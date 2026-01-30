NotebookLM na Androida staje się mobilnym studiem kreatywnym

Podsumowanie artykułu . . .

Google oficjalnie udostępnił wyczekiwaną funkcję Video Overview oraz zaawansowane opcje tworzenia infografik bezpośrednio w aplikacjach mobilnych na Androida i iOS. Teraz możesz zamienić swoje materiały do nauki w filmowe podsumowanie, siedząc w autobusie czy czekając w kolejce po kawę. To ogromny krok w stronę mobilnej produktywności, który sprawia, że skomplikowana wiedza staje się dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Największą nowością w mobilnym NotebookLM jest zakładka „Studio”, którą znajdziesz w menu swoich notatników

To właśnie tam ukryto funkcję Video Overview, pozwalającą na generowanie krótkich, treściwych filmów podsumowujących dostarczone przez Ciebie źródła. Proces jest banalnie prosty: wystarczy stuknąć w ikonę magicznej różdżki, a sztuczna inteligencja przeanalizuje Twoje pliki i stworzy materiał wideo, który wyjaśni najważniejsze punkty. Co ważne, aplikacja pozwala nie tylko na tworzenie nowych filmów, ale również na odtwarzanie tych, które wygenerowałeś wcześniej na komputerze, oferując przy tym wygodną kontrolę prędkości odtwarzania. Pamiętajcie tylko, że wersja mobilna ma pewne ograniczenia – na przykład nie pozwala jeszcze na tak drastyczne zmiany stylów wizualnych (jak zamiana grafiki w komiks czy anime), jak robi to wersja webowa – to sama wygoda generowania treści wideo „w biegu” jest nie do przecenienia.

Równie dużo uwagi poświęcono infografikom, które w aplikacji mobilnej zyskały teraz niemal taką samą elastyczność, jak w pełnej wersji przeglądarkowej. Po kliknięciu ikony ołówka przy opcji infografiki, otwiera się panel personalizacji, gdzie możesz zdecydować o orientacji obrazu – wybierając między formatem poziomym, pionowym (idealnym na Instagram czy TikTok) lub kwadratowym. Masz też pełną kontrolę nad tym, z których źródeł AI ma czerpać informacje, w jakim języku ma zostać wygenerowany tekst oraz – co najważniejsze – możesz dodać własny „prompt”. Dzięki temu możesz dokładnie określić, na czym system ma się skupić, na przykład prosząc o „infografikę skupioną na statystykach sprzedaży dla początkujących w radosnym stylu”.

Google nie zamierza na tym poprzestać. Zmiany w kodzie aplikacji sugerują, że lada moment na nasze telefony trafią również zaawansowane opcje tworzenia prezentacji. Będziemy mogli wybierać między formatem „szczegółowym”, przeznaczonym do samodzielnego czytania, a formatem „prezentera”, który generuje czyste slajdy z kluczowymi punktami wspierającymi Twoje wystąpienie. Możliwość regulacji długości prezentacji oraz dodawania wskazówek dotyczących stylu i grupy docelowej sprawi, że NotebookLM stanie się kompletnym narzędziem do tworzenia materiałów edukacyjnych i biznesowych bez dotykania klawiatury komputera.

Te zmiany to jasny sygnał, że Google chce, abyśmy uczyli się sprawniej, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Przeniesienie ciężkich procesów generatywnych na smartfony sprawia, że bariera wejścia w trudne tematy drastycznie spada. Oczywiście wersja mobilna nadal jest trochę w tyle za webową, ale i tak to ogromny krok naprzód. Jeśli więc Twoja praca lub studia wymagają szybkiego przyswajania ogromnych ilości wiedzy, upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji i działaj.