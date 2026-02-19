Jak przygotować się na przyszłość rynku pracy? Rola studiów nowej generacji

Studia jako inwestycja w przyszłość

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w roku akademickim 2023/24 studia ukończyło ponad 292 tys. osób – to spory dopływ wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że samo wykształcenie przestaje być wystarczającym wyróżnikiem. Większe znaczenie ma dopasowanie kompetencji do potrzeb nowoczesnych zawodów.

Studiowanie przestaje być jednorazowym etapem edukacji – coraz częściej jest traktowane jako świadoma inwestycja w przyszłość zawodową. Ważna jest dziś gotowość do aktualizowania kompetencji i reagowania na nowe wyzwania pojawiające się na rynku pracy.

Idea ta stanowi fundament kampanii Ready for the future, realizowanej przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Inicjatywa przedstawia studiowanie jako narzędzie przygotowania się na przyszłość – elastyczne, dostosowane do różnych etapów życia i skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji, które rzeczywiście mają wartość na rynku pracy.

Jakie kompetencje będą poszukiwane na rynku pracy jutra?

Rozwój technologii, cyfryzacja i automatyzacja procesów sprawiają, że rynek pracy zmienia się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Prognozy wskazują na rosnące zapotrzebowanie nie tylko na specjalistów z obszaru IT, analizy danych czy cyberbezpieczeństwa.

Obok kompetencji technologicznych rośnie znaczenie takich umiejętności jak myślenie analityczne, przywództwo, komunikacja interpersonalna, zdolność uczenia się oraz zarządzanie zmianą. To właśnie ich połączenie z wiedzą techniczną coraz częściej decyduje o efektywności zawodowej. Równolegle rynek poszukuje także specjalistów z obszaru edukacji i pedagogiki. Potrzebni są profesjonaliści, którzy potrafią łączyć wiedzę merytoryczną z umiejętnościami wychowawczymi, psychologicznymi i organizacyjnymi.

Studia nowej generacji w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Kampania Ready for the future promuje studia nowej generacji, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszego i przyszłego rynku pracy. W ofercie znajdują się studia inżynierskie i licencjackie, które są fundamentem do budowania kariery w nowoczesnych branżach.

Wśród propozycji są też studia magisterskie z obszaru nowych technologii, które rozwijają specjalistyczną wiedzę i zaawansowane kompetencje, pozwalając wejść na wyższy poziom kariery, a także jednolite studia magisterskie nowej generacji z obszaru prawa – 5-letnia ścieżka prowadząca prosto do tytułu magistra.

Kandydaci do wyboru mają też studia podyplomowe – to dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą zdobyć nową specjalizację, przebranżowić się lub poszerzyć dotychczasowe kompetencje.

Ofertę uzupełniają elitarne studia MBA ukierunkowane na rozwój kompetencji lidera. To propozycja dla tych osób, które chcą kształtować swoją przyszłość na najwyższych stanowiskach dyrektorskich i menedżerskich.

W ramach promocji Ready for the future studia nowej generacji można rozpocząć nawet 40% taniej!

Nowoczesne studia na nowoczesnej Uczelni

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od ponad 20 lat łączy wysoką jakość z nowoczesnym podejściem do samego procesu nauki. WSKZ wykorzystuje techniki kształcenia na odległość – studenci i słuchacze mogą korzystać z intuicyjnej platformy e-learningowej, co pozwala im elastycznie zdobywać nową wiedzę i kompetencje przyszłości.

– Uczelnia oferuje nowoczesną formę kształcenia, idealnie dopasowaną do potrzeb osób pracujących i wychowujących dzieci. Wysoki poziom merytoryczny zajęć, przystępny sposób przekazywania wiedzy oraz sprawny kontakt z uczelnią sprawiają, że nauka jest nie tylko efektywna, ale też przyjemna – podkreśla Joanna Guzikowska, absolwentka WSKZ.

Kadrę Uczelni tworzą badacze, praktycy i specjaliści branżowi, w tym profesorowie oraz eksperci z doświadczeniem zdobytym również w międzynarodowych ośrodkach akademickich, takich jak Oxford czy Harvard. Połączenie zaplecza naukowego z praktyką zawodową pozwala prowadzić kształcenie ukierunkowane nie tylko na przekazywanie wiedzy teoretycznej, lecz także na jej zastosowanie w realiach zmieniającego się rynku pracy.

Are you Ready for the future? Rekrutacja na studia jest otwarta

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest otwarta. Kandydaci mogą dołączyć do aktualnie realizowanych studiów lub rozpocząć od semestru letniego, tj. od 24 lutego. Proces rekrutacyjny odbywa się w pełni online i ogranicza się do 3 prostych kroków – wybór studiów, wypełnienie formularza oraz finalizacja zapisu.

Szczegóły promocji: https://studia-online.pl/promocja-40