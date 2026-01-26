Nowy inteligentny zamek Xiaomi zamontujesz bajecznie łatwo

Podsumowanie artykułu . . .

To świetna wiadomość szczególnie dla osób wynajmujących mieszkania, które nie mogą wiercić w drzwiach, a chciałyby cieszyć się wygodą otwierania domu odciskiem palca czy smartfonem. Zamek zadebiutował już na rynkach światowych, a pojawienie się oficjalnych stron wsparcia w Europie sugeruje, że niedługo zagości również w naszych regionach.

Największym atutem nowego urządzenia od Xiaomi jest jego uniwersalność

Zamek nakładamy na standardową wkładkę bębenkową (w tym popularny w Polsce profil Euro/DIN), a mechanizm po prostu obraca kluczem umieszczonym wewnątrz. Cały proces nie wymaga wiercenia ani trwałych modyfikacji drzwi. Jeśli jednak chociaż raz przeglądaliście dostępne na rynku modele, to zapewne wiecie, że taki rodzaj montażu nie jest niczym szczególnie innowacyjnym.

Co więc sprawia, że ten właśnie zamek wyróżnia się na tle konkurencji? Przede wszystkim wsparcie dla standardu Matter, bo dzięki temu sprzęt bez problemu dogada się z urządzeniami od Apple’a, Google’a czy Amazona, niezależnie od tego, jakiego asystenta głosowego używasz. Do dyspozycji mamy aż pięć metod dostępu. Możemy otworzyć drzwi odciskiem palca (skuteczność na poziomie 99,3%), kodem PIN (stałym lub czasowym dla gości), przez Bluetooth, Wi-Fi w aplikacji Xiaomi Home, a nawet tradycyjnym kluczem fizycznym w sytuacjach awaryjnych. Urządzenie ma europejski certyfikat cyberbezpieczeństwa EN18031 i bazuje na chipsecie MJA1, co gwarantuje ochronę przed cyfrowymi włamaniami. Warto jeszcze wspomnieć o baterii – na pokładzie jest akumulator 2450 mAh, pozwalający na około pół roku pracy przy standardowym użytkowaniu.

Czytaj też: Kuchnia w wersji „Double Stack”. Xiaomi stworzyło właśnie air fryer idealny?

System jest też “inteligentny” w sensie prewencyjnym. Jeśli ktoś spróbuje manipulować przy klawiaturze lub wpisze błędny kod kilka razy, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie na telefon. Dostępne są również alerty “duress”, które wysyłają ciche powiadomienie do domowników, jeśli zostaniesz zmuszony do otwarcia drzwi pod przymusem.

Czytaj też: Xiaomi Tag nadchodzi. Chiński gigant rzuca wyzwanie AirTagom

Choć Xiaomi Self-Install Smart Lock widnieje już na globalnej stronie producenta, polska cena i oficjalna data premiery wciąż owiane są tajemnicą. Patrząc jednak na ceny z rynków, gdzie urządzenie już zadebiutowało, możemy spodziewać się bardzo atrakcyjnej oferty. W Japonii zamek kosztuje około 300-350 zł (w przeliczeniu), co stawiałoby go w pozycji bezkonkurencyjnego lidera w kategorii cena-jakość. Pozostaje jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na polski debiut (o ile takowy będzie, bo też nie mamy co do tego pewności, jak zwykle).