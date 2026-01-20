Orange z zimową promocją. Smartfony od 14 zł, światłowód i telewizja za darmo

Podsumowanie artykułu . . .

Zamiast rewolucji, dostajemy bardzo konkretne pakiety łączące abonament komórkowy z tanimi smartfonami oraz kuszącą opcję darmowych miesięcy na światłowód i pakiety telewizyjne. To ciekawy moment na zmiany, zwłaszcza jeśli kończy Wam się umowa lub po prostu szukacie prezentu dla siebie (lub kogoś bliskiego) na ferie. Przyjrzyjmy się szczegółom, bo jak to zwykle bywa w telekomunikacji, kluczowe są rabaty i długość trwania zobowiązania.

Telefon z abonamentem za 59 zł – co dostajemy w środku?

Głównym punktem programu dla klientów indywidualnych jest duet: abonament komórkowy i smartfon 5G w łącznej cenie od 59 zł miesięcznie. Żeby osiągnąć taką kwotę, operator proponuje Plan XS, który po uwzględnieniu rabatów za e-fakturę oraz zgody marketingowe (po 5 zł każdy) kosztuje 45 zł miesięcznie. Do tego dobieramy telefon w systemie ratalnym na 36 miesięcy.

Co oferuje sam Plan XS?

Nielimitowane usługi: Rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu wewnątrz Unii Europejskiej.

Internet: Pakiet 16 GB miesięcznie przez cały okres 24 miesięcy umowy, z czego aż 15 GB można wykorzystać w roamingu UE.

Smartfony za 14 zł/mies.: W tej promocyjnej cenie (przy 36 ratach) do wyboru są trzy modele: Motorola Moto G35 5G (8/128 GB), Xiaomi Redmi 15C 5G (4/128 GB) lub Honor 400 Smart 5G (4/128 GB).

Jeśli jednak szukacie czegoś do domu, Orange przygotowało mocne uderzenie w sektorze światłowodu. Nowi klienci (lub ci zmieniający technologię na światłowodową), którzy zdecydują się na opcję prędkości do 2 lub 8 Gb/s w pakiecie z telewizją, mogą liczyć na aż 6 miesięcy abonamentu za 0 zł. Dodatkowo, przez pół roku za darmo dostępny jest pakiet CANAL+ Super Sport (z Ligą Mistrzów UEFA) lub CANAL+ Seriale i Filmy. To całkiem niezła opcja, żeby przetrwać zimowe wieczory przed telewizorem bez obciążania domowego budżetu przez pierwsze pół roku.

Przedsiębiorcy również nie zostali pominięci, a zimowa oferta dla biznesu wydaje się być jeszcze bardziej elastyczna

Kluczowym hasłem jest tutaj “nielimitowany internet”, którego długość trwania zależy od wybranego planu: w Planie Firmowym M nielimitowane dane dostajemy na 6 miesięcy, w Planie L na rok, a w najwyższym XL – przez cały okres umowy. Klienci biznesowi mogą liczyć na dodatkowe bonusy:

Smartfony taniej o połowę: Przy umowie na 36 miesięcy można zgarnąć zniżki do 50% na flagowe modele, takie jak iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy A26 czy Xiaomi Redmi Note 15 Pro.

Bezpieczeństwo w cenie: Usługa CyberTarcza, która chroni przed atakami w internecie bez obciążania baterii urządzenia, jest wliczona w cenę abonamentu.

Światłowód dla firm: Podobnie jak w ofercie indywidualnej, tu również można zyskać światłowód za 0 zł, ale w opcji dla firm okres ten wynosi aż 12 miesięcy przy prędkościach do 8 Gb/s.

Nowość – KlikAI: To nowa usługa Orange, która pozwala stworzyć własną stronę internetową w kilka minut za pomocą sztucznej inteligencji, bez znajomości kodowania.

Zimowa oferta Orange to solidny pakiet, który stawia na synergię usług. Największym atutem jest możliwość realnego obniżenia kosztów przez pierwsze miesiące użytkowania światłowodu oraz przystępna cena zestawu ze smartfonem 5G. Warto jednak pamiętać, że najniższe ceny wymagają wyrażenia zgód marketingowych i regularnego korzystania z aplikacji Mój Orange. Jeśli planujecie modernizację sprzętu w firmie lub szukacie szybkiego internetu z bogatym pakietem sportowym, propozycje z darmowym półroczem CANAL+ brzmią teraz bardzo sensownie.