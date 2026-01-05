Legenda powraca. Pebble Round 2 oficjalnie zaprezentowany

Podsumowanie artykułu . . .

Pebble Round 2 to nie jest kolejny klon Apple Watcha czy Galaxy Watcha. To zegarek, który wie, czym chce być: stylowym, niesamowicie cienkim asystentem, który nie wymaga codziennego ładowania i nie oślepia ekranem w nocy.

E-papier, dwa tygodnie pracy i… zero ramek. Oto Pebble Round 2

Oryginalny Pebble Time Round z 2015 roku był kochany za swoją smukłość, ale miał dwie spore wady: ogromne ramki wokół wyświetlacza i baterię, która ledwo wytrzymywała dwa dni. Round 2 rozwiązuje oba te problemy za jednym zamachem. Co nowego znajdziemy w środku?

Wyświetlacz: Zapomnij o wielkiej ramce. Teraz całą tarczę o średnicy 1,3” pokrywa kolorowy dotykowy e-papier o rozdzielczości 260×260 pikseli (283 DPI). To dwa razy więcej pikseli niż w pierwowzorze. Co najlepsze, ekran wciąż jest „Always-on” i odbija światło, zamiast je emitować, więc w pełnym słońcu wygląda obłędnie.

Zapomnij o wielkiej ramce. Teraz całą tarczę o średnicy 1,3” pokrywa kolorowy dotykowy e-papier o rozdzielczości 260×260 pikseli (283 DPI). To dwa razy więcej pikseli niż w pierwowzorze. Co najlepsze, ekran wciąż jest „Always-on” i odbija światło, zamiast je emitować, więc w pełnym słońcu wygląda obłędnie. Bateria: Dzięki nowym chipom Bluetooth, czas pracy wzrósł drastycznie – teraz zegarek wytrzymuje około dwóch tygodni na jednym ładowaniu. To przepaść względem nowoczesnych smartwatchy.

Dzięki nowym chipom Bluetooth, czas pracy wzrósł drastycznie – teraz zegarek wytrzymuje około dwóch tygodni na jednym ładowaniu. To przepaść względem nowoczesnych smartwatchy. Konstrukcja: Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i ma zaledwie 8,1 mm grubości. Zegarek posiada cztery fizyczne przyciski, więc jeśli nie chcesz mazać palcem po ekranie, wciąż masz pełną kontrolę nad interfejsem bez patrzenia na nadgarstek.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i ma zaledwie 8,1 mm grubości. Zegarek posiada cztery fizyczne przyciski, więc jeśli nie chcesz mazać palcem po ekranie, wciąż masz pełną kontrolę nad interfejsem bez patrzenia na nadgarstek. Dodatki: Mamy tu wibracje (LRA), akcelerometr, magnetometr oraz dwa mikrofony, które służą do dyktowania wiadomości lub rozmów z asystentami AI.

Zegarek jest wodoszczelny do 30 metrów i oferuje podstawowe śledzenie aktywności – policzy kroki i sprawdzi jakość snu. Twórcy jednak szczerze zaznaczają: to nie jest zegarek sportowy ani fitnessowy. To elegancki gadżet do powiadomień i prostej organizacji czasu.

To, co zawsze wyróżniało Pebble, to społeczność

Nowy model korzysta z w pełni otwartego systemu PebbleOS, a w dedykowanym sklepie czeka już ponad 15 000 tarczy i aplikacji. Jeśli jesteś programistą, możesz użyć SDK i napisać własne narzędzia.

Czytaj też: Apple Fitness+ w 2026 roku skutecznie nauczy Cię budować dobre nawyki

Pebble Round 2 dostępny jest w trzech kolorach: matowej czerni, szczotkowanym srebrze oraz polerowanym różowym złocie. Możesz wybrać wersję z paskiem 20 mm lub smuklejszą 14 mm. Cena w przedsprzedaży na stronie rePebble.com wynosi 199 dolarów, a pierwsze egzemplarze mają trafić do użytkowników w maju 2026 roku. Co ciekawe, osoby, które wcześniej zamówiły model Pebble Time 2, mają teraz możliwość zmiany swojego zamówienia na Round 2.

Czytaj też: Punkt. MC03 to smartfon, który chce być Twoją twierdzą i oknem na świat jednocześnie

Jak na razie, ten zegarek wygląda na najbardziej dopracowany model w historii marki. Łączy w sobie retro-urok e-papieru z nowoczesną wydajnością baterii i dotykowym interfejsem. To idealna propozycja dla tych, którzy mają dość „świecących cegieł” na nadgarstku i szukają czegoś, co po prostu działa i wygląda jak klasyczny zegarek. Czy otwarty system i wierna społeczność wystarczą, by Pebble znów stał się hitem? Przekonamy się w maju, ale za 199 dolarów to jedna z najciekawszych alternatyw na rynku.