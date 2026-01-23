Kuchnia w wersji „Double Stack”. Xiaomi stworzyło właśnie air fryer idealny?

Podsumowanie artykułu . . .

To potężna maszyna, która rzuca wyzwanie tradycyjnym piekarnikom, obiecując przygotowanie pełnego obiadu dla całej rodziny w rekordowym czasie. Czy air fryer może być ekscytujący? Patrząc na parametry tego giganta, trudno przejść obok niego obojętnie. To sprzęt, który redefiniuje pojęcie domowego gotowania, łącząc ogromną pojemność z inteligentnymi funkcjami, które mają sprawić, że kuchnia stanie się miejscem mniej stresującym.

Cztery dania za jednym zamachem i 12 litrów pojemności

Największą rewolucją w tym modelu jest konstrukcja. Większość zaawansowanych urządzeń na rynku pozwala na przygotowanie dwóch potraw jednocześnie dzięki dwóm osobnym koszykom. Xiaomi idzie jednak o krok dalej – dzięki systemowi podwójnego grilla w każdym z koszy, Smart Double Stack Air Fryer 12L umożliwia jednoczesne przyrządzanie nawet czterech różnych potraw. To idealne rozwiązanie, gdy musisz przygotować mięso, dodatki i warzywa w tym samym czasie, nie czekając, aż jedna partia wystygnie.

Pojemność 12 litrów (podzielona na dwa koszyki) robi wrażenie. Aby lepiej to zobrazować, producent podaje, że w środku zmieszczą się:

Dwa całe kurczaki (po jednym na koszyk).

Kilogram frytek lub 10 pałeczek z kurczaka.

400-gramowy stek oraz 800 gramów warzyw.

Dwie pizze o średnicy ok. 18 cm lub 12 babeczek.

Pod kątem technicznym mamy tu do czynienia z prawdziwą bestią o mocy 2800 W. Za równomierne wypieczenie odpowiada obieg gorącego powietrza w zakresie 360°, a temperatura pracy mieści się w przedziale od 40 do 230°C. Co ważne, każdy koszyk może pracować na zupełnie innym programie i w innej temperaturze, co daje pełną swobodę kulinarną. Do wyboru mamy aż 14 gotowych trybów, w tym pieczenie ryb, steków, pizzy, a nawet suszenie owoców czy odgrzewanie dań.

Xiaomi nie byłoby sobą, gdyby nie dorzuciło do urządzenia szczypty nowoczesnej technologii

Na froncie znajdziemy duży, kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości, który ułatwia nawigację po menu. Sprzęt dba też o to, byśmy niczego nie przypalili – powiadomienia dźwiękowe i świetlne przypomną nam, kiedy nadszedł idealny moment na przewrócenie mięsa czy przemieszanie frytek.

Prawdziwa zabawa zaczyna się jednak po połączeniu z aplikacją Xiaomi Home. Zyskujemy wtedy dostęp do bazy około 100 przepisów, które krok po kroku poprowadzą nas przez proces gotowania, do tego mamy możliwość zdalnego planowania startu i włączania funkcji osuszania wnętrza. Oprócz tego apka oferuje nam również funkcję podtrzymywania ciepła, która działa przez 30 minut po zakończeniu programu, więc spóźnialscy domownicy wciąż zjedzą ciepły posiłek. Co również istotne, kosze można myć bez problemu w zmywarce, więc żadnego ręcznego szorowania.

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L to urządzenie, które wykracza daleko poza ramy zwykłej frytkownicy. Jest to propozycja dla osób, które cenią swój czas i chcą przygotowywać zdrowe, różnorodne posiłki bez zajmowania całej kuchni garnkami. W Europie sprzęt zadebiutował w cenie 199,99 euro (ok. 840 zł), co stawia go na półce premium. Czy warto? Biorąc pod uwagę moc, pojemność i możliwość jednoczesnego robienia czterech dań, cena wydaje się w pełni uzasadniona. Pozostaje nam tylko czekać, aż ten model oficjalnie pojawi się na półkach w Polsce – a szanse na to są naprawdę duże, biorąc pod uwagę dotychczasową ofertę chińskiego giganta w naszym kraju.