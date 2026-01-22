Nadchodzi czystka w raportach drogowych w Mapach Google

Podsumowanie artykułu . . .

Choć raporty z czasem „wygasają”, gdy inni kierowcy ich nie potwierdzą, my jako autorzy mieliśmy zerową kontrolę nad tym, co już poszło w świat. To trochę frustrujące, zwłaszcza w dobie dbania o cyfrową prywatność i higienę danych. Na szczęście Google w końcu zauważył ten problem. W najnowszej wersji aplikacji o numerze 26.04.01 odnaleziono ślady funkcji, która pozwoli nam za jednym kliknięciem „wyczyścić” historię naszych drogowych donosów.

Mapy Google testują usuwanie zgłoszeń. Użytkownicy zyskają kontrolę nad swoimi raportami

Nowa funkcja, którą odkryli testerzy w kodzie aplikacji, ma być ukryta w sekcji Ustawienia > Lokalizacja i prywatność. Będzie ona działać jak swego rodzaju przycisk atomowy dla naszych dotychczasowych aktywności w terenie. Po wybraniu opcji usunięcia raportów, wszystkie nasze aktywne zgłoszenia dotyczące incydentów, warunków na drodze, transportu publicznego czy problemów z trasą zostaną odpięte od naszego konta. Fizycznie znikną one z serwerów Google w momencie, gdy wygaśnie ich naturalny czas przydatności, ale dla nas staną się natychmiastowo nieaktywne jako „nasz” wkład.

Jest tu jednak pewien haczyk, który może nieco ostudzić entuzjazm. Google, w swojej typowej manierze, postawił na rozwiązanie „wszystko albo nic”. Na ten moment nie widać opcji usuwania pojedynczych zgłoszeń z ostatniej godziny – a to przecież pomyłki „tu i teraz” bolą nas najbardziej. Jeśli więc zgłosisz błędnie korek pod własnym domem, jedynym sposobem na naprawienie błędu będzie usunięcie całej historii zasług dla społeczności Map. To trochę jak palenie całego domu tylko po to, by pozbyć się pająka w kuchni, ale lepsze to niż brak jakiejkolwiek kontroli.

Przy okazji tych zmian, Google majstruje też przy wyglądzie sekcji „Twój wkład”. Nagłówek profilu ma zostać ujednolicony kolorystycznie, co zdaniem niektórych testerów sprawia, że interfejs staje się nieco mdły i pozbawiony charakteru. Zniknie też stałe okno wpisywania biogramu – pojawi się ono tylko wtedy, gdy twój profil będzie całkowicie pusty. Jeśli zechcesz coś zmienić później, będziesz musiał dokopać się do opcji edycji profilu.

Wprowadzenie możliwości usuwania zgłoszeń to mały, ale ważny krok w stronę oddania użytkownikom kontroli nad ich danymi. Społecznościowy aspekt Map Google to jego największa siła, ale i słabość, gdy system opiera się na błędnych danych wejściowych. Możliwość wycofania się z pomyłki to standard, który w aplikacjach takich jak Waze istnieje od dawna, więc Mapy po prostu nadrabiają zaległości.

Jeśli chodzi o wdrażanie, aktualizacja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników, ale biorąc pod uwagę, że kod jest już obecny w wersji 26.04.01, szerokie udostępnianie to prawdopodobnie kwestia najbliższych tygodni. Warto więc sprawdzać sklep z aplikacjami, by móc wkrótce zrobić porządek w swoich mapowych zasługach.