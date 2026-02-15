Gigantyczna formacja pod Hawajami. Uczeni sądzą, że to ona napędza wulkaniczny archipelag

Podsumowanie artykułu . . .

Struktura twardsza niż się wydawało

Badania rozwiały wcześniejsze wyobrażenia o konsystencji tej głębokiej anomalii. W rzeczywistości jest to ogromna, zwarta formacja z litej skały i żelaza, zalegająca w płaszczu Ziemi. Stanowi solidny twór geologiczny, który znacząco różni się składem chemicznym i gęstością od otaczających go warstw. Jego obecność bezpośrednio pod Hawajami nie jest przypadkowa i prawdopodobnie ma kluczowe znaczenie dla aktywności, która stworzyła cały łańcuch wysp. Główna hipoteza naukowców sugeruje, jakoby ta masywna struktura mogła być źródłem zasilania dla tzw. gorącego punktu. To stałe źródło magmy, nad którym przesuwa się pacyficzna płyta tektoniczna, odpowiada za powstanie całego archipelagu. Podczas gdy większość wulkanów rodzi się na styku płyt, gorące punkty są jak nieruchome palniki pod ruchomą patelnią.

Czytaj też: Góry Skaliste skrywają geologiczną zagadkę. Nowe badanie podważa dotychczasowe teorie ich powstania

Przytoczony mechanizm świetnie tłumaczy, dlaczego wyspy hawajskie układają się w linię i są różnego wieku. Kauai, najstarsza z nich, liczy sobie około 5,1 miliona lat (co przekłada się na ponad 8,2 miliona lat w geologicznej skali formowania się skorupy), podczas gdy Wielka Wyspa Hawajów wciąż się powiększa za sprawą erupcji wulkanu Kilauea. Tytułowa struktura, jako gigantyczny magazyn ciepła i materiału, zdaje się być sercem tego procesu. Sądząc po jej bogatym w żelazo i niezwykle gęstym składzie, materiał do niej może pochodzić z samych granic płaszcza i jądra planety.

Co to zmienia w naszej wiedzy o Ziemi?

Badania takich struktur otwierają nowy rozdział w geologii głębokiego wnętrza Ziemi. Bezpośredni dostęp do tych warstw jest praktycznie niemożliwy, wszak najgłębsze wiercenia sięgają zaledwie kilkunastu kilometrów, a do płaszcza jest ponad 30 km. Każda, nawet pośrednia informacja, jest na wagę złota. Zrozumienie, jak te masywne bloki skał wpływają na wulkanizm, może w przyszłości poprawić nasze zdolności prognozowania erupcji.

Czytaj też: Anomalia magnetyczna pod Australią. Ukryty fenomen geologiczny zadziwia kształtem

Pomaga też rekonstruować geologiczną historię innych miejsc o podobnej aktywności, jak Islandia czy wyspy Galapagos. Poza tym, widzimy coś jeszcze: nawet w tak dobrze zbadanym regionie jak Hawaje, pod stopami wciąż czekają fundamentalne tajemnice. Ta najnowsza może być zaledwie jedną z wielu podobnych struktur ukrytych pod oceanami, które w milczeniu kształtują oblicze naszej planety.