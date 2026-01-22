ColorOS 16 trafia na serię Reno 11 i Reno 10. Android 16 dla starszych modeli

Podsumowanie artykułu . . .

Producent oficjalnie rozpoczął proces udostępniania stabilnej wersji systemu ColorOS 16, opartego na najnowszym Androidzie 16, dla serii Reno 11 oraz kilku innych popularnych modeli. Jeśli wciąż używasz starszych modeli Oppo, mamy dobre wieści – twoje urządzenie właśnie zyskuje drugą młodość dzięki pakietowi funkcji AI i silnikowi, który ma za zadanie wycisnąć z podzespołów ostatnie soki.

Nowy silnik pod maską i sztuczna inteligencja na pierwszym planie

ColorOS 16 to nie jest tylko wizualna nakładka; Oppo mocno pogrzebało w „bebechach” systemu, żeby telefony działały sprawniej. Fundamentem aktualizacji są dwa silniki: Luminous Rendering Engine oraz odświeżony Trinity Engine. Producent twierdzi, że ich współpraca przekłada się na poprawę stabilności systemu o aż 37%. W praktyce oznacza to, że animacje – niezależnie od tego, czy masz telefon z najwyższej półki, czy model ze średniej – mają być teraz maślanie gładkie.

Co dokładnie znajdziemy w nowej wersji systemu?

Nowy wygląd ekranu głównego — koncepcja „Luminous” wprowadza Flux Home Screen, czyli ikony, które w sposób adaptacyjny dopasowują się do układu ekranu.

Płynne przejścia — funkcja Always-On Display rozciąga się teraz na cały ekran i płynnie przechodzi w ekran blokady, co sprawia, że proces odblokowywania telefonu wydaje się bardziej spójny.

Integracja z Google Gemini — sztuczna inteligencja jest teraz wszędzie. Nowością jest AI Mind Space – swoiste centrum dowodzenia, w którym możesz zbierać notatki i organizować zapisane informacje.

Magia w zdjęciach — funkcje takie jak AI Portrait Glow i Master Cut pozwalają na zaawansowaną edycję zdjęć i filmów bez potrzeby posiadania umiejętności graficznych.

Ekosystem bez barier — dzięki O+ Connect telefon lepiej dogaduje się z komputerami Mac i Windows, a funkcja Touch to Share ułatwia przesyłanie plików na urządzenia z iOS.

Warto też wspomnieć o prywatności – Oppo stawia na Private Computing Cloud, co oznacza, że najbardziej wrażliwe operacje związane z AI są przetwarzane w bezpiecznej, dedykowanej chmurze.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest już do pobrania?

Aktualnie stabilna wersja ColorOS 16 trafia do użytkowników modeli Reno 11 Pro, Reno 11, Reno 10 Pro Plus oraz F25 Pro. Oznaczenia konkretnych wersji oprogramowania, na które warto polować, to m.in. CPH2607_16.0.2.401 dla wersji Pro oraz CPH2521_16.0.2.400 dla Reno 10 Pro Plus. Pamiętajcie jednak, że Oppo udostępnia aktualizację partiami. To, że kolega z drugiego końca Polski już ją ma, nie oznacza, że twój telefon wyświetli powiadomienie dokładnie w tym samym momencie – proces ten może zająć od kilku dni do kilku tygodni. Jeśli jesteście niecierpliwi, możecie zajrzeć do Ustawień > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania i spróbować wymusić sprawdzenie ręcznie.

Jeśli więc szukaliście powodu, by wstrzymać się z wymianą swojego Reno 10 na nowszy model, właśnie go dostaliście – ten system sprawi, że poczujecie się, jakbyście trzymali w dłoni zupełnie nowy telefon.