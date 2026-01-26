OnePlus ulepsza Prywatny Sejf. Nowa aktualizacja OxygenOS już w drodze

Do tej pory Sejf był dość surowym narzędziem, ale styczniowa aktualizacja znacząco poprawia komfort korzystania z tej cyfrowej skrytki. Poza nowościami funkcjonalnymi, OnePlus dorzuca standardowy pakiet poprawek stabilności i bezpieczeństwa, co zawsze jest mile widziane w kontekście ochrony naszych danych.
Prywatny Sejf w OxygenOS zyskuje na funkcjonalności
Najważniejsze zmiany dotyczą urządzeń pracujących na systemie OxygenOS 14 i nowszych wersjach. Producent wsłuchał się w głosy użytkowników, którym brakowało podstawowych narzędzi do zarządzania ukrytymi plikami. Od teraz zarządzanie wrażliwymi treściami będzie znacznie sprawniejsze dzięki trzem kluczowym ulepszeniom:
- Wyszukiwarka wewnątrz folderów — jeśli Twój Sejf pęka w szwach, nie musisz już ręcznie przeglądać każdego pliku. Nowa funkcja wyszukiwania pozwala błyskawicznie odnaleźć konkretny element nawet w głęboko ukrytych podfolderach.
- Łatwiejsze udostępnianie — to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana funkcja. Teraz możesz udostępniać pliki bezpośrednio z poziomu Prywatnego Sejfu. Koniec z uciążliwym przenoszeniem dokumentu do głównej galerii tylko po to, by wysłać go komuś znajomemu.
- Boczny suwak do przeglądania — nowy pasek nawigacyjny pozwala na szybkie i płynne przewijanie dużych ilości treści, co sprawia, że nawigacja wewnątrz skrytki przypomina korzystanie ze standardowego menedżera plików.
Harmonogram aktualizacji został podzielony na etapy, przy czym najnowszą wersję systemu otrzymają w pierwszej kolejności użytkownicy OxygenOS 16. Na liście „szczęśliwców” znalazły się flagowe i nowsze modele, ale też te, które działają pod kontrolą starszych wersji systemu.
OxygenOS 16
- OnePlus Open
- OnePlus 13R
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Pad 3 / OnePlus Pad 2
OxygenOS 15
- OnePlus 11R
- Seria OnePlus 10
- Seria OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord 3
- Seria OnePlus Nord CE 3
- OnePlus Pad
- OxygenOS 14
- OnePlus Pad Go
OxygenOS 13.0.0
- OnePlus Nord 2 5G
- OnePlus Nord CE 2 5G
- OnePlus Nord CE 5G
Warto pamiętać, że OnePlus stosuje swoją standardową procedurę stopniowego wdrażania. Oznacza to, że aktualizacja najpierw trafia do niewielkiej grupy testerów, a dopiero po upewnieniu się, że wszystko działa stabilnie, jest udostępniana masowo. Producent przewiduje, że do 5 lutego 2026 roku powiadomienie o nowej wersji powinno pojawić się na wszystkich kompatybilnych urządzeniach.
Jeśli Twój OnePlus nie wyświetlił jeszcze monitu o dostępnym uaktualnieniu, uzbrój się w cierpliwość – proces potrwa jeszcze kilka dni. Pamiętaj też, że po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji telefon zrestartuje się automatycznie, więc warto zapisać wszystkie otwarte projekty. Dobrze widzieć, że producent nie zapomina o starszych modelach, dostarczając poprawki nawet dla urządzeń z OxygenOS 13.