Składasz go do plecaka jak książkę. Pierwszy składany kask z MIPS trafia na ulice

Ile razy wychodząc na szybki przejazd rowerem miejskim, rezygnowałeś z kasku, bo nie chciało ci się go nosić? To codzienna pokusa dla tysięcy osób. Zwykły kask jest po prostu nieporęczny i zajmuje zbyt dużo miejsca w plecaku lub torbie, więc z czasem po prostu o nim zapominamy. Problem ten szczególnie dotyka użytkowników rowerów miejskich na minuty, dla których każda przejażdżka to spontaniczna decyzja, a nie zaplanowana wyprawa. Czy jednak faktycznie udało się tym razem połączyć kompaktowość z najwyższym poziomem bezpieczeństwa? Sprawa wydaje się obiecująca, choć pewne wątpliwości zawsze warto mieć z tyłu głowy.

Technologia, która ma znaczenie. Jak działa ochrona mózgu MIPS?

System MIPS, co rozwija się jako Multi-directional Impact Protection System, nie jest nowinką. Jego historia sięga 1996 roku, a za jego powstaniem stoją neurochirurg i specjalista od biomechaniki. Na rynek trafił jednak dopiero w 2007 roku i od tamtej pory zadomowił się nie tylko w kaskach rowerowych, ale także narciarskich czy motosportowych. Jego zasadnicza zaleta polega na walce z najgroźniejszym rodzajem urazów, czyli tymi powodowanymi przez siły rotacyjne.

Mózg, który ma konsystencję zbliżoną do żelu, jest znacznie bardziej podatny na skręcanie i rozciąganie niż na bezpośrednie uderzenie. Podczas wypadku standardowy kask absorbuje energię uderzenia, ale może nie zniwelować niebezpiecznego ruchu obrotowego głowy. Właśnie tu wkracza MIPS. Jego działanie opiera się na specjalnej, wewnętrznej warstwie o niskim tarciu, zwanej Mips Air Node, która w momencie kolizji delikatnie się przesuwa, rozpraszając te groźne siły na boki, z dala od czaszki. To eleganckie, a zarazem niezwykle skuteczne rozwiązanie biomechaniczne.

Newlane Mips Foldable Helmet to kask, którego złożysz jedną ręką

Kluczową zaletą kasku Newlane (obok technologii MIPS) jest jego kompaktowość osiągnięta bez widocznych kompromisów w konstrukcji. Składa się jednym płynnym ruchem, bo bez szukania żadnych zatrzasków czy dźwigni. Po złożeniu jego wysokość zmniejsza się z typowych 16 centymetrów do zaledwie 8,1 centymetra, co przekłada się na zmniejszenie objętości o połowę. Taki przedmiot bez problemu schowasz do większości plecaków, torby na laptopa, a nawet byle większej torebki.

Jesteśmy dumni ze współpracy z Newlane nad tą pierwszą na świecie innowacją w dziedzinie składanych kasków. Cieszymy się z innowacji, które pomagają uczynić bezpieczeństwo kasków bardziej dostępnym i zachęcają więcej osób do noszenia kasku podczas codziennych dojazdów – Max Strandwitz, CEO MIPS.

Produkt posiada wymagany certyfikat zgodności z europejską normą EN 1078, a także przeszedł dodatkowe, rozszerzone testy w szwedzkim laboratorium firmy MIPS. Inżynierowie zadbali też o detale użytkowe, takie jak magnetyczna klamra ułatwiająca zapinanie, tylni odblask zwiększający bezpieczeństwo po zmroku oraz specjalnie wyprofilowane pianki, które podnoszą komfort codziennego użytkowania.

Czy to gra warta świeczki?

Newlane Mips Foldable Helmet kosztuje 794 złotych na oficjalnej stronie producenta. Jest dostępny w dwóch rozmiarach, a firma promuje go jako najpopularniejszy składany kask w Wielkiej Brytanii. Cena jest znacząco wyższa niż w przypadku podstawowych kasków, co może być barierą dla części użytkowników. Trzeba jednak przyznać, że oferuje unikalne połączenie innowacyjnej technologii bezpieczeństwa i rzeczywistej wygody przechowywania. Wielu z nas szukało długo takiego rozwiązania – kasku, który nie będzie przypominał o sobie niepotrzebnym gabarytem w torbie.