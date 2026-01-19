Lodowy G-Shock. Casio składa hołd „Miastu Lodu” nową edycją specjalną

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy model, Casio G-Shock GA-2100 Harbin City Edition (GA-2100AS-2APRH), to ukłon w stronę surowego piękna natury i miejskiej historii tego unikalnego regionu. Choć pod względem technicznym to wciąż ten sam niezawodny „CasiOak”, którego pokochały miliony użytkowników, to warstwa wizualna i dbałość o detale sprawiają, że obok tego modelu trudno przejść obojętnie – zwłaszcza jeśli lubicie zimowy klimat.

https://m.weibo.cn/status/5254928529359975 – to limitowany zegarek dla miłośników mroźnych klimatów

Casio GA-2100AS-2APRH bazuje na smukłej, oktagonalnej kopercie, która stała się znakiem rozpoznawczym serii 2100. Jednak to, co wyróżnia edycję Harbin, to przemyślany design oparty na motywie „Ice City”. Kolorystyka zegarka utrzymana jest w głębokim, granatowym odcieniu (navy blue), który świetnie kontrastuje z półprzezroczystą, niebiesko-zieloną tarczą.

Najciekawsze elementy ukryto jednak w detalach:

Wzór pękniętego lodu — pasek zegarka zdobi unikalna faktura imitująca spękany lód na rzece Songhua, co bezpośrednio nawiązuje do momentu, w którym woda zamarza na początku zimy.

Grawer historyczny — na deklu zegarka (spodniej części koperty) wygrawerowano sylwetkę zabytkowej katedry św. Zofii, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Harbinu.

Napis „ICE CITY” – na dolnej części paska dumnie prezentuje się napis przypominający o przydomku miasta.

Opakowanie z charakterem — zamiast standardowej puszki, zegarek przychodzi w akrylowym pudełku, które wygląda jak wycięty blok lodu. Jako dodatek kolekcjonerski, nabywcy otrzymują małą przypinkę w kształcie płatka śniegu z literą „G”.

Klasyczna wytrzymałość w mroźnym wydaniu

Jeśli chodzi o funkcjonalność, Casio nie eksperymentowało – i słusznie. Model Harbin City Edition posiada wszystkie cechy, za które cenimy linię GA-2100. Mamy tu hybrydowy układ analogowo-cyfrowy, podwójne podświetlenie LED, czas światowy, stoper o dokładności 1/100 sekundy oraz pięć alarmów dziennych. Zegarek jest oczywiście odporny na wstrząsy i posiada wodoszczelność na poziomie 20 barów (200 metrów), co oznacza, że przetrwa nie tylko mróz, ale i głębokie zanurzenie. Standardowa bateria powinna wystarczyć na około trzy lata bezproblemowej pracy.

Cena tego modelu na rynku chińskim została ustalona na poziomie 990 juanów (~520 zł). Warto jednak zaznaczyć, że jest to edycja limitowana, dostępna najprawdopodobniej tylko w wybranych punktach sprzedaży w Chinach, co czyni ją łakomym kąskiem dla kolekcjonerów z całego świata.

Casio po raz kolejny udowodniło, że model GA-2100 to genialna baza dla projektantów, a G-Shock Harbin City Edition to doskonały przykład na to, jak za pomocą koloru i tekstury można opowiedzieć historię konkretnego miejsca. Choć technicznie to wciąż ten sam solidny zegarek, to nawiązania do „Miasta Lodu” i świetne akrylowe opakowanie sprawiają, że ten model ma duszę. Nawet jeśli nie planujecie podróży do mroźnego Harbinu, ten granatowo-lodowy G-Shock może być ciekawym urozmaiceniem kolekcji na zimowe miesiące.