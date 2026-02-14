Huawei szykuje lepszą wersję Band 11. Wielki powrót „Pro” z metalowym sznytem

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy design i materiały. Koniec z plastikową nudą?

Pierwsze, co rzuca się w oczy na ujawnionych renderach, to wyraźny krok w stronę elegancji, która dotychczas była zarezerwowana dla droższych smartwatchy z serii Watch Fit. Huawei Band 11 Pro porzuca kanciaste, plastikowe formy na rzecz metalowej ramki z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami. Choć sam panel wyświetlacza AMOLED prawdopodobnie pozostanie płaski, to zaokrąglone szkło na brzegach (efekt 2.5D) tworzy wrażenie niemal bezramkowej konstrukcji, która płynnie łączy się z kopertą.

Oprócz zmian w obudowie, Huawei stawia na personalizację poprzez nowe rodzaje pasków:

Pleciony nylon: W oliwkowym odcieniu, nadający opasce lifestylowy charakter.

Klasyczny silikon: W kolorze błękitnym, idealny dla sportowców i osób ceniących praktyczność.

Obudowa została wyposażona w jeden fizyczny przycisk funkcyjny, który ma służyć do wybudzania ekranu i szybkiej nawigacji po systemie HarmonyOS. Całość sprawia wrażenie znacznie bardziej premium niż ubiegłoroczny Band 10, ale w sumie nie ma się co dziwić, bo mamy tu dopisek ‘Pro”, a to zobowiązuje i to nie tylko w zakresie konstrukcji.

Na tym nie koniec wieści o Huawei Band 11 Pro

Ostatni model z tym dopiskiem (Band 6 Pro) wyróżniał się czujnikiem temperatury ciała. Przecieki sugerują, że w modelu Band 11 Pro funkcja ta powróci, ale to nie wszystko. Najbardziej elektryzującą nowością ma być integracja satelitarnego systemu powiadomień ratunkowych. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Huawei Band 11 Pro stanie się pierwszą na świecie inteligentną opaską oferującą tak zaawansowany poziom bezpieczeństwa dla biegaczy czy podróżników poruszających się poza zasięgiem sieci komórkowej.

Oczywiście na pokładzie nie zabraknie standardów, do których Huawei nas przyzwyczaiło:

Ciągłe monitorowanie tętna i natlenienia krwi (SpO2).

Zaawansowana analiza snu oparta na HRV (zmienności rytmu serca).

Obsługa ponad 100 trybów sportowych.

Bateria pozwalająca nawet na 14 dni pracy na jednym ładowaniu.

Wszystko wskazuje na to, że oficjalna premiera Huawei Band 11 Pro odbędzie się już 26 lutego 2026 roku podczas specjalnego wydarzenia w Madrycie, pod hasłem „Now is Your Run”. Huawei zdaje się celować w użytkowników, dla których klasyczne opaski są zbyt „zabawkowe”, a pełnowymiarowe smartwatche – zbyt ciężkie i drogie. Rezygnacja z plastiku na rzecz metalu oraz potencjalne dodanie łączności satelitarnej może sprawić, że nowa opaska zdefiniuje ten segment rynku na nowo. Pozostaje jedynie pytanie o cenę, która przy takim zestawie cech na pewno będzie wyższa niż w przypadku modelu podstawowego.