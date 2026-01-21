Po co komu odwrócony wentylator w komputerze? Arctic P12 Pro Reverse i P14 Pro Reverse odpowiadają

Specjalizująca się w systemach chłodzenia firma Arctic ma w swojej ofercie wyjątkowe modele wentylatorów, które rozwiązują konkretny problem współczesnych obudów. Zapewne wiecie, że zestawy komputerowe są od lat składane najczęściej tak, aby zdobiła pokój gracza i tym samym musi być w nich widoczna ta ładna strona wentylatorów, która często występuje z podświetleniem. Tyle tylko że klasyczny wentylator, gdy działa jako wlot powietrza, pokazuje od strony wnętrza obudowy mniej atrakcyjny widok, bo wsporniki, naklejki oraz nierzadko swoją “surową” konstrukcję.

Rewersyjna wersja wentylatorów, czyli m.in. modeli Arctic P12 Pro Reverse i P14 Pro Reverse, robi prostą rzecz, bo zachowując wysokie możliwości, nadaje równie wysoki priorytet samemu wyglądowi. Arctic nazywa to zresztą wprost, stwierdzając, że wentylatory z serii Reverse są szczególnie przydatne tam, gdzie klasyczne modele po prostu psułyby estetykę całego zestawu.

Co oznacza Pro Reverse w wentylatorach firmy Arctic?

Firma Arctic sprzedaje swoje wentylatory P12 Pro Reverse i P14 Pro Reverse zarówno w wersji z podświetleniem A-RGB, jak i całkowicie bez niego, więc każdy znajdzie model idealny dla swojego zestawu komputerowego. Nie dajcie się jednak zwieść samej nazwie, bo te modele nie bez powodu doczekały się dopisku “Pro”. Nie jest to w żadnym razie “profesjonalna rewersyjność”, a specjalne oznaczenie firmy Arctic, które w jej ofercie trafia do nazw wszystkich wentylatorów o lepszych parametrach pracy, a do tego większym nacisku projektu na wysokie ciśnienie statyczne oraz solidność konstrukcji.

Oba wentylatory korzystają z łożyska Fluid Dynamic Bearing, pracują w trybie PWM i potrafią całkowicie zatrzymać się (obroty spadają wtedy do 0) przy sygnale PWM poniżej 5%. Z punktu widzenia codziennego użytkowania to wręcz błogosławieństwo, bo w spoczynku i przy lekkich zadaniach komputer może przestać dawać o sobie jakiekolwiek znaki. P12 Pro Reverse i P14 Pro Reverse mają też niepozorny as w rękawie w postaci przewodu o długości 40 centymetrów, którego uzupełnia dodatkowy, 8-cm odcinek do łączenia ze sobą kilku wentylatorów i wspólnego sterowania z jednego złącza PWM (PST). Dzięki temu łatwiej ogarnąć okablowanie, a to zwłaszcza w przypadku, gdy na front albo spód obudowy wędrują trzy wentylatory.

Wentylator Arctic P12 Pro Reverse to 120-mm klasyka idealna do zadań specjalnych

Arctic P12 Pro Reverse to wentylator 120 mm o grubości 27 mm, który kręci się w zakresie 500-3000 obrotów na minutę (RPM). Maksymalny przepływ powietrza deklarowany przez producenta wynosi 124 m3/h, a ciśnienie statyczne sięga 4,5 mm H 2 O, co mówi jednoznacznie, że ten model został stworzony do pracy na chłodnicach AIO, na filtrach przeciwkurzowych o gęstym splocie czy na frontach z wąskimi wlotami powietrza.

Wersja P12 Pro Reverse A-RGB zachowuje te same parametry pracy i wymiary, ale dokłada do tego 12 wbudowanych diod A-RGB Gen2, zasilanych z 5 V przez 3-pinowe złącze A-RGB z przelotką, co oznacza, że i te modele nadal można estetycznie połączyć z innymi wentylatorami bez mnożenia kabli.

Arctic P14 Pro Reverse jako ten “większy i potężniejszy”

Wentylator P14 Pro Reverse to już przedstawiciel standardu 140 mm i choć często takie modele to ot “przeskalowane 120-ki”, to w przypadku tego sprzętu od razu widać, że Arctic potraktował go inaczej konstrukcyjnie, bo ramka ma 30 mm grubości. Nie jest to w żadnym razie byle kosmetyka, bo takie dodatkowe milimetry często oznaczają sztywniejszą konstrukcję i możliwość utrzymania korzystnego profilu łopatek i geometrii kanału powietrza.

Jeśli idzie o konkretne możliwości P14 Pro Reverse podczas pracy, to producent podaje zakres pracy na poziomie 400-2650 RPM, przepływ rzędu 166,5 m3/h oraz ciśnienie statyczne 5,1 mm H 2 O. Podobnie jak przy P12, wersja P14 Pro Reverse A-RGB dokłada do obudowy 12 diod A-RGB Gen2 na 5 V i 3-pinowym złączu z przelotką. Wszystko to oczywiście przy zachowaniu identycznych parametrów wentylatora.

Który wentylator Arctic wybrać i gdzie te modele mają największy sens?

Dobór wentylatorów jest z reguły prosty. W przypadku ograniczeń montażowych, gęstych filtrów antykurzowych, a wreszcie obudów czy chłodnic zestawów AIO, gdzie 120 mm jest standardem, wentylator Arctic P12 Pro Reverse jest najbardziej oczywistym wyborem. Jego wysoki sufit obrotów do 3000 RPM daje zapas, który da o sobie znać dopiero wtedy, gdy komputer zacznie wyciskać z siebie siódme poty.

P14 Pro Reverse wchodzi naturalnie do gry tam, gdzie pojawia się miejsce na 140-mm giganta, którego większy wirnik i wyższy deklarowany przepływ powietrza idzie w parze z wysokim ciśnieniem statycznym. Ten model to fenomenalny kandydat na front, dół obudowy i wszędzie tam, gdzie wlot jest zdławiony filtrami lub panelem.

A-RGB nie zmienia charakteru tych wentylatorów, tylko dodaje warstwę estetyki, która w przypadku wersji rewersowych ma szczególny sens, bo właśnie po to je kupujemy – żeby zza przydymionej tafli szkła spoglądał na nas idealnie dobrany zestaw podzespołów. Wisienką na torcie jest to, że dzięki opcji dezaktywacji, można bardzo łatwo zjechać krzywą PWM tak, aby wentylatory w ogóle nie pracowały przy lżejszych zadaniach.

Czasem wygląd to po prostu priorytet

Arctic P12 Pro Reverse i P14 Pro Reverse to wentylatory zaprojektowane pod konkretny trend w obudowach, ale nie są jedynie ładnym dodatkiem. Ich wyjątkowość na tle innych modeli wynika z połączenia dwóch rzeczy, bo odwróconego kierunku przepływu, który pozwala zachować estetykę przy wlocie powietrza oraz z świetnych parametrów pracy charakterystycznych dla serii Pro w ofercie Arctic. Jeśli więc zależy wam na spójnym wyglądzie i sensownej kulturze pracy, to na tych dwóch modelach na pewno się nie zawiedziecie.