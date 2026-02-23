Jeszcze więcej AI na telewizorach. Gemini trafia do kolejnej aplikacji

Podsumowanie artykułu . . .

Po testach na urządzeniach mobilnych i w przeglądarkach, funkcja „Zapytaj”, napędzana przez sztuczną inteligencję Gemini, trafia oficjalnie na smart TV, konsole do gier oraz przystawki streamingowe. To rozwiązanie zmienia telewizor z prostego odbiornika w inteligentnego asystenta, który w czasie rzeczywistym analizuje to, co akurat oglądamy. Jeśli kiedykolwiek podczas seansu musieliście sięgać po telefon, żeby sprawdzić jakiś fakt, nowa funkcja Gemini ma sprawić, że smartfon zostanie w kieszeni, a odpowiedzi pojawią się bezpośrednio na dużym ekranie.

Gemini jako Twój asystent podczas seansu

Mechanizm działania nowej funkcji na telewizorach jest niemal identyczny z tym, co znamy z wersji mobilnej. Pod odtwarzanym filmem pojawia się przycisk „Zapytaj”, który otwiera dedykowanego czatbota wyszkolonego na konkretnej treści wideo. Po jego wybraniu system wyświetla zestaw sugerowanych pytań powiązanych z tematyką filmu. Przykładowo, oglądając poradnik kulinarny, możemy jednym kliknięciem zapytać o listę składników, a podczas teledysku – o historię kryjącą się za tekstem piosenki.

Nowe rozwiązanie wyróżnia się przede wszystkim szeroką dostępnością na smart TV, konsolach i odtwarzaczach multimedialnych, oferując użytkownikom pełną interakcję głosową za pomocą mikrofonu w pilocie. Dzięki temu Gemini może odpowiadać na pytania ściśle powiązane z kontekstem aktualnie odtwarzanego materiału wideo, a inteligentny system sugerowania gotowych zapytań pozwala błyskawicznie dotrzeć do pożądanych informacji. Obecnie narzędzie znajduje się w fazie eksperymentalnej i jest dostępne dla wąskiej grupy użytkowników, zazwyczaj subskrybentów YouTube Premium biorących udział w testach laboratoryjnych. Google zaznacza, że na ten moment system wspiera wybrane języki, w tym angielski, hiszpański, portugalski, hindi i koreański, a jego dostępność jest ograniczona do konkretnych regionów.

Nowa logika obsługi telewizora

Wprowadzenie Gemini do aplikacji YouTube na telewizory to coś więcej niż tylko techniczny gadżet. To sygnał zmiany w sposobie, w jaki będziemy obsługiwać domowe multimedia. Do tej pory oglądanie długich recenzji technologicznych czy wykładów historycznych wymagało skupienia, a każda niejasność zmuszała do pauzowania filmu i szukania informacji w Google na innym urządzeniu. Dzięki przyciskowi „Zapytaj” uwaga widza pozostaje skupiona na dużym ekranie, co jest korzystne zarówno dla użytkownika, jak i dla platformy chcącej wydłużyć czas oglądania.

Czytaj też: Microsoft Edge zmienia zasady. Twoje hasła wkrótce zyskają nową (obowiązkową) ochronę

Można się spodziewać, że sukces tych testów wpłynie na projektowanie przyszłych pilotów do telewizorów. Ich logika może ewoluować z prostego „wyszukiwania przyciskami” w stronę pełnoprawnego dialogu w języku naturalnym. Telewizor przestaje być tylko ekranem, a staje się interaktywną bazą wiedzy, która uczy się razem z nami.

Czytaj też: Siri zyska oczy i uszy. Nadchodzą inteligentne okulary, naszyjniki i nowe AirPodsy od Apple’a

Na razie dla użytkowników z polski to raczej ciekawostka, bo nasz kraj nie znalazł się grupie testowej. Jednak, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za jakiś czas też będziemy mogli korzystać z tej nowości. Czy jest ona potrzebna do życia? Raczej nie, ale na pewno znajdą się jej entuzjaści. Na ten moment pozostaje nam czekać na rozszerzenie testów i oficjalny harmonogram pełnego wdrożenia dla wszystkich użytkowników.