Smartwatch Xiaomi Kids Watch to małe centrum dowodzenia na dziecięcym nadgarstku

To nie jest po prostu mniejsza wersja dorosłego smartwatcha z kolorowym paskiem; to przemyślana konstrukcja, która łączy zaawansowaną lokalizację z unikalnym systemem kamer i funkcjami ułatwiającymi codzienne życie zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Przyjrzyjmy się specyfikacji, bo Xiaomi w tym roku postawiło na rozwiązania, których próżno szukać u konkurencji.

Xiaomi Kids Watch — więcej niż kolorowy gadżet

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest design. Zegarek otrzymał charakterystyczną, ośmiokątną ramkę, która nadaje mu nowoczesny, nieco futurystyczny wygląd. Ale to nie wszystko – prawdziwym “gamechangerem” jest mechanizm podnoszonej (typu flip-up) kamery. Dzięki niemu dziecko może w prosty sposób przełączać się między widokiem przednim a tylnym, co wspierane jest przez zabawne animacje na ekranie. Do dyspozycji jest tu całkiem solidny (jak na takie urządzenie) zestaw, składający się z 5-megapikselowej kamerki przedniej oraz 8-megapikselowego aparatu z tyłu. Dzięki temu dziecko może rozmawiać z rodzicami i robić zdjęcia bez konieczności wyjmowania (lub posiadania) telefonu.

Obraz wyświetlany jest na jasnym, 1,75-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości 390 x 450 pikseli, co zapewnia świetną widoczność nawet w pełnym słońcu. Wewnątrz urządzenia znajdziemy 1 GB pamięci RAM oraz 16 GB miejsca na dane, co spokojnie wystarczy na zdjęcia i aplikacje. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 740 mAh, która wspiera szybkie ładowanie – do 50% naładujemy ją w zaledwie 30 minut, co ratuje sytuację, gdy rano przypomnimy sobie o rozładowanym sprzęcie. Zegarek jest też odporny na wodę do głębokości 20 metrów, więc mycie rąk czy deszcz nie stanowią żadnego zagrożenia.

To, co zazwyczaj najbardziej interesuje rodziców, to funkcje bezpieczeństwa

Xiaomi wzniosło lokalizację na zupełnie nowy poziom. Zegarek wspiera niemal wszystkie najważniejsze systemy satelitarne: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo oraz QZSS. Prawdziwą nowością jest jednak system pozycjonowania wspierany przez sztuczną inteligencję, który potrafi zidentyfikować nie tylko budynek, w którym znajduje się dziecko, ale nawet konkretne piętro.

Dodatkowo, rodzice mają do dyspozycji powiadomienia, gdy dziecko opuści bezpieczną strefę, informacje o tym, że dotarło na lekcje, przycisk SOS do wezwania pomocy i monitoring stref wodnych, który automatycznie ostrzega, jeśli dziecko zbliży się do zbiorników wodnych.

Poza bezpieczeństwem, Kids Watch to także centrum komunikacji. Wspiera wideorozmowy, wiadomości głosowe i specjalne wersje komunikatorów WeChat oraz QQ. Dzięki modułowi NFC, zegarek może służyć jako karta miejska lub klucz do inteligentnego zamka w drzwiach. Co więcej, dzieci mogą śledzić swoje tętno, nastrój oraz korzystać z 18 trybów sportowych dostosowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Nowy Xiaomi Kids Watch to jedno z najbardziej kompletnych urządzeń w swojej kategorii

Producent poddał go ponad 170 testom jakościowym, co daje nadzieję na wysoką trwałość w rękach (i na rękach) najmłodszych użytkowników. Połączenie precyzyjnej lokalizacji AI z funkcjami takimi jak NFC czy zaawansowany system kamer sprawia, że zegarek realnie ułatwia życie całej rodzinie. W dobie dbania o prywatność warto też docenić lokalne szyfrowanie danych i bezpieczną transmisję w chmurze. Krótko mówiąc: jeśli szukacie sprzętu, który daje spokój ducha rodzicowi i frajdę dziecku, nowość od chińskiego producenta jest pozycją obowiązkową do sprawdzenia.