Zgrabna ładowarka indukcyjna Hama Stand 2w1 Qi2 Fast Charge trafia na polski rynek

Hama Stand 2w1 Qi2 Fast Charge to dwie stacje ładowania w jednej podstawce

Urządzenie składa się z okrągłej, obciążonej podstawy, zapewniającej stabilność, oraz regulowanego ramienia z magnetycznym pierścieniem. Cewka w uchwycie oferuje ładowanie z prędkością 15 W dla smartfonów Apple oraz Qi2 – najniższy standard szybkiego ładowania bezprzewodowego. Całość ma wymiary 15 na 12 na 12 centymetrów i waży 353 g. Dodatkowa, mniejsza podkładka ładująca zintegrowana z podstawą oferuje moc 5 W. Przeznaczona jest dla drobnych gadżetów, takich jak bezprzewodowe słuchawki czy powerbanki. Urządzenie pokryte jest miękkim silikonem, który ma zapobiegać zsuwaniu się ładowanych przedmiotów, a o stanie pracy informuje dyskretna dioda LED, która gaśnie po zakończeniu procesu.

Jedną z kluczowych zalet tego typu stojaków jest możliwość swobodnego ustawienia smartfona. Magnetyczny uchwyt pozwala na obrót telefonu o 360 stopni oraz regulację kąta nachylenia. Sprawdza się to znakomicie podczas wideorozmowy, przeglądania treści w mediach społecznościowych czy oglądania filmów – telefon można ustawić w optymalnej pozycji. W układzie pionowym większość smartfonów pozwala na wyświetlanie dodatkowych informacji na ekranie podczas ładowania taką ładowarką.

Kompatybilność ze standardem Qi2 oznacza, że ładowarka współpracuje nie tylko z telefonami Apple z MagSafe, ale także z wieloma innymi urządzeniami wspierającymi tę technologię (np. Pixel 10 Pro / Pro XL). Ciekawym dodatkiem w zestawie jest kabel USB-C, który umożliwia podłączenie do podstawki sprzętu nieobsługującego ładowania indukcyjnego, na przykład starszego smartfona.

Ładowarka Hama Stand 2w1 Qi2 Fast Charge wyceniona została na 199 zł, niestety kwota ta nie obejmuje zasilacza sieciowego.