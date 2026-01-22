Huawei FreeClip 2 w Polsce. Druga odsłona najlepiej grającej biżuterii

Podsumowanie artykułu . . .

Huawei FreeeClip 2, czyli klips zamiast pchełki

FreeClip 2 to słuchawki typu OWS (Open Wireless Stereo) – rodzaj TWS, który charakteryzuje się brakiem końcówki, która wchodziłaby do kanału słuchowego. Nośnikiem jest konstrukcja przypominająca klips, który zaczepia się o małżowinę uszną – urządzenie składa się z trzech części: kulki mieszczącej przetwornik, elementu zakładanego za ucho (tzw. fasolki) oraz łączącego je, giętkiego mostka C-Bridge, wykonanego z płynnego silikonu ze stopem z pamięcią kształtu, co ma gwarantować idealne dopasowanie.

Jedna słuchawka waży zaledwie 5,1 grama, a etui zostało odchudzone w porównaniu z pierwszą edycją i jest nieco węższe – ma to przełożyć się na wygodę noszenia zarówno samych słuchawek, jak i ich przechowywania. Do wyboru są cztery kolory: klasyczna czerń i biel, niebieski oraz wersja „różowe złoto”. Otwarta budowa ma swoje oczywiste konsekwencje – dźwięk z otoczenia dociera do nas swobodnie, co dla biegaczy, rowerzystów czy osób, które po prostu muszą cały czas być świadome, co się dzieje dookoła, będzie ewidentną zaletą. W hałaśliwym metrze czy na zatłoczonej ulicy ta sama cecha może okazać się z kolei wadą, zmuszając do zwiększania głośności.

Dźwięk w FreeeClip 2 „sterowany ” jest przez NPU i AI

Sercem dźwięku są 10,8-milimetrowe przetworniki z podwójną membraną, oferujące pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Huawei deklaruje, że w porównaniu do pierwszej generacji oferują one nawet dwukrotnie większą głośność i odpowiednio wyższą efektywność pracy. Pracę przetworników nadzoruje procesor neuronowy, którego moc obliczeniowa ma być dziesięciokrotnie wyższa niż wcześniej.

Moc ta ma służyć do realizacji takich funkcji jak dźwięk przestrzenny czy adaptacyjna głośność – słuchawki automatycznie dostosują poziom dźwięku do panującego wokół hałasu, mają też zaawansowany system redukcji szumów i poprawy jakości głosu podczas rozmów. Producenci otwartych konstrukcji często muszą mierzyć się z zarzutem o niską prywatność odsłuchu – dźwięk „przecieka” na zewnątrz. Huawei zapewnia, że w FreeClip 2 dźwięk jest precyzyjnie kierowany do ucha użytkownika i efekt ten nie będzie dotkliwy. Słuchawki posiadają certyfikat szczelności IP57, który chroni je przed kurzem, potem i zachlapaniami. Etui oferuje natomiast zabezpieczenie na poziomie IP54.

W kwestii baterii producent deklaruje do 9 godzin ciągłego odtwarzania muzyki z samych słuchawek, a w połączeniu z etui ten czas wydłuża się do 38 godzin. System ładowania jest dość łaskawy – dziesięć minut przy kablu ma zapewnić zapas energii na kolejne trzy godziny odsłuchu.

System sterowania wykorzystuje oprócz gestów i dotykowych powierzchni słuchawek także kontrolę pracy za pomocą ruchów głową. Skinienie w przód odbiera połączenie, a przeczenie – je odrzuca. Wszystkie funkcje gestów można konfigurować w dedykowanej aplikacji Audio Connect.

Słuchawki można już kupić w w oficjalnym sklepie internetowym Huawei, na Allegro, u operatorów komórkowych (Plus, Play, T-Mobile) oraz w popularnych sieciach elektromedycznych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD czy Media Markt. Kupujący przez sklep Huawei mają dodatkowy bonus – roczną ochronę na wypadek zgubienia słuchawki, która uprawnia do jednorazowego zakupu pojedynczego egzemplarza z 50% zniżką.

W ramach oferty promocyjnej, dostępnej od 22 stycznia do 8 marca 2026 roku, cena słuchawek została obniżona do 699 złotych – cena standardowa ustalona została na 799 zł.

Pełna specyfikacja FreeeClip 2 wg danych producenta