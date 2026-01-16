Xiaomi w końcu pozbywa się irytujących błędów w HyperOS 3

Lista poprawek dla HyperOS 3. Co dokładnie naprawia nowa beta?
Chiński gigant w tej wersji testowej wziął na warsztat przede wszystkim ekran „Ostatnich aplikacji” oraz kafelkowy układ kart. Użytkownicy zgłaszali wcześniej szereg anomalii, które psuły estetykę interfejsu. Nowa aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
- Płynność animacji — zoptymalizowano poziome przesuwanie stosu kart, dzięki czemu nawigacja jest znacznie bardziej responsywna.
- Błędy wizualne kart — wyeliminowano nakładanie się na siebie elementów oraz ich „ucinanie” w widoku wielozadaniowości.
- Stabilność przy interakcji — naprawiono dziwne drżenie kart podczas długiego naciśnięcia.
- Tryb ciemny — poprawiono dopasowanie kolorów przycisków w Dark Mode, co zwiększa czytelność interfejsu.
- Błędy systemowe — rozwiązano problemy z „zawieszającymi się” kluczami aplikacji oraz anomalie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu.
- Tradycyjna nawigacja — poprawiono błędy wyświetlania dla osób, które zamiast gestów wciąż wolą klasyczne przyciski nawigacyjne na dole ekranu.
To wszystko sprawia, że system staje się mniej wadliwy, a codzienne korzystanie z telefonu nie jest przerywane drobnymi, ale irytującymi błędami graficznymi. Co ciekawe, nowa wersja launchera podnosi minimalny poziom API do wersji 34, co idealnie współgra z najnowszymi frameworkami systemu Android.
Kto może zainstalować update? Lista wybranych modeli
Firma dość rygorystycznie podchodzi do tej aktualizacji – beta launchera jest przeznaczona wyłącznie dla urządzeń, które oficjalnie wspierają lub już mają system HyperOS 3. Próba zainstalowania tego pliku na starszych wersjach systemu (HyperOS 1 lub 2) może skończyć się niestabilnością lub poważnymi błędami wizualnymi.
Czytaj też: Xiaomi wprowadza swoje inteligentne okulary do Polski. Wyglądają niepozornie, ale kryją w sobie sporo funkcji
Oficjalna lista wspieranych serii obejmuje flagowce i urządzenia o wysokiej wydajności:
- Seria Xiaomi 14,
- Seria Xiaomi 15,
- Seria Xiaomi 17,
- Redmi K80 Ultra (znany globalnie często jako seria T od Xiaomi),
- Seria Redmi K90 (na rynkach globalnych często pod marką POCO),
- Redmi Turbo 4 Pro.
Warto dodać, że chociaż wiele z tych urządzeń (jak seria K) debiutuje w Chinach, aktualizacja launchera działa również na wersjach globalnych, o ile telefon ma już wgrany HyperOS 3. Pamiętajcie jednak, że to wciąż faza beta – instalujecie ją na własną odpowiedzialność, mając świadomość, że głównym celem tej wersji jest właśnie wyłapywanie błędów u wczesnych użytkowników.