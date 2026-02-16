Chiny planują start rakiety wielokrotnego użytku Długi Marsz 10B w 2026 roku

Podsumowanie artykułu . . .

W pierwszej połowie 2026 roku ma odbyć się pierwszy lot rakiety Długi Marsz 10B. To wariant zaprojektowany z myślą o wielokrotnym użyciu, który ma odpowiadać na konkretne, rosnące potrzeby wynoszenia ciężkich ładunków. Jego pojawienie się to nie tylko kolejny model w katalogu, ale strategiczny ruch w wyścigu o dominację na niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzie liczy się efektywność kosztowa i częstotliwość startów.

Rakieta stworzona dla megakonstelacji

Parametry techniczne tej rakiety są wyraźnie nakierowane na jeden cel. Rakieta o średnicy 5 metrów, napędzana paliwem ciekłym, ma wynieść aż 11 ton ładunku na orbitę o wysokości 900 kilometrów. Taka wydajność idealnie wpasowuje się w wymagania związane z budową megakonstelacji Guowang, którą można postrzegać jako chińską odpowiedź na system Starlink. Realizacja tak ogromnych projektów wymaga regularnych i tańszych lotów, a tu właśnie technologia wielokrotnego użytku staje się kluczowa.

Podstawą dla nowej rakiety są rozwiązania wypracowane dla wariantu Długi Marsz 10A, przeznaczonego do załogowych misji księżycowych. Podczas gdy ten pierwszy skupia się na bezpieczeństwie astronautów, wersja 10B wprowadza istotną modernizację w drugim stopniu, zastępując silniki na naftę nowymi jednostkami wykorzystującymi metan i ciekły tlen. Taka zmiana może przynieść korzyści w postaci wyższej wydajności i czystszej pracy, co jest ważne przy planowanej częstej eksploatacji.

Przełom w odzyskiwaniu stopni orbitalnych

Prawdziwą rewolucją ma być jednak system odzyskiwania. Już w listopadzie 2025 roku zaprezentowano specjalny statek wyposażony w siatki, których zadaniem ma być „wyłapywanie” powracających z orbity stopni rakietowych. Jeśli ten pomysł się sprawdzi, Długi Marsz 10B mogłaby zostać pierwszą chińską rakietą, która pomyślnie odzyska stopień orbitalny. To ambitne wyzwanie, zwłaszcza że wcześniejsze próby, jak nieudane lądowanie rakiety Długi Marsz 12A, pokazały złożoność takiej operacji.

Rozwój tej technologii ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla projektów satelitarnych, ale i dla dalekosiężnych planów eksploracji Księżyca. Każdy udany powrót elementu rakiety dostarcza bezcennych danych, pozwalających udoskonalać systemy i zwiększać niezawodność. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do istotnego obniżenia kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej, choć na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać.

Komercyjni gracze dołączają do wyścigu

Co ciekawe, państwowy gigant CALT nie jest jedynym podmiotem pracującym nad podobnymi technologiami. Chiński sektor kosmiczny dynamicznie się komercjalizuje. Pod koniec 2025 roku firma Landspace przeprowadziła, pierwszą w Chinach i zakończoną niepowodzeniem, próbę odzyskania stopnia swojej rakiety Zhuque-3. To pokazuje skalę ambicji prywatnych przedsiębiorstw.

Początek 2026 roku może być prawdziwym festiwalem premier, ponieważ na pierwsze loty czeka cała gama nowych, komercyjnych rakiet wielokrotnego użytku, w tym Pallas-1, Kinetica-2 i Tianlong-3. Ten ferment innowacyjny tworzy unikalny ekosystem, w którym państwowe programy są uzupełniane, a czasem stymulowane, przez dynamiczne prywatne inicjatywy. Rok 2025 był rekordowy pod względem liczby startów, a jednocześnie obfitował w kluczowe testy sprzętu dla misji księżycowych oraz misje naukowe, jak Tianwen-2.

Szansa na punkt zwrotny

Planowany start rakiety Długi Marsz 10B jest więc wydarzeniem o wielu warstwach. Z jednej strony to test nowej, potężnej rakiety nośnej. Z drugiej – próba wdrożenia przełomowej technologii odzysku, która w przypadku sukcesu otworzy nowy rozdział. Równoległy rozwój projektów państwowych i komercyjnych tworzy zdrową presję konkurencyjną, mogącą przyspieszać innowacje. Należy jednak pamiętać, że kosmiczne harmonogramy bywają płynne, a ambitne plany często napotykają nieprzewidziane trudności techniczne. Najbliższe miesiące zweryfikują, czy Chiny są w stanie przełożyć swoje szeroko zakrojone wizje na konkretne, działające rozwiązania, które zrównoważą koszty z ambicjami.