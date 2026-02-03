CyclingCeramic chce udowodnić, że nie dbasz dobrze o rowerowy łańcuch

Podsumowanie artykułu . . .

Sekretem nowego produktu CyclingCeramic o nazwie Liquid Wax w dwóch wersjach ma być dodatek mikroskopijnych cząsteczek ceramicznych, które w założeniu mają działać jak miniaturowe łożyska. Pomysł brzmi interesująco, ale jednocześnie doświadczenie uczy, że nie każda rewolucyjna deklaracja znajduje potwierdzenie w codziennej eksploatacji.

Dwie odmiany smaru Liquid Wax: Road dla suchych tras i Offroad na błoto i wodę

CyclingCeramic wprowadziła na rynek dwie odmiany smaru Liquid Wax, bo Road i Offroad. Pierwsza z nich jest skoncentrowana na zapewnieniu optymalnej ochrony w suchych i zakurzonych warunkach, typowych dla jazdy szosowej. Wersja Offroad została natomiast opracowana z myślą o trudniejszym terenie, gdzie kluczowa jest odporność na wodę, błoto i częste przemywania. CyclingCeramic podkreśla, że ich formuła nie tylko szybko schnie, ale w przypadku wariantu terenowego utrzymuje swoje właściwości nawet po wielokrotnej konfrontacji z wilgocią.

Firma prezentuje własne dane, według których ich produkt znacząco zwiększa żywotność łańcucha w porównaniu do wielu konkurentów. Niezależnie od wersji, oba smary łączy wysoki profil ekologiczny. Formuły są w 99,5% biodegradowalne i opierają się wyłącznie na składnikach pochodzenia naturalnego. Stanowi to ważny argument dla rosnącej grupy rowerzystów, którzy chcą minimalizować swój wpływ na środowisko, ale większy efekt i tak robią zaprezentowane wykresy, wedle których Liquid Wax znacząco przewyższa typowy, standardowy środek do łańcuchów, ale nie jest tak dobry, jak bardziej skomplikowany w nakładaniu Hot Wax tego samego producenta.

Wyniki niezależnych testów smarów ceramicznych nie napawają optymizmem

Historia rynku smarów z dodatkami ceramicznymi nie jest usłana różami. Wprawdzie CyclingCeramic ma ugruntowaną pozycję w produkcji ceramicznych suportów, kółeczek przerzutek czy łożysk, ale smary to jednak zupełnie inna liga. Przeprowadzane przez niezależną organizację ZeroFrictionCycling testy, oceniające realny wpływ produktów na zużycie łańcucha, nie są łaskawe dla tej kategorii. W ich rankingu najlepszy smar ceramiczny zajął dopiero 45. miejsce na 58 badanych preparatów.

W dzisiejszych czasach, gdy wyniki rzetelnych testów laboratoryjnych są szeroko dostępne, marketingowe slogany przestają wystarczać. Ostateczna ocena Liquid Wax będzie należała do użytkowników, którzy wypróbują go w prawdziwym świecie, oraz do kolejnych niezależnych analiz. Pomysł z ceramicznymi mikro-łożyskami jest niewątpliwie ciekawy, lecz na potwierdzenie jego skuteczności przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Ile kosztuje Liquid Wax i czy polscy kolarze mogą go łatwo nabyć?

Smar jest już dostępny w 100-mililitrowych butelkach, a jego cena wynosi 14,90 euro, więc mieści się to w średnim przedziale cenowym dla tego typu produktów. Wybór między wersją Road oraz Offroad jest prosty – pierwsza jest dedykowana do jazdy w środowisku suchym i o małym zapyleniu, a druga nada się idealnie do rowerów, które regularnie muszą mierzyć się z wyzwaniami pokroju wysokiej wilgotności czy błota.