Revolut zwiększa bezpieczeństwo. Twoja aplikacja wyczuje oszusta

Jak działa weryfikacja połączeń w czasie rzeczywistym w aplikacji Revolut?

Nowa funkcja, której testy ruszyły pod koniec ubiegłego roku, właśnie wyszła z fazy beta i stała się dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Rozwiązanie jest genialne w swojej prostocie. W momencie, gdy odbierasz telefon od osoby podającej się za przedstawiciela Revolut, twoim jedynym zadaniem jest uruchomienie aplikacji bankowej.

Jeśli połączenie jest autentyczne, u góry ekranu natychmiast zobaczysz specjalny baner potwierdzający, że faktycznie prowadzisz konwersację z konsultantem. Jeśli jednak baner się nie pojawi lub aplikacja wyświetli ostrzeżenie – masz czarno na białym, że po drugiej stronie słuchawki siedzi przestępca.

Co ważne dla nas, funkcja ta objęła swoim zasięgiem cały Europejski Obszar Gospodarczy oraz Wielką Brytanię. W Polsce, gdzie z usług Revolut korzysta już ponad 5 milionów osób, jest to zmiana kluczowa. Aby mechanizm mógł chronić cię w czasie rzeczywistym, musisz jedynie wejść w sekcję Bezpieczeństwo w aplikacji i nadać jej uprawnienia do odczytywania informacji o połączeniach. To mała cena za spokój ducha, biorąc pod uwagę, jak przekonujący potrafią być dzisiejsi oszuści.

Revolut nie dzwoni bez uprzedzenia – żelazne zasady bezpieczeństwa

Choć nowa funkcja jest ogromnym ułatwieniem, Revolut przy okazji jej premiery przypomina o fundamentalnych zasadach, które nie uległy zmianie. To, że mamy teraz automatyczny system weryfikacji, nie zwalnia nas z zachowania zdrowego rozsądku. Warto zapamiętać raz na zawsze: prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi cię o podanie hasła, kodu PIN czy danych logowania przez telefon. Co więcej, konsultanci Revolut nie dzwonią do klientów “z partyzanta” i nigdy nie będą Cię namawiać do wykonywania jakichkolwiek przelewów na “konta techniczne” czy “rachunki bezpieczeństwa”.

Weryfikacja rozmówcy to tylko jeden z elementów szerszej strategii bezpieczeństwa. Revolut sukcesywnie rozbudowuje swój arsenał narzędzi ochronnych. Do dyspozycji mamy już m.in.:

In-App Calls — czyli bezpieczne rozmowy z konsultantami realizowane bezpośrednio wewnątrz aplikacji.

Ochronę Majątku — wykorzystującą weryfikację biometryczną przy próbie wykonania większych operacji.

Tryb uliczny — pozwalający na nałożenie dodatkowych limitów transakcyjnych poza określonym, bezpiecznym obszarem (np. domem czy pracą).

Algorytmy AI — które w ułamku sekundy analizują każdy przelew w poszukiwaniu nietypowych wzorców mogących sugerować oszustwo.

Pamiętaj, aby po przeczytaniu tego tekstu zajrzeć do ustawień swojej aplikacji Revolut i aktywować nową funkcję – zajmie ci to minutę, a może uratować twoje oszczędności życia. Oszuści zawsze będą szukać nowych luk, ale dzięki takim narzędziom ich pole manewru drastycznie się kurczy.