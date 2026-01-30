OpenAI wycofuje starsze modele GPT z ChatGPT, nie wszyscy użytkownicy będą zachwyceni

Podsumowanie artykułu . . .

Kosiarz ostrzy kosę, spotkanie ze starszymi modelami już 13 lutego

W tym dniu użytkownicy chatbota stracą możliwość wyboru starszych wersji modeli językowych. Na przymusową emeryturę zostaną odesłane:

GPT-5

GPT-4o

GPT-4.1

GPT-4.1 mini

Domyślna dla wszystkich będzie model w wersji 5.2 – utrzymywanie wielu generacji systemów AI równolegle to ogromny koszt, zarówno obliczeniowy, jak i finansowy. Prawdziwy problem leży po stronie użytkowników, głównie deweloperów i firm. Dla nich starsze modele to nie abstrakcyjne „silniki”, a często fundamenty ich aplikacji, chatbotów czy wewnętrznych narzędzi. Migracja na nowszy model w takim przypadku nie jest prostą zamianą „klocka”, tylko rodzi konieczność przeprojektowania części systemu i żmudnych testów.

Co więcej, niektóre starsze wersje mają swój specyficzny „charakter” – sposób formułowania odpowiedzi, który po prostu dobrze pasował do danego zastosowania, albo też okazał się lubiany. W takim przypadku nowy „lepszy” model wcale nie musi od razu być „bardziej odpowiedni”, o czym przekonało się zresztą OpenAI na własnej skórze – niezadowoleni użytkownicy wymogli na firmie powrót modelu GPT-4o, co prawda tylko dla płacących użytkowników.

Odchodzenie starych modeli jest nieuniknione

Technologia starzeje się szybko – wsparcie dla przestarzałych rozwiązań musi kiedyś się skończyć, aby zrobić miejsce dla nowych. OpenAI podaje, że dziś tylko około 0,1 procent użytkowników codziennie świadomie wybiera GPT-4o, nowi często nawet nie wiedzą, że mieli tu jakiś wybór. Wyłączenie nieużywanych modeli dla OpenAI oznacza zaś uwolnienie zasobów do bardziej obiecujących zadań.