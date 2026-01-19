OnePlus 13 z nową aktualizacją. Bypass charging i edycja 50 Mpix to dopiero początek

Podsumowanie artykułu . . .

Szczególnie ucieszą się gracze oraz osoby, które namiętnie fotografują wszystko dookoła, bo OnePlus postanowił zadbać zarówno o żywotność ogniwa, jak i o jakość naszych cyfrowych wspomnień. Choć paczka trafia w pierwszej kolejności do użytkowników w Indiach, jej zawartość jasno pokazuje kierunek, w jakim zmierza marka w tym roku.

Bypass charging dla OnePlus 13. Ratunek dla baterii podczas grania

Najciekawszą nowością w tym wydaniu jest bez wątpienia funkcja bypass charging. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że Twój telefon zamienia się w mały piecyk podczas grania w wymagające tytuły przy podłączonej ładowarce, to rozwiązanie jest dla Ciebie. System pozwala teraz na przesyłanie energii z ładowarki bezpośrednio do podzespołów telefonu, całkowicie omijając akumulator.

Dlaczego to takie ważne?

Ochrona ogniwa — ładowanie baterii przy jednoczesnym dużym obciążeniu procesora to najprostsza droga do jej degradacji przez wysoką temperaturę.

Koniec z przegrzewaniem — dzięki ominięciu akumulatora urządzenie generuje znacznie mniej ciepła, co przekłada się na stabilniejszą liczbę klatek w grach (brak throttlingu).

Wszechstronność — funkcja nie ogranicza się tylko do gier – działa również podczas streamingu, oglądania wideo czy korzystania z nawigacji, czyli wszędzie tam, gdzie ekran i procesor pracują na pełnych obrotach.

Kolejnym dużym ulepszeniem jest zmiana w aplikacji Zdjęcia. OnePlus umożliwił edycję fotografii o rozdzielczości do 50 megapikseli bez jakiejkolwiek utraty jakości obrazu. Do tej pory wiele smartfonów przy edycji „ciężkich” plików potajemnie kompresowało je, by zaoszczędzić moc obliczeniową – teraz dostajemy pełną kontrolę nad detalami.

Aktualizacja 16.0.3.501 to także ukłon w stronę osób, które lubią mieć wszystko poukładane

Tryb szuflady aplikacji zyskał dwie nowe inteligentne kategorie: „Biuro” oraz „Finanse”. Może wydawać się to drobiazgiem, ale przy posiadaniu setek aplikacji, automatyczne odseparowanie apki bankowej od gier oszczędza sporo czasu na nerwowym przewijaniu listy. Znaczne zmiany zaszły też w module Prywatny Sejf.

Zarządzanie ukrytymi plikami stało się bardziej intuicyjne dzięki nowemu suwakowi bocznemu, który pozwala na błyskawiczne przeglądanie dużej ilości zaszyfrowanych plików. Oprócz tego dodano również wyszukiwarkę wewnątrz folderów oraz opcje udostępniania – możesz teraz wysłać plik bezpośrednio z bezpiecznej strefy bez konieczności jego uprzedniego „wyciągania” do ogólnej galerii.

Na deser dostajemy poprawkę, o którą prosiło wielu użytkowników irytujących się podczas jazdy samochodem: możliwość ukrycia opcji „Odpowiedz SMS-em” przy przychodzących połączeniach. Można to skonfigurować w ustawieniach kontaktów, co pozwala uprościć ekran odbierania rozmowy.

Nowy soft dla OnePlus 13 to solidny dowód na to, że producent słucha swoich użytkowników. Połączenie najnowszych poprawek bezpieczeństwa z zestawu Androida na styczeń 2026 r. z tak praktycznymi narzędziami jak bypass charging sprawia, że flagowiec ten staje się jeszcze bardziej kompletnym urządzeniem. Jeśli grasz na telefonie lub zajmujesz się mobilną fotografią, ta aktualizacja powinna znaleźć się na twoim urządzeniu jak najszybciej. OnePlus pokazuje, że dbanie o kondycję baterii i komfort pracy z plikami to priorytety, które realnie wydłużają życie smartfona.