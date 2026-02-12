Podsumowanie artykułu . . .

Gigant z Cupertino, tradycyjnie kojarzony z budowaniem wysokich murów wokół swojego ekosystemu, tym razem oddaje w ręce użytkowników narzędzia, które sprawiają, że porzucenie iPhone’a na rzecz Androida staje się prostsze niż kiedykolwiek. To efekt nie tylko presji unijnych urzędników, ale też nowej strategii większej otwartości, która – co zaskakujące – wykracza poza granice samej Europy.

Największą gwiazdą wydania 26.3 jest narzędzie Transfer to Android

Do tej pory przejście na “drugą stronę mocy” kojarzyło się z instalowaniem zewnętrznych aplikacji, żmudnym kopiowaniem plików i wiecznym problemem z brakującymi wiadomościami. Nowa funkcja systemowa pozwala na bezpośrednie przesłanie zdjęć, wiadomości, notatek, kontaktów, a nawet haseł i numerów telefonów do pobliskiego, kompatybilnego urządzenia z Androidem.

Co ciekawe, mimo że obaj giganci zostali zmuszeni do pracy nad tym rozwiązaniem przez regulacje unijne, firmy zdecydowały się udostępnić tę funkcjonalność użytkownikom na całym świecie. Warto jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach: ze względów bezpieczeństwa i prywatności, narzędzie nie przenosi danych zdrowotnych ani listy sparowanych urządzeń Bluetooth. Mimo to, jest to ogromny krok naprzód w kwestii cyfrowej wolności wyboru. Jeśli więc od dawna kusił Cię jakiś flagowiec z Androidem, ale przerażała Cię wizja migracji danych, iOS 26.3 właśnie usunął Twoją największą przeszkodę.

W nowej aktualizacji znajdziemy również kilka innych istotnych zmian:

Szyfrowanie RCS: To moment, na który czekaliśmy bardzo długo. Od teraz wiadomości RCS wymieniane między użytkownikami iPhone'ów i Androidów są w pełni szyfrowane end-to-end. Oznacza to, że ani Apple, ani Google, ani operatorzy komórkowi nie mają wglądu w treść Waszych rozmów.

To moment, na który czekaliśmy bardzo długo. Od teraz wiadomości RCS wymieniane między użytkownikami iPhone’ów i Androidów są w pełni szyfrowane end-to-end. Oznacza to, że ani Apple, ani Google, ani operatorzy komórkowi nie mają wglądu w treść Waszych rozmów. Prywatność lokalizacji u operatora: Funkcja „Limit Precise Location” pozwala ograniczyć ilość danych o dokładnej lokalizacji, jakie są wysyłane do operatora komórkowego. Niestety, tutaj pojawia się haczyk – opcja ta wymaga najnowszych modemów Apple C1 lub C1X (dostępnych w modelach iPhone 16e, iPhone Air oraz iPadach z procesorem M5) i działa tylko u wybranych operatorów, takich jak niemiecki Telekom czy brytyjskie EE.

Funkcja „Limit Precise Location" pozwala ograniczyć ilość danych o dokładnej lokalizacji, jakie są wysyłane do operatora komórkowego. Niestety, tutaj pojawia się haczyk – opcja ta wymaga najnowszych modemów Apple C1 lub C1X (dostępnych w modelach iPhone 16e, iPhone Air oraz iPadach z procesorem M5) i działa tylko u wybranych operatorów, takich jak niemiecki Telekom czy brytyjskie EE. Zgodność z DMA w UE: Specjalnie dla mieszkańców Unii Europejskiej Apple dodało wsparcie dla łatwiejszego parowania z urządzeniami firm trzecich oraz przesyłania powiadomień na smartwatche innych marek niż Apple Watch.

Bezpieczeństwo przede wszystkim: iOS 26.3 zawiera dziesiątki poprawek bezpieczeństwa. Jedna z nich dotyczy luki, która była już aktywnie wykorzystywana przez hakerów, więc instalacja aktualizacji jest zalecana choćby tylko z tego powodu.

Dla fanów estetyki Apple przygotowało również odświeżone elementy graficzne w aplikacji Apple Music oraz nowe tapety. System wydaje się stabilniejszy, choć prawdziwa rewolucja – w tym zapowiadane wielkie zmiany w działaniu Siri – ma nadejść dopiero w wersji 26.4.