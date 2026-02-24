Do końca marca można odzyskać nawet 510 zł za zakup drukarki

Podsumowanie artykułu . . .

Najważniejsze jest to, że promocja nie wymaga polowania na jedną konkretną ofertę w jednym sklepie – liczy się model z listy i poprawnie złożone zgłoszenie. To wygodny układ: kupujesz sprzęt wtedy, gdy jest ci potrzebny, a zwrot traktujesz jako dodatkowy bonus, który po prostu warto dopiąć formalnie.

Na czym polega promocja i jakie są ramy czasowe?

Akcja trwa do 31 marca 2026 r. i obejmuje użytkowników domowych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zwrot jest przypisany do konkretnego modelu EcoTank i mieści się w jednym z czterech progów: 300, 340, 430 lub 510 zł.

Z perspektywy kupującego, ma to jedną praktyczną zaletę: można od razu sprawdzić, jak wygląda finalny koszt po zwrocie dla urządzenia, które i tak rozważasz. W szczególności przy droższych modelach – zwłaszcza A3 – taki mechanizm potrafi ułatwić wybór wariantu bardziej dopasowanego do potrzeb, bez poczucia, że dopłacasz wyłącznie za lepszą półkę.

Zamiast jednego, stałego zwrotu dla całej rodziny urządzeń, promocję rozpisano w czterech poziomach. Dzięki temu od razu widać, które modele są objęte podstawowym cashbackiem, a gdzie zwrot jest najwyższy – zwykle w rejonie urządzeń bardziej rozbudowanych funkcjonalnie lub przeznaczonych do intensywniejszej pracy, w tym formatu A3.

300 zł: L6360, L6370, L6376, L6390 oraz M3170 i M3180.

340 zł: L6460, L6490, L6499.

430 zł: L6550, L6570, L6580, M15140, M15180.

510 zł: L11160 oraz L15150, L15160, L15180.

EcoTank w codziennym użyciu: o co chodzi w tej klasie urządzeń?

EcoTank to koncepcja zbiorników zamiast kartridżów, czyli sprzęt projektowany z myślą o niższej uciążliwości eksploatacji i wygodniejszym uzupełnianiu atramentu. Ten typ drukarki jest szczególnie sensowny w dwóch scenariuszach: gdy drukujesz regularnie i chcesz mieć spokój z częstymi zakupami wkładów albo gdy drukarka jest narzędziem pracy, a nie sprzętem od czasu do czasu.

Największa przewaga takich konstrukcji ujawnia się po kilku tygodniach normalnego użytkowania, kiedy okazuje się, że drukarka nie wymaga ciągłej uwagi. Dla domu oznacza to mniej awaryjnych sytuacji przy szkolnych wydrukach czy dokumentach, a dla jednoosobowej działalności – mniej przestojów w drobnych zadaniach administracyjnych, które potrafią wybijać z rytmu bardziej niż się wydaje.

Jak odebrać zwrot?

Aby skorzystać z cashbacku, trzeba kupić nowe urządzenie z listy objętej promocją, a następnie zarejestrować je na stronie akcji w ciągu 30 dni od zakupu. Do zgłoszenia wymagany jest dowód zakupu oraz zdjęcie numeru seryjnego urządzenia. Po akceptacji zwrot ma trafić na konto w ciągu kolejnych 30 dni.

W praktyce najrozsądniej potraktować to jak prostą procedurę do odhaczenia od razu po rozpakowaniu. Zrób czytelne zdjęcie numeru seryjnego w dobrym świetle, zachowaj paragon lub fakturę w pliku i zarejestruj sprzęt możliwie szybko.

Warto też pamiętać o limicie jednego zgłoszenia na gospodarstwo domowe – to szczegół, który bywa istotny, jeśli w jednym miejscu kupuje się sprzęt na dom i na działalność, albo gdy kilka osób prowadzi biznes pod tym samym adresem.