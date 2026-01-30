Realme P4 Power 5G przekracza magiczną barierę 10 000 mAh

Podsumowanie artykułu . . .

Jak zmieścić rekordową baterię w smukłej i lekkiej obudowie realme P4 Power 5G

Kluczem do powstania baterii o pojemności 10 001 mAh zastosowanej w Realme P4 Power 5G jest zaawansowana anoda krzemowo-węglowa oraz specjalne, chroniące ogniwo struktury. Dzięki temu udało się osiągnąć pojemność prawie dwukrotnie większą niż standardowa, zachowując przy tym grubość obudowy na poziomie 9,08 mm i wagę 219 gramów. To całkiem dobre parametry, wiele popularnych modeli z bateriami o połowę mniejszymi ma zbliżone lub nawet większe wymiary. Realme obiecuje również wyjątkową trwałość baterii – system inteligentnego zarządzania ma zapewnić, że po 8 latach użytkowania i 1650 cyklach ogniwo zachowa ponad 80% swojej początkowej sprawności.

Oprócz rekordowej pojemności ogniwa realme P4 Power 5G wyróżnia się także wyjątkową odpornością na warunki zewnętrzne, potwierdzoną certyfikatami IP69 i MIL-STD-810H. Producent deklaruje, że smartfon będzie funkcjonował poprawnie w zakresie temperatur od -30 do 56 stopni Celsjusza, dramatycznie poszerzając typowy dla smartfonów dopuszczalny zakres warunków pracy. To otwiera możliwości użycia go w sytuacjach, gdzie zwykły telefon mógłby zawieść – podczas mroźnego wypadu w góry czy pracy w upalnym, suchym klimacie.

Bezpieczeństwo konstrukcji potwierdza także certyfikat instytutu TÜV, który obejmował testy związane z naciskiem, upadkami i procesem ładowania.

Ładowanie tak dużej baterii nie musi trwać wiecznie

Umieszczając w smartfonie ogromną baterię, należy oczywiście zadbać i o to, by jej ładowanie nie trwało wieki. Realme rozwiązało to, implementując technologię szybkiego ładowania o mocy 80 W, która pozwala według danych producenta na uzupełnienie 50% energii w 36 minut. Niestety nie wiemy na razie, ile trwa pełne ładowanie, realme bowiem nie chwali się tymi danymi i trzeba zaczekać na testy.

Praktyczną funkcją, która może przekonać wiele osób, jest możliwość użycia smartfona jako powerbanku – ładowanie zwrotne o mocy 27 W to obecnie najszybsze takie rozwiązanie w smartfonie, szybsze od części dedykowanych urządzeń na rynku.

Realme P4 Power 5G z pewnością wytycza nowy szlak, oferując nie tylko gigantyczną baterię w rozsądnym gabarytowo urządzeniu, ale też zapewniając całkiem przyzwoite pozostałe parametry. Pytanie, na które trudno dziś odpowiedzieć, brzmi: jak duże jest realne zapotrzebowanie i jak na to odpowiedzą inni producenci? Jeszcze rok temu standardem była bateria 5000 mAh, dziś uważa się ją za małą. Wiele będzie zależeć od ceny (której w tej chwili nie znamy) i czy smartfon trafi na rynki inne niż chiński