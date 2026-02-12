InPost zmienia cennik usług. Będzie taniej, acz nie dla wszystkicgh

Klienci indywidualni zobaczą niższe ceny w paczkomatach InPost
Od 1 marca 2026 roku osoby prywatne wysyłające przesyłki poprzez Paczkomat zapłacą nieco mniej. Szczegółowy cennik dostępny online pokazuje, że obniżka dotyczy każdego z popularnych gabarytów i wynosi dokładnie pięćdziesiąt groszy. Czyli obowiązywać będą następujące stawki:
- Gabaryt XS: 11,49 zł (wcześniej 11,99 zł)
- Gabaryt A: 16,49 zł (wcześniej 16,99 zł)
- Gabaryt B: 18,49 zł (wcześniej 18,99 zł)
- Gabaryt C: 20,49 zł (wcześniej 20,99 zł)
Nie ulega natomiast zmianie opłata za usługę Szybkie Zwroty, która od maja 2025 roku kosztuje 12,99 zł dla gabarytów A, B i C. Najmniejszy rozmiar XS nie został w nią włączony.
Przesyłki kurierskie InPostu także potanieją – dla osób prywatnych
Ta sama zasada obniżki o pięćdziesiąt groszy obowiązuje w przypadku wysyłki kurierem do drzwi klienta. Tutaj nowy cennik prezentuje się następująco:
- Gabaryt XS: 14,49 zł (wcześniej 14,99 zł)
- Gabaryt A: 19,49 zł (wcześniej 19,99 zł)
- Gabaryt B: 20,49 zł (wcześniej 20,99 zł)
- Gabaryt C: 25,49 zł (wcześniej 25,99 zł)
Dla kogoś, kto wysyła paczkę raz na jakiś czas, nie ma to zapewne większego znaczenia, ale przy większej liczbie przesyłek da się różnice już zauważyć.
Czytaj też: iOS 26.3 już jest. Apple niespodziewanie robi coś, czego nikt się nie spodziewał
Firmy niestety muszą się liczyć z podwyżkami
O ile klienci indywidualni dostali samo dobre, to zmiany dotyczące przedsiębiorców idą w przeciwnym kierunku. Tu bowiem InPost wprowadza niewielkie podwyżki. Nowe stawki dla firm korzystających z paczkomatów wynoszą:
- Gabaryt A: 14,55 zł (wzrost o 42 grosze)
- Gabaryt B: 16,51 zł (wzrost o 48 groszy)
- Gabaryt C: 21,04 zł (wzrost o 61 groszy)
Wzrost cen dotknął też wygodną usługę zwrotów, z której chętnie korzystają sklepy internetowe. W tym przypadku ceny poszły w górę następująco:
- Gabaryt A: 12,84 zł (wcześniej 12,47 zł)
- Gabaryt B: 14,55 zł (wcześniej 14,13 zł)
- Gabaryt C: 18,55 zł (wcześniej 18,01 zł)
Podwyżki wprowadzone zostały także do cennika usług kurierskich dla przedsiębiorców.
|Waga [kg]
|Kurier Standard
|Kurier Doręczenie do 10:00
|Kurier Doręczenie do 12:00
|Kurier Doręczenie do 17:00
|do 1
|25,30 zł
|133,30 zł
|37,12 zł
|28,70 zł
|powyżej 1 do 2
|26,99 zł
|134,98 zł
|40,50 zł
|30,37 zł
|powyżej 2 do 5
|32,07 zł
|140,04 zł
|45,56 zł
|35,42 zł
|powyżej 5 do 10
|37,13 zł
|145,09 zł
|48,94 zł
|42,18 zł
|powyżej 10 do 15
|43,88 zł
|150,16 zł
|52,30 zł
|47,25 zł
|powyżej 15 do 20
|48,95 zł
|156,91 zł
|57,36 zł
|52,30 zł
|powyżej 20 do 25
|54,01 zł
|161,97 zł
|62,43 zł
|57,36 zł
|powyżej 25 do 30
|59,08 zł
|167,04 zł
|67,50 zł
|62,43 zł
|powyżej 30 do 40
|89,41 zł
|197,41 zł
|107,99 zł
|99,55 zł
|powyżej 40 do 50
|107,99 zł
|215,97 zł
|126,54 zł
|118,10 zł
|Opłata paliwowa
|+ 13%
|+ 13%
|+ 13%
|+ 13%
Dla małej firmy wysyłającej kilkadziesiąt paczek miesięcznie różnica może być ledwo zauważalna. Jednak w przypadku większych graczy, gdzie miesięczne wolumeny liczy się w tysiącach, te kilkadziesiąt groszy więcej od sztuki będzie już doskonale widoczne w zestawieniach. Biznes jednak jest znacznie mniej mobilny niż klienci indywidualni – im większa skala operacji, tym trudniejsza zmiana operatora logistycznego. A więc i mniejsza szansa odejścia do innego operatora.
CENNIK USŁUG INPOST PACZKOMAT 24/7