OxygenOS 16 i Android 16 trafiają na kolejne modele. OnePlus kontynuuje wdrażanie aktualizacji

Jeśli masz w kieszeni któryś z nowszych modeli, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nowa, “szklana” nakładka z pakietem funkcji AI już na Ciebie czeka. To nie jest tylko drobny lifting; OxygenOS 16 wprowadza filozofię designu „Liquid Glass”, która sprawia, że interfejs wygląda nowocześniej i działa znacznie płynniej dzięki poprawionym animacjom.

Kto już może pobierać OxygenOS 16?

Producent podzielił proces wdrażania na fazy, zaczynając od najmocniejszych graczy w swoim portfolio. Pierwsza fala aktualizacji ruszyła już pod koniec 2025 roku i objęła flagowce oraz najnowsze tablety. W grudniu dołączyła do nich silna grupa urządzeń ze średniej półki, w tym popularna seria Nord.

Oto urządzenia, które według stanu na początek 2026 roku otrzymały już stabilną wersję OxygenOS 16:

OnePlus 13,

OnePlus 13R,

OnePlus 13S,

OnePlus 12,

OnePlus 12R,

OnePlus 11,

OnePlus 11R,

OnePlus Open,

OnePlus Nord 5,

OnePlus Nord 4,

OnePlus Nord 3,

OnePlus Nord CE 5,

OnePlus Pad 3,

OnePlus Pad 2.

Jeśli twojego urządzenia nie ma na powyższej liście, nie panikuj. Kolejna faza aktualizacji, zaplanowana na pierwszy kwartał 2026 roku (styczeń – marzec), obejmie starsze, ale wciąż popularne modele, takie jak OnePlus 10 Pro, Nord CE 4 czy pierwszy OnePlus Pad. OnePlus wyraźnie stara się odzyskać zaufanie użytkowników, skracając czas oczekiwania na nowe funkcje, co w świecie zdominowanym przez gigantów takich jak Samsung czy Google, jest ruchem bardzo potrzebnym.

Co nowego w “szesnastce”? AI i płynność przede wszystkim

Nowy system to przede wszystkim głęboka integracja z Google Gemini i autorski ekosystem funkcji AI spod znaku “Plus Mind”. OnePlus wprowadził m.in. Mind Space – inteligentny schowek na notatki, zrzuty ekranu i nagrania głosowe, który współpracuje z AI, by pomagać Ci w organizacji planów czy tworzeniu podsumowań. Na uwagę zasługuje też nowy pasek zadań Translucent Floating Bar, który swoim wyglądem przypomina rozwiązania znane z najnowszych systemów Apple, ułatwiając dostęp do wyszukiwania i ostatnich aplikacji.

Dla fanów personalizacji przygotowano odświeżony ekran blokady z efektami głębi (Depth Effect) oraz interaktywne widżety, które pozwalają na szybki podgląd pogody czy kalendarza bez odblokowywania telefonu. Całość dopełnia Trinity Engine, który optymalizuje zasoby sprzętowe tak, aby nawet podczas intensywnego grania czy wielozadaniowości (na tabletach można otwierać teraz do 5 aplikacji jednocześnie!) telefon nie łapał zadyszki.

Pamiętajcie, że paczka z systemem swoje waży. Zanim klikniesz “Instaluj”, upewnij się, że masz przynajmniej 5-6 GB wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej oraz minimum 40% baterii. Choć aktualizacja jest stabilna, zawsze warto zrobić kopię zapasową najważniejszych zdjęć i dokumentów. Jeśli twój telefon jeszcze nie widzi powiadomienia, sprawdź ustawienia ręcznie – system jest wypuszczany partiami, więc u ciebie może pojawić się z kilkudniowym opóźnieniem.