OnePlus ulepsza Prywatny Sejf. Nowa aktualizacja OxygenOS już w drodze

Podsumowanie artykułu . . .

Do tej pory Sejf był dość surowym narzędziem, ale styczniowa aktualizacja znacząco poprawia komfort korzystania z tej cyfrowej skrytki. Poza nowościami funkcjonalnymi, OnePlus dorzuca standardowy pakiet poprawek stabilności i bezpieczeństwa, co zawsze jest mile widziane w kontekście ochrony naszych danych.

Prywatny Sejf w OxygenOS zyskuje na funkcjonalności

Najważniejsze zmiany dotyczą urządzeń pracujących na systemie OxygenOS 14 i nowszych wersjach. Producent wsłuchał się w głosy użytkowników, którym brakowało podstawowych narzędzi do zarządzania ukrytymi plikami. Od teraz zarządzanie wrażliwymi treściami będzie znacznie sprawniejsze dzięki trzem kluczowym ulepszeniom:

Wyszukiwarka wewnątrz folderów — jeśli Twój Sejf pęka w szwach, nie musisz już ręcznie przeglądać każdego pliku. Nowa funkcja wyszukiwania pozwala błyskawicznie odnaleźć konkretny element nawet w głęboko ukrytych podfolderach.

Łatwiejsze udostępnianie — to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana funkcja. Teraz możesz udostępniać pliki bezpośrednio z poziomu Prywatnego Sejfu. Koniec z uciążliwym przenoszeniem dokumentu do głównej galerii tylko po to, by wysłać go komuś znajomemu.

Boczny suwak do przeglądania — nowy pasek nawigacyjny pozwala na szybkie i płynne przewijanie dużych ilości treści, co sprawia, że nawigacja wewnątrz skrytki przypomina korzystanie ze standardowego menedżera plików.

Czytaj też: OnePlus znika z rynku? CEO przerywa milczenie w sprawie głośnych plotek

Harmonogram aktualizacji został podzielony na etapy, przy czym najnowszą wersję systemu otrzymają w pierwszej kolejności użytkownicy OxygenOS 16. Na liście „szczęśliwców” znalazły się flagowe i nowsze modele, ale też te, które działają pod kontrolą starszych wersji systemu.

OxygenOS 16

OnePlus Open

OnePlus 13R

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Pad 3 / OnePlus Pad 2

OxygenOS 15

OnePlus 11R

Seria OnePlus 10

Seria OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord 3

Seria OnePlus Nord CE 3

OnePlus Pad

OxygenOS 14

OnePlus Pad Go

OxygenOS 13.0.0

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus Nord CE 5G

Warto pamiętać, że OnePlus stosuje swoją standardową procedurę stopniowego wdrażania. Oznacza to, że aktualizacja najpierw trafia do niewielkiej grupy testerów, a dopiero po upewnieniu się, że wszystko działa stabilnie, jest udostępniana masowo. Producent przewiduje, że do 5 lutego 2026 roku powiadomienie o nowej wersji powinno pojawić się na wszystkich kompatybilnych urządzeniach.

Czytaj też: Wyszukiwarka Google zajrzy do Twoich zdjęć i maili. Po co?

Jeśli Twój OnePlus nie wyświetlił jeszcze monitu o dostępnym uaktualnieniu, uzbrój się w cierpliwość – proces potrwa jeszcze kilka dni. Pamiętaj też, że po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji telefon zrestartuje się automatycznie, więc warto zapisać wszystkie otwarte projekty. Dobrze widzieć, że producent nie zapomina o starszych modelach, dostarczając poprawki nawet dla urządzeń z OxygenOS 13.