Xiaomi w końcu pozbywa się irytujących błędów w HyperOS 3

Lista poprawek dla HyperOS 3. Co dokładnie naprawia nowa beta?

Chiński gigant w tej wersji testowej wziął na warsztat przede wszystkim ekran „Ostatnich aplikacji” oraz kafelkowy układ kart. Użytkownicy zgłaszali wcześniej szereg anomalii, które psuły estetykę interfejsu. Nowa aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

Płynność animacji — zoptymalizowano poziome przesuwanie stosu kart, dzięki czemu nawigacja jest znacznie bardziej responsywna.

— zoptymalizowano poziome przesuwanie stosu kart, dzięki czemu nawigacja jest znacznie bardziej responsywna. Błędy wizualne kart — wyeliminowano nakładanie się na siebie elementów oraz ich „ucinanie” w widoku wielozadaniowości.

— wyeliminowano nakładanie się na siebie elementów oraz ich „ucinanie” w widoku wielozadaniowości. Stabilność przy interakcji — naprawiono dziwne drżenie kart podczas długiego naciśnięcia.

— naprawiono dziwne drżenie kart podczas długiego naciśnięcia. Tryb ciemny — poprawiono dopasowanie kolorów przycisków w Dark Mode, co zwiększa czytelność interfejsu.

— poprawiono dopasowanie kolorów przycisków w Dark Mode, co zwiększa czytelność interfejsu. Błędy systemowe — rozwiązano problemy z „zawieszającymi się” kluczami aplikacji oraz anomalie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu.

— rozwiązano problemy z „zawieszającymi się” kluczami aplikacji oraz anomalie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu. Tradycyjna nawigacja — poprawiono błędy wyświetlania dla osób, które zamiast gestów wciąż wolą klasyczne przyciski nawigacyjne na dole ekranu.

To wszystko sprawia, że system staje się mniej wadliwy, a codzienne korzystanie z telefonu nie jest przerywane drobnymi, ale irytującymi błędami graficznymi. Co ciekawe, nowa wersja launchera podnosi minimalny poziom API do wersji 34, co idealnie współgra z najnowszymi frameworkami systemu Android.

Kto może zainstalować update? Lista wybranych modeli

Firma dość rygorystycznie podchodzi do tej aktualizacji – beta launchera jest przeznaczona wyłącznie dla urządzeń, które oficjalnie wspierają lub już mają system HyperOS 3. Próba zainstalowania tego pliku na starszych wersjach systemu (HyperOS 1 lub 2) może skończyć się niestabilnością lub poważnymi błędami wizualnymi.

Oficjalna lista wspieranych serii obejmuje flagowce i urządzenia o wysokiej wydajności:

Seria Xiaomi 14,

Seria Xiaomi 15,

Seria Xiaomi 17,

Redmi K80 Ultra (znany globalnie często jako seria T od Xiaomi),

Seria Redmi K90 (na rynkach globalnych często pod marką POCO),

Redmi Turbo 4 Pro.

Warto dodać, że chociaż wiele z tych urządzeń (jak seria K) debiutuje w Chinach, aktualizacja launchera działa również na wersjach globalnych, o ile telefon ma już wgrany HyperOS 3. Pamiętajcie jednak, że to wciąż faza beta – instalujecie ją na własną odpowiedzialność, mając świadomość, że głównym celem tej wersji jest właśnie wyłapywanie błędów u wczesnych użytkowników.