OnePlus ulepsza Prywatny Sejf. Nowa aktualizacja OxygenOS już w drodze

Joanna Marteklas
26.01.2026|Przeczytasz w 3 minuty
Jeśli korzystasz ze smartfona lub tabletu OnePlus, mamy dla Ciebie dobre wieści dotyczące prywatności. Producent właśnie rozpoczął dystrybucję nowej aktualizacji systemowej o oznaczeniu B30P01, która bierze na warsztat jedną z przydatniejszych, choć czasem zapomnianych funkcji – Prywatny Sejf. Dla wielu użytkowników to miejsce, gdzie lądują wrażliwe zdjęcia czy dokumenty, do których nikt postronny nie powinien mieć wglądu.
Do tej pory Sejf był dość surowym narzędziem, ale styczniowa aktualizacja znacząco poprawia komfort korzystania z tej cyfrowej skrytki. Poza nowościami funkcjonalnymi, OnePlus dorzuca standardowy pakiet poprawek stabilności i bezpieczeństwa, co zawsze jest mile widziane w kontekście ochrony naszych danych.

Prywatny Sejf w OxygenOS zyskuje na funkcjonalności

Najważniejsze zmiany dotyczą urządzeń pracujących na systemie OxygenOS 14 i nowszych wersjach. Producent wsłuchał się w głosy użytkowników, którym brakowało podstawowych narzędzi do zarządzania ukrytymi plikami. Od teraz zarządzanie wrażliwymi treściami będzie znacznie sprawniejsze dzięki trzem kluczowym ulepszeniom:

  • Wyszukiwarka wewnątrz folderów — jeśli Twój Sejf pęka w szwach, nie musisz już ręcznie przeglądać każdego pliku. Nowa funkcja wyszukiwania pozwala błyskawicznie odnaleźć konkretny element nawet w głęboko ukrytych podfolderach.
  • Łatwiejsze udostępnianie — to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana funkcja. Teraz możesz udostępniać pliki bezpośrednio z poziomu Prywatnego Sejfu. Koniec z uciążliwym przenoszeniem dokumentu do głównej galerii tylko po to, by wysłać go komuś znajomemu.
  • Boczny suwak do przeglądania — nowy pasek nawigacyjny pozwala na szybkie i płynne przewijanie dużych ilości treści, co sprawia, że nawigacja wewnątrz skrytki przypomina korzystanie ze standardowego menedżera plików.

Harmonogram aktualizacji został podzielony na etapy, przy czym najnowszą wersję systemu otrzymają w pierwszej kolejności użytkownicy OxygenOS 16. Na liście „szczęśliwców” znalazły się flagowe i nowsze modele, ale też te, które działają pod kontrolą starszych wersji systemu.

OxygenOS 16

  • OnePlus Open
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 12R
  • OnePlus 11
  • OnePlus Nord 5
  • OnePlus Nord CE5
  • OnePlus Nord 4
  • OnePlus Pad 3 / OnePlus Pad 2

OxygenOS 15

  • OnePlus 11R
  • Seria OnePlus 10
  • Seria OnePlus Nord CE4
  • OnePlus Nord 3
  • Seria OnePlus Nord CE 3
  • OnePlus Pad
  • OxygenOS 14
  • OnePlus Pad Go

OxygenOS 13.0.0

  • OnePlus Nord 2 5G
  • OnePlus Nord CE 2 5G
  • OnePlus Nord CE 5G

Warto pamiętać, że OnePlus stosuje swoją standardową procedurę stopniowego wdrażania. Oznacza to, że aktualizacja najpierw trafia do niewielkiej grupy testerów, a dopiero po upewnieniu się, że wszystko działa stabilnie, jest udostępniana masowo. Producent przewiduje, że do 5 lutego 2026 roku powiadomienie o nowej wersji powinno pojawić się na wszystkich kompatybilnych urządzeniach.

Jeśli Twój OnePlus nie wyświetlił jeszcze monitu o dostępnym uaktualnieniu, uzbrój się w cierpliwość – proces potrwa jeszcze kilka dni. Pamiętaj też, że po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji telefon zrestartuje się automatycznie, więc warto zapisać wszystkie otwarte projekty. Dobrze widzieć, że producent nie zapomina o starszych modelach, dostarczając poprawki nawet dla urządzeń z OxygenOS 13.

