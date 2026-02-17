Apple Podcasts zyskają możliwość odtwarzania obrazu

Podsumowanie artykułu . . .

Apple nie wymyślił podcastów wideo, ale może je zrobić lepiej

Forma videopodcastu od dawna ma się zupełnie dobrze – materiały tego typu od dawna są dostępne za pośrednictwem YouTube albo (w gorszym przypadku) jako własne rozwiązania dużych serwisów webowych. Także Spotify inwestuje w treści wizualne. Apple, mając w portfolio jedną z największych platform podcastowych na świecie, zaczęło zostawać w tyle, tracąc użytkowników właśnie na rzecz Spotify, który skłonny był płacić najpotężniejszym podcasterom za treści na wyłączność. Jak nietrudno się domyślić, odpowiedź musiała nadejść i zapowiedziana została na wiosnę 2026 i to nie jest tylko dodanie obrazu do dźwięku, tylko próba stworzenia kompleksowego, inteligentnego i przede wszystkim elastycznego środowiska.

Technologia HLS napędza nowe podcasty

Całość ma bazować na sprawdzonej, autorskiej technologii Apple – HTTP Live Streaming (HLS). To rozwiązanie od lat napędza streaming wideo w usługach firmy i nie tylko. Jego główną siłą jest inteligentne adaptacyjne dostosowanie jakości strumienia do aktualnych warunków sieciowych – jeśli podczas oglądania podcastu sygnał słabnie, aplikacja płynnie obniży rozdzielczość, aby uniknąć zacięć. Gdy wrócisz do zasięgu szybkiego Wi-Fi, jakość samoczynnie wróci do maksimum. Użytkownik nie musi się w to angażować – cała „magia” dzieje się w tle.

Dla odbiorców kluczowa będzie płynność przełączania między trybami. Możesz rozpocząć oglądanie podcastu na kanapie, a gdy wyjdziesz z domu, jednym dotknięciem przełączyć się na czysty dźwięk, nie tracąc miejsca w nagraniu. Funkcja pobierania odcinków offline to oczywista korzyść dla podróżujących. Twórcy zyskują natomiast potencjalnie nowe, atrakcyjniejsze źródło przychodów. Możliwość wstawiania dynamicznych reklam wideo, także tych czytanych przez prowadzących, otwiera drzwi do wyższych stawek reklamowych niż w przypadku formatu wyłącznie audio.

Apple w dalszym ciągu nie planuje pobierać opłat od twórców ani platform hostingowych za publikację podcastów, niezależnie od tego, czy są to tradycyjne pliki RSS/MP3, czy nowe wideo HLS. Dopiero jesienią 2026 roku ma ruszyć model rozliczeniowy, w którym Apple będzie pobierać opłatę od sieci reklamowych za każde wyświetlenie dynamicznej reklamy wideo.

Kiedy zobaczymy nowe podcasty video?

Beta nowej funkcji jest w zasadzie już dostępna – od 17 lutego 2026 roku dla użytkowników systemów iOS 26.4, iPadOS 26.4 oraz visionOS 26.4 w wersjach beta. Pełne wdrożenie zaplanowano na wiosnę, wraz z wyjściem finalnych wersji systemów. Dostęp do nowych funkcji będzie możliwy przez natywne aplikacje oraz przez stronę internetową Apple Podcasts. Od samego początku w projekt zaangażowani są najważniejsi gracze z branży hostingowej, tacy jak Acast, ART19 (należące do Amazonu), Omny Studio czy SiriusXM.

Apple Podcasts to już ogromna platforma obecna w ponad 170 krajach, z milionami programów i zaawansowanymi funkcjami jak transkrypcje czy personalizowane rekomendacje. Wprowadzenie wideo odbywa się późno, ale zapewne nie zbyt późno. Pozostaje pytanie, czy użytkownicy faktycznie zapragną oglądać swoje ulubione rozmowy, czy też pozostaną przy tradycyjnym, mniej wymagającym formacie słuchania w tle. Odpowiedź poznamy już wkrótce.