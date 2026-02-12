powrót

InPost zmienia cennik usług. Będzie taniej, acz nie dla wszystkicgh

Andrzej Libiszewski
12.02.2026|Przeczytasz w 3 minuty
Jeszcze nie zdołały opaść emocje po informacji, że InPost zmieni właściciela, a tu nagle wpadają obniżki cen. Potentat na rynku paczkomatów od marca będzie miał nowy cennik usług – wielkiej rewolucji w nim nie będzie, ale parę zmian na lepsze, jak najbardziej.
Klienci indywidualni zobaczą niższe ceny w paczkomatach InPost

Od 1 marca 2026 roku osoby prywatne wysyłające przesyłki poprzez Paczkomat zapłacą nieco mniej. Szczegółowy cennik dostępny online pokazuje, że obniżka dotyczy każdego z popularnych gabarytów i wynosi dokładnie pięćdziesiąt groszy. Czyli obowiązywać będą następujące stawki:

  • Gabaryt XS: 11,49 zł (wcześniej 11,99 zł)
  • Gabaryt A: 16,49 zł (wcześniej 16,99 zł)
  • Gabaryt B: 18,49 zł (wcześniej 18,99 zł)
  • Gabaryt C: 20,49 zł (wcześniej 20,99 zł)

Nie ulega natomiast zmianie opłata za usługę Szybkie Zwroty, która od maja 2025 roku kosztuje 12,99 zł dla gabarytów A, B i C. Najmniejszy rozmiar XS nie został w nią włączony.

Przesyłki kurierskie InPostu także potanieją – dla osób prywatnych

Ta sama zasada obniżki o pięćdziesiąt groszy obowiązuje w przypadku wysyłki kurierem do drzwi klienta. Tutaj nowy cennik prezentuje się następująco:

  • Gabaryt XS: 14,49 zł (wcześniej 14,99 zł)
  • Gabaryt A: 19,49 zł (wcześniej 19,99 zł)
  • Gabaryt B: 20,49 zł (wcześniej 20,99 zł)
  • Gabaryt C: 25,49 zł (wcześniej 25,99 zł)

Dla kogoś, kto wysyła paczkę raz na jakiś czas, nie ma to zapewne większego znaczenia, ale przy większej liczbie przesyłek da się różnice już zauważyć.

Inpost

Firmy niestety muszą się liczyć z podwyżkami

O ile klienci indywidualni dostali samo dobre, to zmiany dotyczące przedsiębiorców idą w przeciwnym kierunku. Tu bowiem InPost wprowadza niewielkie podwyżki. Nowe stawki dla firm korzystających z paczkomatów wynoszą:

  • Gabaryt A: 14,55 zł (wzrost o 42 grosze)
  • Gabaryt B: 16,51 zł (wzrost o 48 groszy)
  • Gabaryt C: 21,04 zł (wzrost o 61 groszy)

Wzrost cen dotknął też wygodną usługę zwrotów, z której chętnie korzystają sklepy internetowe. W tym przypadku ceny poszły w górę następująco:

  • Gabaryt A: 12,84 zł (wcześniej 12,47 zł)
  • Gabaryt B: 14,55 zł (wcześniej 14,13 zł)
  • Gabaryt C: 18,55 zł (wcześniej 18,01 zł)

Podwyżki wprowadzone zostały także do cennika usług kurierskich dla przedsiębiorców.

Waga [kg]Kurier StandardKurier Doręczenie do 10:00Kurier Doręczenie do 12:00Kurier Doręczenie do 17:00
do 125,30 zł133,30 zł37,12 zł28,70 zł
powyżej 1 do 226,99 zł134,98 zł40,50 zł30,37 zł
powyżej 2 do 532,07 zł140,04 zł45,56 zł35,42 zł
powyżej 5 do 1037,13 zł145,09 zł48,94 zł42,18 zł
powyżej 10 do 1543,88 zł150,16 zł52,30 zł47,25 zł
powyżej 15 do 2048,95 zł156,91 zł57,36 zł52,30 zł
powyżej 20 do 2554,01 zł161,97 zł62,43 zł57,36 zł
powyżej 25 do 3059,08 zł167,04 zł67,50 zł62,43 zł
powyżej 30 do 4089,41 zł197,41 zł107,99 zł99,55 zł
powyżej 40 do 50107,99 zł215,97 zł126,54 zł118,10 zł
Opłata paliwowa+ 13%+ 13%+ 13%+ 13%

Dla małej firmy wysyłającej kilkadziesiąt paczek miesięcznie różnica może być ledwo zauważalna. Jednak w przypadku większych graczy, gdzie miesięczne wolumeny liczy się w tysiącach, te kilkadziesiąt groszy więcej od sztuki będzie już doskonale widoczne w zestawieniach. Biznes jednak jest znacznie mniej mobilny niż klienci indywidualni – im większa skala operacji, tym trudniejsza zmiana operatora logistycznego. A więc i mniejsza szansa odejścia do innego operatora.

CENNIK USŁUG INPOST PACZKOMAT 24/7

CENNIK USŁUG INPOST KURIER

