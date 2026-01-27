Snapdragon ma iść w absurdalne zegary. Smartfony jeszcze tego nie widziały

Podsumowanie artykułu . . .

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro – przyspieszenie do 6 GHz w rdzeniach performance

Dane na temat specyfikacji wyciekły za pośrednictwem wpisu na chińskim serwisie Weibo. Zgodnie z pozyskanymi stamtąd informacjami, rdzenie wydajnościowe w wariancie Pro mają startować od prędkości 5,0 GHz, z możliwością dynamicznego podbicia nawet do przedziału 5,5–6,0 GHz w odpowiednich warunkach. To duży wzrost w porównaniu z obecnym liderem, Snapdragonem 8 Elite Gen 5, którego rdzenie wydajnościowe pracują na 3,62 GHz, a główne osiągają około 4,6 GHz. W zadaniach wymagających mocy obliczeniowej może to oznaczać wzrosty wydajności przekraczający nawet 30 procent w kluczowych zadaniach. Taki dwuwariantowy podział flagowego chipsetu to nowość w portfolio Qualcomm.

Czy technologia 2 nm od TSMC pomoże opanować temperaturę?

Osiągnięcie tak wysokiego taktowania nie byłoby możliwe bez zmniejszenia wymiaru technologicznego, w jakim produkowane będą układy. Qualcomm najprawdopodobniej w nowym układzie wykorzysta technologię 2 nm firmy TSMC – mniejszy proces oznacza lepszą efektywność energetyczną, ale doświadczenie uczy, że sama litografia nie załatwia sprawy – piąta generacja, mimo imponujących liczb w syntetycznych testach, potrafi się mocno grzać, a throttling termiczny jest wyraźnie widoczny w urządzeniach, które trafiały do redakcji do testów.

Qualcomm zdaje się tego świadomy i ma przeciwdziałać problemowi za pomocą technologii chłodzenia Samsung Heat Pass Block, tej samej, która ma trafić do nadchodzącego Exynosa 2600. To właśnie ten element ma pozwolić na stabilne utrzymanie bazowej częstotliwości 5,0 GHz, trudno jednak ocenić, czy to wystarczy, zanim w ręce testerów trafią prawdziwe urządzenia.

Na to jednak przyjdzie poczekać – oficjalna premiera Snapdragona 8 Elite Gen 6 jest planowana dopiero na trzeci kwartał 2026 roku, co oznacza, że urządzenia go wykorzystujące pojawią się w sprzedaży najwcześniej pod koniec przełomie listopada i grudnia, a bardziej prawdopodobnie – na początku 2027. Wszystkie tegoroczne i większość przyszłorocznych flagowców będzie oparta na obecnej, piątej generacji.