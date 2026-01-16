Polska premiera serii Redmi Note 15. Xiaomi odkrywa karty i kusi promocjami

Podsumowanie artykułu . . .

Tym razem producent przygotował aż pięć różnych wariantów, co z jednej strony daje ogromny wybór, a z drugiej może przyprawić o lekki zawrót głowy przy porównywaniu specyfikacji. Aby ułatwić nam decyzję, Xiaomi dorzuca na start całkiem przyjemne bonusy: od konkretnych zniżek cenowych, aż po prezenty za symboliczną złotówkę, które normalnie kosztują parę stówek. Sprawdźmy więc, co kryje się pod obudowami nowych „piętnastek” i który model faktycznie opłaca się teraz kupić.

Seria Redmi Note 15 pod lupą. Co oferują te modele?

Xiaomi postawiło na różnorodność, dzieląc nową serię na warianty podstawowe oraz te z dopiskiem “Pro”. Każdy z nich ma wspólny mianownik w postaci technologii ekranu – we wszystkich przypadkach otrzymujemy panele AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, co gwarantuje płynność i świetne kolory. Jednak im głębiej wchodzimy w specyfikację, tym więcej różnic widać “gołym okiem”.

Redmi Note 15 4G Redmi Note 15 5G

Zaczynając od bazy, mamy Redmi Note 15 (4G). To urządzenie dla osób, które cenią sobie przede wszystkim czas pracy na baterii – znajdziemy tu ogniwo o pojemności aż 6000 mAh z ładowaniem 33 W. Smartfon napędza MediaTek Helio G100 Ultra wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Za zdjęcia odpowiada aparat 108 Mpix, a całość chroni norma IP64

Jego brat, Redmi Note 15 5G, to nieco inna bajka. Ma szybszy procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 i ładowanie 45 W, ale mniejszą baterię (5520 mAh) i 6 GB RAM. Atutem jest tu dodatkowy obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix.

Redmi Note 15 Pro 4G Redmi Note 15 Pro 5G

Jeśli jednak szukasz czegoś więcej, seria Pro wnosi sporo poprawek. Redmi Note 15 Pro (4G) oferuje potężny aparat 200 Mpix z bezstratnym zoomem i baterię 6500 mAh. Wersja Pro 5G idzie jeszcze dalej – ma wyższą rozdzielczość ekranu (1280p), procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra oraz pełną wodoszczelność IP68.

Redmi Note 15 Pro+

Na szczycie stoi Redmi Note 15 Pro+ 5G. To król ładowania (aż 100 W!) i wydajności dzięki układowi Snapdragon 7s Gen 4. Jako jedyny w rodzinie posiada tylny panel z włókna szklanego. Aparaty pozostają natomiast bez zmian względem zwykłych modeli Pro.

Cecha Redmi Note 15 (4G) Redmi Note 15 (5G) Redmi Note 15 Pro (4G) Redmi Note 15 Pro (5G) Redmi Note 15 Pro+ (5G) Wyświetlacz AMOLED, 6,77″, 2392×1080 pikseli, odświeżanie 120 Hz AMOLED, 6,77″, 2392×1080 pikseli, odświeżanie 120 Hz AMOLED, 6,77″, 2392×1080 pikseli, odświeżanie 120 Hz AMOLED, 6,83″, 2772×1280 pikseli, odświeżanie 120 Hz AMOLED, 6,83″, 2772×1280 pikseli, odświeżanie 120 Hz Procesor MediaTek Helio G100 Ultra Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Helio G200 Ultra MediaTek Dimensity 7400 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 RAM 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 lub 12 GB Pamięć masowa 256 GB 128 GB 256 GB 256 GB 256 lub 512 GB Akumulator 6000 mAh, ładowanie 33 W 5520 mAh, ładowanie 45 W 6500 mAh, ładowanie 45 W 6580 mAh, ładowanie 45 W 6500 mAh, ładowanie 100 W Aparat do selfie 20 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) Aparaty tył 108 Mpix (f/1.7) + 2 Mpix (głębia) 108 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (szeroki) 200 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (szeroki) 200 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (szeroki) 200 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (szeroki) Łączność 4G, Wi-Fi, BT 5.2, NFC 5G, Wi-Fi, BT 5.2, NFC 4G, Wi-Fi, BT 5.2, NFC 5G, Wi-Fi, BT 5.4, NFC 5G, Wi-Fi, BT 5.4, NFC Wymiary 164 × 75 × 7,94 mm 163,1 × 78 × 7,96 mm 163,1 × 76 × 7,96 mm 163,1 × 78 × 7,96 mm 163,4 × 78 × 8,4 mm Waga 184 g 178 g 195 g 210 g 208 g Odporność IP64 IP65 IP65 IP68 IP68

Tytanowa wytrzymałość i dbałość o detale

Xiaomi w tym roku mocno promuje hasło “Redmi Titan”. Nie jest to tylko marketingowa zagrywka, ale zestaw realnych ulepszeń wpływających na to, jak długo telefon nam posłuży. Cała seria Note 15 została zaprojektowana tak, aby przetrwać więcej upadków i trudnych warunków atmosferycznych. W modelach Pro i Pro+ ekran chroni najnowsze szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, które zazwyczaj spotykamy w najdroższych flagowcach na rynku.

Producent pomyślał też o tym, by telefon nie “zestarzał się” zbyt szybko pod względem zasilania. Akumulatory w nowej serii mają wytrzymać aż 1600 cykli ładowania, zachowując przy tym co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności. To oznacza, że nawet po kilku latach intensywnego użytkowania, twój Redmi Note 15 nie powinien wymagać częstszego podpinania do gniazdka niż w dniu zakupu.

Ceny i promocje na start