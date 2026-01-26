Styczniowa aktualizacja ColorOS 16. OPPO łączy się z iPhone’em i przywraca AI

Podsumowanie artykułu . . .

Deweloperzy ewidentnie wzięli sobie do serca uwagi społeczności, bo lista zmian obejmuje zarówno zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, jak i drobne poprawki, które po prostu sprawiają, że korzystanie z telefonu jest mniej irytujące.

Co nowego w ColorOS 16? AI Writer powraca, a O+ Connect „podgląda” iPhone’a

Największą gwiazdą tej aktualizacji jest bez wątpienia powrót funkcji AI Writer. Narzędzie to zostało tymczasowo zawieszone w grudniu zeszłego roku, ale teraz wraca w pełnej krasie. To zintegrowany z systemem asystent pisania, który potrafi wygenerować tekst w siedmiu różnych formatach: od esejów i ofert pracy, przez listy i scenariusze, aż po gotowe plany działań czy życzenia. Wszystko dzieje się bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności kopiowania tekstu do zewnętrznych aplikacji. Tu wspomnę jeszcze, że zawieszenie było spowodowane wątpliwej jakości odpowiedziami, które wielu osobom zdawały się mocno zahaczające o chińską cenzurę.

Jednak to, co może wzbudzić największe zainteresowanie, to nowości w funkcji O+ Connect. OPPO postanowiło zbudować most nad przepaścią dzielącą Androida i iOS. Dzięki tej aktualizacji, wspierane modele producenta mogą teraz wyświetlać powiadomienia o połączeniach, wiadomościach i alertach z iPhone’a. Jeśli więc używasz obu tych urządzeń (np. służbowego i prywatnego), nie musisz już ciągle zerkać na drugi ekran, by być na bieżąco.

Dla fanów mobilnej fotografii i porządku w plikach przygotowano również:

Filmowe proporcje 65:24: Aplikacja aparatu zyskała nowy format zdjęć w trybach Zdjęcie, Noc oraz Master, co pozwala na uzyskanie ultra-szerokich, niemal kinowych kadrów.

Filmowe proporcje 65:24: Aplikacja aparatu zyskała nowy format zdjęć w trybach Zdjęcie, Noc oraz Master, co pozwala na uzyskanie ultra-szerokich, niemal kinowych kadrów.

Ulepszony Prywatny Sejf: Teraz w zaszyfrowanych folderach można w końcu wyszukiwać pliki oraz udostępniać je bezpośrednio z poziomu sejfu, co wcześniej było drogą przez mękę.

Lepsza organizacja aplikacji: W szufladzie aplikacji pojawiły się nowe kategorie – „Biuro" oraz „Finanse", dzięki czemu nie trzeba już tracić czasu na szukanie apki bankowej wśród gier.

Personalizacja połączeń: Jeśli irytuje Cię przycisk „Odpowiedz SMS" na ekranie połączenia przychodzącego, teraz możesz go po prostu ukryć w ustawieniach kontaktów.

Kiedy i na jakie urządzenia trafi aktualizacja?

Wdrażanie nowej wersji ColorOS 16 rozpoczęło się 8 stycznia i według planu powinno zakończyć się do 31 stycznia 2026 roku. Jak to zwykle bywa w przypadku dużych marek, proces odbywa się etapami, więc nie zdziw się, jeśli Twój sąsiad ma już nowe funkcje, a Ty wciąż czekasz na powiadomienie. Aktualizacja jest przeznaczona dla topowych i nowszych modeli z portfolio marki:

Seria Find: modele Find X9 Pro, Find X9, Find X8 Pro, Find X8 oraz składany Find N5.

Seria Reno: Reno14 Pro 5G oraz bazowy Reno14 5G.

Jeśli posiadasz jeden z wymienionych wyżej modeli, warto zajrzeć do ustawień i sprawdzić dostępność aktualizacji lub po prostu poczekać na powiadomienie systemowe.