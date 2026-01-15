LimX COSA, chiński system operacyjny dla autonomicznych robotów humanoidalnych

Podsumowanie artykułu . . .

Architektura trójwarstwowa, wzorowana na strukturach ludzkiego mózgu

Serce całego systemu stanowi struktura inspirowana funkcjami ludzkiego umysłu. Jej najniższa warstwa jest odpowiednikiem móżdżku i zajmuje się podstawową kontrolą motoryczną – utrzymaniem równowagi, płynnym chodem i radzeniem sobie z nierównym terenem, jak schody czy nierówności. Bez tej stabilności robot w prawdziwym środowisku jest bezużyteczny.

Warstwa środkowa zarządza percepcją i konkretnymi zdolnościami – to dzięki niej maszyna rozpoznaje obiekty, nawiguje i może manipulować przedmiotami podczas ruchu. Na szczycie natomiast znajduje się centrum dowodzenia, które tłumaczy polecenia w języku naturalnym na konkretne zadania, planuje ich realizację i na bieżąco dostosowuje działania do zmiennych warunków. Najważniejsza wydaje się ścisła integracja tych trzech poziomów, w tradycyjnych rozwiązaniach moduły bowiem często działały w izolacji, co prowadziło do awarii przy niespodziewanych zdarzeniach. W COSA procesy poznawcze i fizyczne działania są ze sobą sprzężone, a planowanie oraz wykonanie zachodzą niemal równocześnie. System posiada także pamięć, pozwalającą robotowi uczyć się z przeszłych doświadczeń i wykorzystywać te informacje w przyszłości.

Ambicje LimX Dynamics materializują się w pełnowymiarowym robocie humanoidalnym o imieniu Oli, wyposażonym w system COSA. Mierzy on około 165 cm wzrostu i dysponuje 31 stawami, co zapewnia dużą swobodę ruchu. W grudniu 2025 roku firma opublikowała nagranie, na którym Oli pewnie kroczy po wyjątkowo trudnym, niestabilnym podłożu – piasku, skałach, deskach i gruzie. Robot potrafi zrozumieć głosowe polecenie, na przykład „dostarcz dwie butelki wody do recepcji”, a następnie samodzielnie zaplanować całą operację.

Oli identyfikuje cel, wyznacza trasę, omija napotkane przeszkody, chwyta przedmioty i finalizuje zadanie. Wszystko odbywa się bez wcześniej zaprogramowanych ścieżek czy zdalnego sterowania, a dane z czujników, przetwarzane w czasie rzeczywistym, pozwalają na natychmiastowe korekty równowagi i sposobu poruszania. System zarządza nie tylko modelami i umiejętnościami, ale też stanami emocjonalnymi (czy raczej ich symulacją), które mogą wpływać na zachowanie maszyny.

Premiera COSA jest postrzegana jako istotny krok w rozwoju inteligencji ucieleśnionej – krok w stronę zintegrowanych systemów, których celem jest działanie w prawdziwym świecie, a nie ogarnięcie takiego czy innego pokazu. LimX Dynamics skupia się na stworzeniu inteligencji operacyjnej całego systemu, a nie tylko na wydajności pojedynczych komponentów – tylko taki robot ma szansę na prawdziwą adaptację do zmiennych warunków.