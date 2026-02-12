InPost zmienia cennik usług. Będzie taniej, acz nie dla wszystkicgh

Podsumowanie artykułu . . .

Klienci indywidualni zobaczą niższe ceny w paczkomatach InPost

Od 1 marca 2026 roku osoby prywatne wysyłające przesyłki poprzez Paczkomat zapłacą nieco mniej. Szczegółowy cennik dostępny online pokazuje, że obniżka dotyczy każdego z popularnych gabarytów i wynosi dokładnie pięćdziesiąt groszy. Czyli obowiązywać będą następujące stawki:

Gabaryt XS: 11,49 zł (wcześniej 11,99 zł)

Gabaryt A: 16,49 zł (wcześniej 16,99 zł)

Gabaryt B: 18,49 zł (wcześniej 18,99 zł)

Gabaryt C: 20,49 zł (wcześniej 20,99 zł)

Nie ulega natomiast zmianie opłata za usługę Szybkie Zwroty, która od maja 2025 roku kosztuje 12,99 zł dla gabarytów A, B i C. Najmniejszy rozmiar XS nie został w nią włączony.

Przesyłki kurierskie InPostu także potanieją – dla osób prywatnych

Ta sama zasada obniżki o pięćdziesiąt groszy obowiązuje w przypadku wysyłki kurierem do drzwi klienta. Tutaj nowy cennik prezentuje się następująco:

Gabaryt XS: 14,49 zł (wcześniej 14,99 zł)

Gabaryt A: 19,49 zł (wcześniej 19,99 zł)

Gabaryt B: 20,49 zł (wcześniej 20,99 zł)

Gabaryt C: 25,49 zł (wcześniej 25,99 zł)

Dla kogoś, kto wysyła paczkę raz na jakiś czas, nie ma to zapewne większego znaczenia, ale przy większej liczbie przesyłek da się różnice już zauważyć.

Czytaj też: iOS 26.3 już jest. Apple niespodziewanie robi coś, czego nikt się nie spodziewał

Firmy niestety muszą się liczyć z podwyżkami

O ile klienci indywidualni dostali samo dobre, to zmiany dotyczące przedsiębiorców idą w przeciwnym kierunku. Tu bowiem InPost wprowadza niewielkie podwyżki. Nowe stawki dla firm korzystających z paczkomatów wynoszą:

Gabaryt A: 14,55 zł (wzrost o 42 grosze)

Gabaryt B: 16,51 zł (wzrost o 48 groszy)

Gabaryt C: 21,04 zł (wzrost o 61 groszy)

Wzrost cen dotknął też wygodną usługę zwrotów, z której chętnie korzystają sklepy internetowe. W tym przypadku ceny poszły w górę następująco:

Gabaryt A: 12,84 zł (wcześniej 12,47 zł)

Gabaryt B: 14,55 zł (wcześniej 14,13 zł)

Gabaryt C: 18,55 zł (wcześniej 18,01 zł)

Podwyżki wprowadzone zostały także do cennika usług kurierskich dla przedsiębiorców.

Waga [kg] Kurier Standard Kurier Doręczenie do 10:00 Kurier Doręczenie do 12:00 Kurier Doręczenie do 17:00 do 1 25,30 zł 133,30 zł 37,12 zł 28,70 zł powyżej 1 do 2 26,99 zł 134,98 zł 40,50 zł 30,37 zł powyżej 2 do 5 32,07 zł 140,04 zł 45,56 zł 35,42 zł powyżej 5 do 10 37,13 zł 145,09 zł 48,94 zł 42,18 zł powyżej 10 do 15 43,88 zł 150,16 zł 52,30 zł 47,25 zł powyżej 15 do 20 48,95 zł 156,91 zł 57,36 zł 52,30 zł powyżej 20 do 25 54,01 zł 161,97 zł 62,43 zł 57,36 zł powyżej 25 do 30 59,08 zł 167,04 zł 67,50 zł 62,43 zł powyżej 30 do 40 89,41 zł 197,41 zł 107,99 zł 99,55 zł powyżej 40 do 50 107,99 zł 215,97 zł 126,54 zł 118,10 zł Opłata paliwowa + 13% + 13% + 13% + 13%

Dla małej firmy wysyłającej kilkadziesiąt paczek miesięcznie różnica może być ledwo zauważalna. Jednak w przypadku większych graczy, gdzie miesięczne wolumeny liczy się w tysiącach, te kilkadziesiąt groszy więcej od sztuki będzie już doskonale widoczne w zestawieniach. Biznes jednak jest znacznie mniej mobilny niż klienci indywidualni – im większa skala operacji, tym trudniejsza zmiana operatora logistycznego. A więc i mniejsza szansa odejścia do innego operatora.

CENNIK USŁUG INPOST PACZKOMAT 24/7

CENNIK USŁUG INPOST KURIER