Pierwszy taki pożar magazynu energii w historii. Wynik zaskoczył nawet inżynierów

Mateusz Łysoń
10.02.2026|Przeczytasz w 4 minuty
W świecie dużych magazynów energii bezpieczeństwo jest tematem, który budzi wiele obaw, a producenci często wolą unikać tak drastycznych publicznych demonstracji. Teraz jednak firma HiTHIUM wyszła temu naprzeciw.
Wyobraźcie sobie ogromny kontener wypełniony akumulatorami litowymi, który nagle zaczyna się palić. Teraz wyobraźcie sobie, że nikt tego nie gasi, a drzwi są szeroko otwarte. Brzmi jak przepis na katastrofę? Opisany scenariusz postanowiła sprawdzić firma HiTHIUM. Ten chiński producent zdecydował się na test, który celowo symulował najgorszy z możliwych scenariuszy awarii. Jego celem było sprawdzenie, jak zachowa się system o pojemności 6,25 megawatogodzin pozbawiony jakiejkolwiek aktywnej ochrony. Czterogodzinna próba odbyła się pod nadzorem specjalistów (w tym m.in. przedstawicieli amerykańskiej firmy certyfikacyjnej UL Solutions), a jej wyniki mogą wpłynąć na przyszłe standardy projektowania instalacji na całym świecie.

Ekstremalny test ogniowy. Symulacja najgorszego scenariusza z otwartym kontenerem

Test został zaprojektowany tak, aby przewyższyć surowością typowe warunki eksploatacyjne. Kluczowe założenia były proste i celowo niebezpieczne: kontener z akumulatorami pozostał z całkowicie otwartymi drzwiami przez cały czas trwania próby, zapewniając maksymalny dopływ tlenu do płomieni. Sąsiednie jednostki zostały z kolei ustawione w ekstremalnie małej odległości zaledwie 15 centymetrów od siebie, co stanowi ułamek standardowych odstępów.

Czytaj też: Wsadzili HALS do perowskitowych ogniw słonecznych. Efekty są niebywałe

Cały system był naładowany do pełna, a wszystkie aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały wyłączone. Konstrukcja musiała polegać wyłącznie na pasywnych rozwiązaniach inżynieryjnych. Wykorzystane ogniwa ∞Cell o dużej pojemności 1175 amperogodzin stanowią większe wyzwanie ze względu na zgromadzoną gęstość energii, co czyni pozytywny wynik testu jeszcze bardziej znaczącym dla branży.

Jednym z największych zagrożeń w przypadku ucieczki termicznej w tak dużym magazynie energii jest gwałtowna eksplozja. HiTHIUM zastosowało wielowarstwową architekturę bezpieczeństwa, której kluczowym elementem był trójwymiarowy system odprowadzania gazów wraz z podwójnymi zaworami bezpieczeństwa na poziomie modułu. Rozwiązanie to miało umożliwić stopniowe i kontrolowane uwalnianie ciśnienia.

Czytaj też: Wyciągnęli asa z rękawa. Ten akumulator zniesie 4000 ultraszybkich ładowań bez zgonu

Według obserwatorów podczas czterogodzinnego pożaru nie doszło do eksplozji ani wyrzutu odłamków. Ciśnienie wewnątrz obudowy nie osiągnęło poziomów niebezpiecznych, a energia rozładowywała się w sposób relatywnie stabilny. Jest to istotna wiadomość dla służb ratowniczych, które w realnej sytuacji awaryjnej muszą podjąć decyzję o bezpiecznym zbliżeniu się do płonącego obiektu tego typu.

Izolacja termiczna i wnioski po ugaszeniu pożaru

Chyba najbardziej przekonującym wynikiem eksperymentu było skuteczne powstrzymanie ognia. Pomimo minimalnych odstępów i intensywnego żaru, pożar nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące kontenery. Ognioodporne osłony, wzmocnione stalowe obudowy oraz wielowarstwowa izolacja zadziałały jako efektywna bariera. Temperatury w sąsiednich modułach utrzymywały się w bezpiecznych granicach, a inżynierowie nie zaobserwowali zjawiska zapłonu krzyżowego. Ten aspekt ma bezpośrednie przełożenie praktyczne, bo sugeruje, że przyszłe farmy magazynowe mogłyby być projektowane w bardziej zwarty sposób, co jest szczególnie ważne na terenach o ograniczonej powierzchni, bez drastycznego zwiększania ryzyka efektu domina.

Czytaj też: Reakcja, która wymknęła się spod kontroli. Tak rodzi się nowa generacja akumulatorów

Po ugaszeniu ognia i dokładnej inspekcji okazało się, że konstrukcja kontenera wytrzymała długotrwałe spalanie bez poważnych uszkodzeń. Wzmocniona stalowa rama, wewnętrzne usztywnienia i podwójne przegrody zapobiegły odkształceniom lub zawaleniu się struktury. Jest to ważna cecha z punktu widzenia późniejszych operacji porządkowych i bezpieczeństwa miejsca awarii. Fakt, że obudowa zachowała integralność, świadczy o przemyślanym projekcie, który uwzględnia ekstremalne obciążenia termiczne.

Znaczenie testu dla przyszłości magazynowania energii

W miarę jak magazyny energii rosną zarówno pod względem mocy, jak i fizycznych rozmiarów, to te tego typu transparentne testy są potrzebne, aby budować zaufanie społeczne i dostarczać projektantom twardych danych do pracy. Chociaż pojedynczy test i to nawet tak ekstremalny, nie jest gwarancją bezawaryjności w każdych warunkach, to stanowi on ważny głos w dyskusji o bezpieczeństwie. HiTHIUM przedstawia go jako kamień milowy w walidacji swoich produktów. Dane zebrane podczas tej próby z pewnością zostaną przeanalizowane przez organy regulacyjne i mogą wpłynąć na kształt przyszłych norm, takich jak UL 9540A czy NFPA 855. Optymizm powinien jednak iść w parze z rozwagą, bo rzeczywiste instalacje będą narażone na długotrwałe zużycie i różnorodne czynniki, których nie da się w pełni odtworzyć w kontrolowanym środowisku.

