Dokumenty Google przemówią. Gemini przygotuje Ci streszczenie w formie audio

Podsumowanie artykułu . . .

Do funkcji czytania tekstu na głos, którą mamy od sierpnia, dołączają właśnie streszczenia audio generowane przez model Gemini. To rozwiązanie pozwala zamienić długie ściany tekstu w krótkie, naturalnie brzmiące podsumowanie, którego możesz odsłuchać w drodze do biura lub parząc kawę przed wideokonferencją.

Nowa funkcja w menu Narzędzia w Dokumentach Google. Jak to działa?

Cały proces jest banalnie prosty i zintegrowany bezpośrednio z interfejsem webowym Dokumentów Google. Aby skorzystać z nowości, wystarczy wejść w zakładkę Narzędzia, wybrać sekcję Audio, a tam – obok znanej już opcji „Słuchaj tej karty” – znajdziesz nową funkcję: „Posłuchaj streszczenia dokumentu”.

Po jej aktywacji na ekranie pojawia się odtwarzacz audio, który oferuje wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego playera. Mamy pasek postępu, możliwość szybkiego przewijania oraz – co bardzo przydatne przy goniących terminach – kontrolę prędkości odtwarzania w zakresie od 0,5x do 2x. To jednak nie wszystko. Google pozwala nam wybrać charakter głosu, który będzie naszą „pomocą naukową”. Możesz zdecydować się na spokojnego narratora, przekonującego dyskutanta czy motywującego trenera. Dzięki temu streszczenie nie brzmi jak odczytywane przez robota, lecz jak naturalna wypowiedź dopasowana do kontekstu.

Sercem tej funkcji jest sztuczna inteligencja Gemini, która nie tylko czyta, co widzi, ale aktywnie analizuje treść. Co ważne, audio-streszczenia potrafią objąć cały dokument, nawet jeśli składa się on z wielu kart. Zazwyczaj takie nagranie trwa kilka minut i skupia się na najważniejszych wnioskach, datach czy punktach akcji. To idealny sposób na szybkie „ogarnięcie” notatek ze spotkania, na którym nas nie było, lub wyłapanie sedna długiego raportu, zanim wejdziemy w szczegóły.

Kto może już testować streszczenia od Gemini?

Google, jak to ma w zwyczaju, wdraża funkcję stopniowo, ale lista uprawnionych użytkowników jest całkiem spora. Nowość trafia w pierwszej kolejności do subskrybentów biznesowych i edukacyjnych, którzy korzystają z planów zintegrowanych z AI. Jeśli Twoje konto należy do jednej z poniższych kategorii, aktualizacja powinna pojawić się u Ciebie w ciągu najbliższych tygodni:

Business: Standard oraz Plus,

Standard oraz Plus, Enterprise: Standard oraz Plus,

Standard oraz Plus, Edukacja: dodatki Google AI Pro,

dodatki Google AI Pro, Konta indywidualne: subskrypcje Google AI Pro oraz Ultra.

Czytaj też: Samsung już myśli o Androidzie 17. Ruszyły wczesne testy One UI 9

Warto zauważyć, że to rozwiązanie wpisuje się w szerszy trend ułatwiania dostępu do informacji oraz walki z cyfrowym zmęczeniem. Możliwość wyboru stylu narracji sprawia, że przyswajanie nudnych danych staje się po prostu mniej męczące. Google stawia tutaj na styl „konwersacyjny”, co oznacza, że Gemini stara się opowiedzieć o dokumencie w taki sposób, jakby robił to kolega z zespołu, a nie suchy syntezator mowy. Miejmy tylko nadzieję, że faktycznie będzie to działało tak, jak zapowiada gigant, bo jeśli tak, to poranny przegląd dokumentacji może stać się tak prosty, jak słuchanie ulubionego podcastu.