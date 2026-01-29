Rekordowy rok BMW. Wiem, co marka pokaże w najbliższych miesiącach

Podsumowanie artykułu . . .

Rekordowa sprzedaż BMW w Polsce w 2025 roku. Elektryki znowu pudrowane?

W 2025 roku BMW był liderem rynku marek premium w Polsce. Zarejestrowanych zostało 31 298 aut, a cała grupa, wliczając w to Mini oraz motocykle, zanotowała 38 220 rejestracji.

Dla samego BMW dało to 23,1% udział w rynku, a wzrost rejestracji aut rok do toku to bardzo mocne 15,4%. Najpopularniejszy okazał się model X3 w najnowszej odsłonie z wynikiem 4 990 rejestracji. Co ciekawe, druga była seria 5 z wynikiem 4 017, a trzecie miejsce przypadło serii 3 z wynikiem 3 371. W ramach ciekawostki dodajmy do tego 970 sztuk modelu X7, 655 serii 7 oraz 4 243 auta serii M. W tym 551 sztuk M3, 275 M5, 430 M340i oraz 507 X3 M50.

W przypadku aut elektrycznych nastąpiło moje ulubione malowanie trawy na zielono. Jak wiemy m.in. z tego materiału, auta elektryczne zawsze są przedstawiane tak, aby wypadać jak najkorzystniej. Choć po BMW przyznam, że trochę się tego nie spodziewałem. I tak podczas wydarzenia, na którym prezentowane były wyniki firma pochwaliła się m.in. super ekstra liczbami rejestracji modelu iX2, która wzrosła aż o 1 053% rok do roku. Z kolei liczba rejestracji wszystkich aut elektrycznych wzrosła o 142%. Fajnie, tylko… ile konkretnie? Refleksja przyszła w komunikacie prasowym, z którego dowiedzieliśmy się, że chodzi o 1 245 sztuk BMW iX2 oraz 2 999 wszystkich aut elektrycznych.

Nie można tak od razu? Wszyscy dobrze wiemy, że auta elektryczne w Polsce niezmiennie nie są popularne w skali całego rynku (aut nowych i używanych), a tego typu zabiegi ani trochę w zdobyciu popularności nie pomagają.

Mini ma się dobrze. Polacy stawiają na klasykę

A konkretnie model Mini Cooper. Mówimy o 1 221 spalinowych oraz 1 066 elektrycznych zarejestrowanych egzemplarzy. Ogółem nabywców znalazło 3 460 aut marki, przy 2 473 przed rokiem. W skali marki faktycznie dużo sprzedawanych jest elektryków, bo tych było 1 616.

W 2026 roku sprzedaż powinna być bardziej zróżnicowana, bo stosunkowo niedawno debiutowały nowe modele, w tym warianty John Cooper Works. Kacper już tworzy dla Was test Acemana właśnie w tym wariancie.

W Polsce pojawi się Alpina, a to dopiero początek nowości

Tak, ta Alpina i Polska ma być jednym z pierwszych krajów, w którym pojawią się nowe modele. Szczegółów na razie nie znamy poza tym, że ma to nastąpić w najbliższych miesiącach.

Premier BMW będzie dużo, bo w 2026 roku zobaczymy w sumie 40 nowości, dokładnie tyle samo, ile zapowiedział Mercedes. Wśród nich będzie nowe X5, w tym wariant wodorowy. Będą zmiany w serii 7, BMW i3 limuzyna i co najważniejsze, nowości zaprezentowane w BMW iX3 Nue Klasse trafią również do modeli spalinowych. Widać tu podobne podejście co w Mercedesie – elektrycznie, nowocześnie, ekologicznie, ale klienci będą mieć dostępne nowe modele we wszystkich wariantach napędów. Co pozostaje nam tylko pochwalić i wyczekiwać pierwszych premier.