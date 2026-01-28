Samsung zapowiada nową warstwę prywatności dla Galaxy. Ma chronić przed podglądaniem w miejscach publicznych

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung do podglądaczy: nie interesuj się, bo kociej mordki dostaniesz

Jednym ze sposobów, by ograniczyć podglądactwo, był zawsze filtr prywatyzujący, ograniczający widoczność ekranu wyłącznie dla osób patrzących na wprost. Rozwiązanie proste, ale uciążliwe, przez większość czasu nie potrzebujemy bowiem aż takich zabezpieczeń, za to przydaje się widoczność ekranu pod kątem. Propozycja Samsunga idzie w zupełnie innym kierunku – nowo opracowane rozwiązanie działa nie „nad ekranem”, ale w samym ekranie, na poziomie pojedynczych pikseli, ale jego celem także jest skuteczne ukrycie zawartości ekranu przed osobami patrzącymi z boku.

Sztuką w tego typu zabezpieczeniach jest znalezienie równowagi między ochroną a wygodą. Samsung twierdzi, że znalazł złoty środek, oferując elastyczne ustawienia, gdzie to użytkownik będzie decydował, które aplikacje wymagają pełnej ochrony, a które mogą działać normalnie. Możliwe ma być też zabezpieczenie tylko wybranych elementów, takich jak pojawiające się powiadomienia z wiadomościami czy kody bankowe podczas płatności. Krótko mówiąc, działanie funkcji prywatyzującej można będzie dostroić do potrzeb.

Pomysł Samsunga – selektywne prywatyzowanie ekranu

Samsung przyznaje, że prace nad nowym rozwiązaniem trwały ponad pięć lat i obejmowały nie tylko inżynierię, ale i badania nad zachowaniami ludzi. Analizowano, jak, gdzie i kiedy użytkownicy czują się niekomfortowo, korzystając z telefonu na oczach innych. Efektem ma być rozwiązanie, które nie obciąży niepotrzebnie procesora ani baterii, a jednocześnie będzie działać płynnie. Samsung od lat buduje wielowarstwowy system zabezpieczeń dla urządzeń Galaxy, więc ta nowa warstwa prywatności doskonale pasuje do wcześniejszych zabezpieczeń.

Kiedy zobaczymy smartfon z ekranem prywatyzującym na żądanie? Oficjalnej daty właściwie nie ma, jedynie zapowiedź, że trafi on na urządzenia Galaxy „bardzo szybko”.

Exclusive！



The privacy screen on the Samsung S26 Ultra goes far beyond a global privacy mode. It also supports partial, localized privacy control.



Here is how it works.



You can apply privacy protection to only a specific part of the screen, for example a message notification… pic.twitter.com/RWJPtR0qc8 — Ice Universe (@UniverseIce) January 28, 2026

Z przecieków IceUniverse wynika jednak rzecz właściwie oczywista – działającą funkcję prywatyzyjącą zobaczymy w najnowszym Galaxy S26 Ultra. Prezentacja już w lutym, więc wymagania „bardzo szybko” termin spełnia, a o lepszy moment i bardziej godny sprzęt byłoby trudno.