga odsłona najlepiej grającej biżuterii

Huawei FreeeClip 2, czyli klips zamiast pchełki
FreeClip 2 to słuchawki typu OWS (Open Wireless Stereo) – rodzaj TWS, który charakteryzuje się brakiem końcówki, która wchodziłaby do kanału słuchowego. Nośnikiem jest konstrukcja przypominająca klips, który zaczepia się o małżowinę uszną – urządzenie składa się z trzech części: kulki mieszczącej przetwornik, elementu zakładanego za ucho (tzw. fasolki) oraz łączącego je, giętkiego mostka C-Bridge, wykonanego z płynnego silikonu ze stopem z pamięcią kształtu, co ma gwarantować idealne dopasowanie.
Jedna słuchawka waży zaledwie 5,1 grama, a etui zostało odchudzone w porównaniu z pierwszą edycją i jest nieco węższe – ma to przełożyć się na wygodę noszenia zarówno samych słuchawek, jak i ich przechowywania. Do wyboru są cztery kolory: klasyczna czerń i biel, niebieski oraz wersja „różowe złoto”. Otwarta budowa ma swoje oczywiste konsekwencje – dźwięk z otoczenia dociera do nas swobodnie, co dla biegaczy, rowerzystów czy osób, które po prostu muszą cały czas być świadome, co się dzieje dookoła, będzie ewidentną zaletą. W hałaśliwym metrze czy na zatłoczonej ulicy ta sama cecha może okazać się z kolei wadą, zmuszając do zwiększania głośności.
Dźwięk w FreeeClip 2 „sterowany ” jest przez NPU i AI
Sercem dźwięku są 10,8-milimetrowe przetworniki z podwójną membraną, oferujące pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Huawei deklaruje, że w porównaniu do pierwszej generacji oferują one nawet dwukrotnie większą głośność i odpowiednio wyższą efektywność pracy. Pracę przetworników nadzoruje procesor neuronowy, którego moc obliczeniowa ma być dziesięciokrotnie wyższa niż wcześniej.
Moc ta ma służyć do realizacji takich funkcji jak dźwięk przestrzenny czy adaptacyjna głośność – słuchawki automatycznie dostosują poziom dźwięku do panującego wokół hałasu, mają też zaawansowany system redukcji szumów i poprawy jakości głosu podczas rozmów. Producenci otwartych konstrukcji często muszą mierzyć się z zarzutem o niską prywatność odsłuchu – dźwięk „przecieka” na zewnątrz. Huawei zapewnia, że w FreeClip 2 dźwięk jest precyzyjnie kierowany do ucha użytkownika i efekt ten nie będzie dotkliwy. Słuchawki posiadają certyfikat szczelności IP57, który chroni je przed kurzem, potem i zachlapaniami. Etui oferuje natomiast zabezpieczenie na poziomie IP54.
W kwestii baterii producent deklaruje do 9 godzin ciągłego odtwarzania muzyki z samych słuchawek, a w połączeniu z etui ten czas wydłuża się do 38 godzin. System ładowania jest dość łaskawy – dziesięć minut przy kablu ma zapewnić zapas energii na kolejne trzy godziny odsłuchu.
Czytaj też: Sony LinkBuds Clip to nowe otwarte słuchawki TWS
System sterowania wykorzystuje oprócz gestów i dotykowych powierzchni słuchawek także kontrolę pracy za pomocą ruchów głową. Skinienie w przód odbiera połączenie, a przeczenie – je odrzuca. Wszystkie funkcje gestów można konfigurować w dedykowanej aplikacji Audio Connect.
Słuchawki można już kupić w w oficjalnym sklepie internetowym Huawei, na Allegro, u operatorów komórkowych (Plus, Play, T-Mobile) oraz w popularnych sieciach elektromedycznych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD czy Media Markt. Kupujący przez sklep Huawei mają dodatkowy bonus – roczną ochronę na wypadek zgubienia słuchawki, która uprawnia do jednorazowego zakupu pojedynczego egzemplarza z 50% zniżką.
W ramach oferty promocyjnej, dostępnej od 22 stycznia do 8 marca 2026 roku, cena słuchawek została obniżona do 699 złotych – cena standardowa ustalona została na 799 zł.
Czytaj też: CERN z miliardem dolarów od prywatnych darczyńców na nowy akcelerator
Pełna specyfikacja FreeeClip 2 wg danych producenta
|Kolor
|Niebieski, Różowe Złoto, Biały, Czarny
|Wymiary
|Słuchawki:
25,4 mm (wysokość) × 26,7 mm (szerokość) × 18,8 mm (głębokość)
Etui ładujące:
50,0 mm (długość) × 49,6 mm (szerokość) × 25,0 mm (głębokość)
|Waga
|Każda słuchawka: ok. 5,1 g
Etui ładujące: ok. 37,8 g
|Głośnik
|Przetwornik 10,8 mm z podwójną membraną
Zakres pasma przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz
|Sterowanie
|Podwójne dotknięcie: odtwórz/zatrzymaj utwór lub odbierz/zakończ połączenie
Potrójne dotknięcie: przejdź do kolejnego utworu
Przesunięcie palcem: przesuń palcem w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
Gesty można dostosować w aplikacji HUAWEI Audio Connect.
|Łączność
|Bluetooth 6.0
Obsługa szybkiego parowania w wyskakującym oknie w systemie EMUI 10 lub nowszym
Obsługa jednoczesnego połączenia Bluetooth z dwoma urządzeniami
|Bateria
|Pojemność baterii
Słuchawki: 60 mAh (typowa pojemność każdej baterii)
Etui ładujące: 537 mAh (typowa pojemność)
Metoda ładowania
Ładowarka bezprzewodowa: do 3 W
Ładowanie przewodowe: port USB typu C, 5V 1,5A
Czas ładowania
Ładowanie przewodowe:
Tylko etui ładujące: około 50 minut.
Słuchawki i etui ładujące: około 60 minut.
Etui ładujące do ładowania słuchawek: około 40 minut.
Ładowanie bezprzewodowe:
Tylko etui ładujące, około 150 minut.
Czas pracy na baterii
Odtwarzanie muzyki: 9 godzin po pełnym naładowaniu i 38 godzin z całkowicie naładowanym etui ładującym.
Połączenia głosowe: 6 godzin po pełnym naładowaniu i 25 godzin z całkowicie naładowanym etui ładującym.
|Czujnik
|Czujnik podczerwieni, Czujnik Halla, Zintegrowany żyroskop i akcelerometr, Czujnik przewodnictwa kostnego, Czujnik dotyku
|Technologia dźwięku
|Redukcja szumów podczas rozmowy/efekty dźwiękowe Multi-EQ (obejmuje niestandardowy efekt dźwiękowy), głośność adaptacyjna
|Odporność na zachlapania, wodę i pył
|Słuchawki: IP57
Etui ładujące: IP54
|Zawartość pudełka
|Pudełko jest fabrycznie zabezpieczone i zawiera:
Słuchawki
Etui ładujące
Skróconą instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa