OnePlus znika z rynku? CEO przerywa milczenie w sprawie głośnych plotek

Joanna Marteklas
23.01.2026|Przeczytasz w 3 minuty
W świecie technologii plotka potrafi rozprzestrzeniać się szybciej niż najnowsza aktualizacja systemu, a w ostatnich dniach fani marki OnePlus przeżyli prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wszystko zaczęło się od serii niepokojących doniesień sugerujących, że producent kultowych “zabójców flagowców” powoli zwija żagle i przygotowuje się do całkowitego zamknięcia działalności lub wchłonięcia przez struktury macierzystej firmy OPPO.
Spekulacje przybrały na sile do tego stopnia, że sprawę musiał skomentować najwyższy szczebel kierownictwa. Rynem mobilny zmienia się naprawdę dynamicznie (niedawno pisaliśmy o wycofaniu się z niego Asusa), a sytuacja OnePlusa jest idealnym przykładem na to, jak cienka granica dzieli optymalizację biznesową od wizerunkowego kryzysu. Robin Liu, CEO OnePlus India, postanowił w końcu przerwać milczenie i oficjalnie odniósł się do wiralowych teorii o „rozpadzie” firmy.

Okej, ale w zasadzie, od czego to się zaczęło?

Iskrą, która wznieciła pożar, był szczegółowy raport opublikowany przez Android Headlines. Jego autorzy wskazywali na wewnętrzne zmiany w strukturze OnePlus, redukcje zespołów i anulowanie niektórych projektów. Te poszlaki zostały zinterpretowane jako systematyczny demontaż marki przez jej właściciela, OPPO. W branży, gdzie każde drgnienie bywa analizowane pod kątem przyszłych trendów, taki scenariusz natychmiast zyskał na popularności.

Robin Liu stanowczo zaprzeczył tym twierdzeniom, nazywając je fałszywymi i wprowadzającymi w błąd. CEO podkreślił, że wszystkie operacje biznesowe, szczególnie na kluczowym rynku indyjskim, przebiegają bez zakłóceń. Zamiast „zamykania interesu”, mamy do czynienia z głęboką zmianą strategii. Co to oznacza dla nas, użytkowników?

Nadchodzące urządzenia mają skupiać się bardziej na czystej wydajności niż na byciu wszechstronnymi flagowcami, co może być ukłonem w stronę pierwotnej tożsamości marki – wydajność przede wszystkim. Firma reaguje też na presję rynkową, dostosowując swoje portfolio do trudnej sytuacji gospodarczej, co wymaga cięć w mniej dochodowych segmentach, ale nie oznacza wyjścia z rynku.

Eksperci zauważają, że w branży tech łatwo pomylić restrukturyzację z upadkiem. Kiedy firma przestaje bombardować nas nowościami co miesiąc, automatycznie pojawiają się pytania o jej kondycję finansową. Liu zaapelował do fanów i mediów, aby opierali się wyłącznie na oficjalnych komunikatach, a nie na anonimowych przeciekach o „dezintegracji”.

Dlaczego plotki o zniknięciu OnePlus wywołały taką panikę?

Zjawisko błyskawicznego rozchodzenia się tych pogłosek pokazuje, jak silną, a zarazem kruchą relację OnePlus zbudował ze swoją społecznością. Użytkownicy tej marki są wyjątkowo lojalni, więc każda informacja o rzekomym „końcu OnePlusa, jakiego znamy”, wywołuje lawinę komentarzy i niepotrzebną panikę. Fakt, że decyzje coraz częściej zapadają w centrali OPPO, nie pomaga w utrzymaniu wizerunku niezależnego buntownika, ale z biznesowego punktu widzenia jest to ruch mający zapewnić przetrwanie marki w trudnych czasach.

W świetle krążących plotek dobrze więc, że CEO firmy zabrał głos i postawił sprawę jasno. Oczywiście fani marki muszą szykować się na pewne zmiany przez wzgląd na trwającą transformację i coraz mocniejsze scalanie ze strukturami Oppo, ale nie trzeba się przynajmniej martwić o to, że nagle na półkach sklepowych zabraknie modeli OnePlus, a ich przyszłe premiery zostaną wykreślone z kalendarza.

