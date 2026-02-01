Huawei FreeClip 2 różnią się od większości słuchawek. Są lepsze, czy tylko inne?

Na rynku mamy wiele rodzajów słuchawek. Które są najlepszym wyborem?

Jeśli zastanowimy się, jakie mamy rodzaje słuchawek na rynku, szybko może się okazać, że lista nie będzie krótka. Główny podział to oczywiście słuchawki nauszne oraz douszne. Zacznijmy od tych pierwszych.

Słuchawki nauszne to przede wszystkim modele, które możemy określić jako duże i małe. Duże obejmują nausznikami całe ucho, małe się na nim opierają. Są to na ogół słuchawki z pałąkiem zakładane na głowę, choć są też modele, które zaczepiamy tylko na uchu lub pałąk znajduje się w tylnej części głowy. Tego typu słuchawki oferują prawdopodobnie najlepszą jakość brzmienia, ale potrafią być duże, ciężkie, czasem bywa w nich gorąco, a przez to, że to nie są kompaktowe konstrukcje, rzucają się w oczy. Słuchawki nauszne mogą być zamknięte, czyli będą izolować dźwięki otoczenia lub otwarte, a nawet pół-otwarte i w tym przypadku mniejsza lub większa część odgłosów będzie do nas docierać.

Huawei FreeArc

Z drugiej strony mamy słuchawki douszne i tutaj lista rodzajów konstrukcji wydaje się nie mieć końca. Mamy bowiem konstrukcje wkładane do ucha, owijane wokół ucha, czy nawet w formie pałąka zakładanego na szyję, z którego słuchawki na kabelkach przeciągamy do ucha. Są też słuchawki, które trudno skategoryzować, jak te wykorzystujące przewodnictwo kostne czy takie, które są jednocześnie w uchu i… na uchu. Jak widoczne wyżej Huawei FreeArc.

Gdybym jednak miał wskazać główny, ogólny podział, wskazałbym trzy rodzaje – douszne, tak zwane dokanałowe oraz oper-ear, którym zdecydowanie przydałoby się jakieś polskie określenie. Pierwsze wkładamy do ucha, zaczepiamy o jego dolną część i to właśnie w tym miejscu się go trzymają. To chyba najbardziej klasyczny przykład słuchawek. Takim jest choćby Huwaei FreeBuds 6 czy FreeBuds 5:

Huawei FreeBuds 5

Moim zdaniem jest to wygodniejszy typ słuchawek, bo jest bardziej uniwersalny. Powinien się mniej lub bardziej solidnie trzymać niemal każdego ucha. Tutaj jednak wygoda potrafi być okupiona nieco niższą jakością dźwięku, słabszym ANC (o ile słuchawki je posiadają), ale są to słuchawki, które mniej izolują nas od dźwięków otoczenia oraz w mniejszym stopniu męczą uszy samym noszeniem.

Huawei FreeBuds Pro 4

Inaczej wygląda to w przypadku słuchawek popularnie określanych jako dokanałowe. Czyli takich, które mają na końcu wystającą gumową końcówkę, która wchodzi nam w ucho głębiej i to tam się go trzyma. Kształt tego typu słuchawek bywa przeróżny, ale to nie są słuchawki dla każdego. Osoby z wąskimi kanałami słuchowymi, sam jestem tego przykładem, mają ogromny problem z doborem takiego rodzaju słuchawek. O ile nie są to konstrukcje z różnego rodzaju zaczepami czy skrzydełkami, które dodatkową trzymają je w uchu, to zwyczajnie mogą cały czas z niego wypadać. Zaletami takimi słuchawek jest lepsza izolacja i bardzo dobra jakość dźwięku.

Słuchawki open-ear, jak tytułowy Huawei FreeClip 2 to przede wszystkim konstrukcje, które mają w jak najmniejszym stopniu obciążać ucho. Bardzo małe, lekkie i wygodne, idealne dla osób, które spędzają w nich dużo czasu. Nie izolują od dźwięków otoczenia, a otwarta konstrukcja jest pewnym kompromisem pod względem jakości brzmienia, choć tutaj jest to pewien stereotyp, który ciągnie się za słuchawkami open-ear od pierwszych tego typu modeli, które faktycznie pod tym względem wypadały mocno przeciętnie. Huawei FreeClip 2 to bardzo dobry przykład, który pokazuje, jakie zmiany zaszły w takich konstrukcjach w ostatnim czasie. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Klips tylko z nazwy. Konstrukcja Huawei FreeClip 2 to coś innego

Huawei FreeClip 2 to słuchawki dla osób, które przede wszystkim szukają komfortu użytkowania. Można w nich spędzić cały dzień i dosłownie o nich zapomnieć. Clip w nazwie i określanie ich mianem klipsów to coś, do czego trzeba podchodzić z lekkim dystansem. Nie wiem, czy macie podobnie, ale klips kojarzy mi się z czymś, co bardzo mocno się zaczepia. Chwyta i wywołuje spory nacisk, czego we FreeClip 2 zdecydowanie nie ma.

Jest to zasługa konstrukcji nazwanej C-Bridge Design. Dwie połówki słuchawek są połączone bardzo elastycznym pałąkiem. Jednocześnie wytrzymałym, bo możemy go w zasadzie wyprostować czy niemal dowolnie wyginąć, a on i tak wraca na swoje miejsce. Dzięki temu słuchawki nie wywołują praktycznie żadnego wyczuwalnego nacisku. Może to nie do końca trafne skojarzenie, ale kojarzy mi się to z powieszeniem lekkiej bombki na choince. W nieco podobny sposób zawieszamy słuchawki na uchu.

Podzielenie słuchawki na dwie części dało producentowi więcej elastyczności w zmieszczeniu w tak małej i lekkiej konstrukcji (jedna słuchawka waży 5,1 grama) całej elektroniki. W części nazwanej komfortową fasolką mamy baterię. Sporą, bo dzięki niej słuchawki są w stanie pracować nawet 9 godzin, a etui, choć malutkie, podobnie jak słuchawki, pozwala na doładowanie ich do pełna nieco ponad trzy razy. Druga część konstrukcji to kula akustyczna. Możemy nazwać ją miniaturowym głośnikiem, który trafia do naszego ucha i kryje w sobie duży przetwornik o średnicy 10,8 mm.

Jak grają i dla kogo są Huawei FreeClip 2?

Huawei FreeClip 2 skutecznie zrywają ze stereotypem słuchawek open-ear. Są przede wszystkim bardzo głośne i mocno mnie to zaskoczyło, a potwierdza to też sam producent, bo według wewnętrznych testów grają one o 100% głośniej względem pierwszej generacji. To naprawdę słychać. Nie wiem, czy również o 100%, ale bardzo mocno zmieniła się skala brzmienia. Jeśli ktoś wie, jak grały pierwsze słuchawki open-ear, może się solidnie zdziwić tym, ile mamy tu basu, jak dynamiczny i szczegółowy jest dźwięk. Tak, jakość brzmienia ustępuje konstrukcjom dokanałowym, ale mało które słuchawki douszne grają tak dobrze, jak Huawei FreeClip 2.

Wpływ na brzmienie ma to, jak nosimy słuchawki, co daje nam różne warianty użytkowania. Jeśli zależy nam na jak najlepszym brzmieniu, musimy wpasować kulę akustyczną do wnętrza ucha. W taki sposób, żeby była możliwie szczelnie otulona, dzięki czemu dźwięk trafia do nas bezpośrednio. Konstrukcja słuchawek pozwala je lekko wysunąć z ucha. Nadal będą się go dobrze trzymać, ale pozwoli to delikatnie odsunąc dźwięk, trochę jakby był odtwarzany z pewnej odległości. Przydaje się to np. w sytuacji, kiedy potrzebujemy słyszeć rozmówcę, ale jednocześnie zależy nam na lepszym słyszeniu otoczenia. Może pokażmy to sobie na zdjęciu:

Delikatne wysunięcie Huawei FreeClip 2 z głebi ucha pozwala na odsunięcie dźwięku

Co ciekawe, niektórzy producenci dodaja do swoich słuchawek funkcję wirtualnego odsunięcia dźwięku. Trochę jakby był odtwarzany w pokoju obok. W przypadku Huawei FreeClip 2 wystarczy je zwyczajnie delikatnie wysunąć z ucha.

Ze względu na otwartą konstrukcję Huawei FreeClip 2 nie izolują od dźwięków otoczenia. Możemy je ewentualnie zagłuszyć wysoką głośnością. Są więc to słuchawki dla osób, które lubią słyszeć, co dzieje się dookoła, albo muszą uważać na otoczenie. To bardzo dobry wybór dla osób uprawiających sport, choć niekoniecznie są tak przedstawiane. Ze względu na to, jak dobrze trzymają się ucha, sprawdzają się podczas biegania czy jazdy na rowerze. To bardzo dobry wybór dla osób spędzających w słuchawkach długie godziny, świetnie sprawdzają się też u osób, które prowadzą długie rozmowy czy tele/wideo konferencje. Jakość rozmów stoi tu na wysokim poziomie.

Oczywiście nie są to słuchawki dla każdego, bo nie sprawdzą się u osób, które szukają możliwie najlepszej jakości dźwięku i tu lepszą opcją będą zdecydowanie modele FreeBuds Pro oraz szukających najlepszej izolacji, np. do długich podróży. Tu ponownie kłaniają się FreeBuds Pro. To jednak prowadzi nas do jeszcze jednego tematu.

Huawei FreeClip 2 jako główne, czy jako dodatkowe słuchawki?

A gdyby tak mieć więcej, niż jedne słuchawki? Początkowo myślałem, że to daleko idąca burżuazja, ale badanie przeprowadzone przez Huawei pokazuje, że jestem bardziej stereotypowym użytkownikiem, niż się spodziewałem. Ponad 55% badanych używa więcej niż jednej pary słuchawek, w tym 16% trzech par. Z jednej korzysta 44,6% osób.

Na jakie problemy trafiają użytkownicy szukający nowych słuchawek? 36,6% osób wskazuje wypadanie z uszu, 35,1% uwieranie i ból ucha, 34,9% słabą jakość dźwięku i rozmów, a 31,6% krótki czas pracy na baterii. Brzmi jak problemy, które rozwiązują właśnie FreeClip 2.

Teraz, jak to się ma do mojego przypadku? Huawei FreeClip 2 stały się moją trzecią parą aktywnie użytkowanych słuchawek. Na siłowni korzystam ze słuchawek nausznych ze względu na izolację. Dlaczego nie używam izolujących słuchawek dousznych? Bo nie trzymają mi się ucha, co jest wynikiem wąskiego kanału słuchowego. Dowiedziałem się o tym podczas badania słuchu, kiedy się okazało, że badanie mogło być wykonane dopiero z użyciem końcówek przeznaczonych dla… 3-latków. Dlatego ze słuchawek dousznych i izolujących korzystam wyłącznie podczas podróży, kiedy siedzę spokojnie w jednym miejscu. Nie zabieram wtedy słuchawek nausznych, bo zajmują za dużo miejsca.

Huawei FreeClip 2 używam najczęściej. Do rozmów i telekonferencji, słuchania muzyki w drodze do pracy, bo nie lubię odcinać się od otoczenia w miejscach publicznych, ale też w biurze, gdzie muszę słyszeć, czy do drzwi nie dobija się kolejny kurier. Jak się okazuje, nie tylko ja żongluję na co dzień słuchawkami.

Huawei FreeClip 2 w promocyjnej cenie

Jesteśmy stosunkowo niedługo po premierze słuchawek Huawei FreeClip 2 i z tej okazji producent przygotował różne promocje na start.

Przede wszystkim ich cena jest obecnie obniżona o 100 zł, z 799 zł do 699 zł. Dodatkowo przez rok możemy dokupić jedną słuchawkę w połowie regularnej ceny, jeśli zdarzy nam się ją zgubić lub uszkodzić. Promocje obowiązują do 8 marca.

Oprócz tego możemy kupić dwie pary słuchawek Huawei FreeClip 2 w ramach wersji Limited Edition. W skład zestawu wchodzą nie tylko dwie pary, ale również biżuteria Les Néréides oraz pudełko prezentowe. A to wszystko w cenie 1 398 zł.