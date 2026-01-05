Samsung nie zwalnia tempa. Trzecia beta One UI 8.5 nadchodzi z kolejnymi zmianami

Podsumowanie artykułu . . .

Po dwóch grudniowych wydaniach, przyszedł czas na trzecią betę, która ma wyeliminować najbardziej irytujące błędy zgłaszane przez społeczność. To ważny moment, bo stabilność tej wersji da nam jasny obraz tego, czego możemy spodziewać się po nadchodzących flagowcach.

Nowy rok, nowe poprawki – co zmienia trzecia beta One UI 8.5?

Najnowsza aktualizacja, oznaczona końcówką ZA3, to całkiem spora paczka danych – waży około 1,2 GB. Co istotne dla fanów bezpieczeństwa, zawiera ona już najświeższe poprawki datowane na 1 stycznia 2026 roku. Choć beta-testy kojarzą się głównie z nowymi funkcjami, ta konkretna wersja skupia się przede wszystkim na szlifowaniu doświadczeń użytkownika i usuwaniu błędów, które utrudniały codzienne korzystanie z telefonu.

Według oficjalnego dziennika zmian, programiści wzięli na warsztat kilka kluczowych obszarów:

Naprawiono błąd, który powodował błędne wyświetlanie zegara – drobiazg, ale potrafił zirytować.

Rozwiązano problemy z listą ulubionych kontaktów, która w poprzednich wersjach potrafiła płatać figle.

Użytkownicy skarżyli się na “lagi” podczas korzystania z funkcji Live Effect w Galerii – teraz ma to działać znacznie płynniej. Co więcej, zoptymalizowano zużycie energii przez niektóre aplikacje, co powinno przełożyć się na lepsze czasy pracy na baterii.

Poprawiono widoczność przycisku wyszukiwania podczas dodawania widżetów oraz naprawiono błąd, przez który funkcja “Now Briefing” odmawiała posłuszeństwa.

Warto dodać, że lista zmian publikowana przez Samsunga rzadko zawiera wszystko. Testerzy już teraz przeczesują system w poszukiwaniu ukrytych nowości, które mogą stać się głównymi atrakcjami One UI 8.5 w momencie oficjalnej premiery.

Kiedy beta 3 zawita do Polski?

Obecnie proces udostępniania ZA3 ruszył w Korei Południowej, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ciekawa sytuacja ma miejsce w Indiach, gdzie użytkownicy otrzymują dokładnie tę samą kompilację, choć formalnie figuruje ona u nich jako “beta 2”.

A co z nami? Dobre wieści są takie, że Polska od pewnego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań Samsunga, jeśli chodzi o programy testowe. Przewiduje się, że najnowsza beta trafi na polskie egzemplarze Galaxy S25 bardzo niedługo. Zazwyczaj opóźnienie względem rynku niemieckiego wynosi zaledwie kilka dni, więc warto regularnie zaglądać do sekcji aktualizacji oprogramowania w ustawieniach lub sprawdzać powiadomienia w aplikacji Samsung Members.