Microsoft Edge zmienia zasady. Twoje hasła wkrótce zyskają nową (obowiązkową) ochronę

Jeśli do tej pory używałeś unikalnego kodu tylko dla Edge’a, czas przygotować się na przesiadkę na Windows Hello lub hasło systemowe.

Koniec ery haseł niestandardowych. Co przyniesie Microsoft Edge 146?

Obecnie użytkownicy Microsoft Edge mają wybór. Mogą zabezpieczyć swoje zapisane dane logowania oraz funkcję autouzupełniania na dwa sposoby: korzystając z mechanizmów systemowych (takich jak Windows Hello, PIN czy odcisk palca) lub tworząc zupełnie odrębne, niestandardowe hasło główne. To drugie rozwiązanie właśnie przechodzi do historii. Microsoft uznał, że utrzymywanie autorskiego systemu haseł wewnątrz przeglądarki jest mniej efektywne i bezpieczne niż poleganie na sprawdzonych rozwiązaniach wbudowanych w system operacyjny.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami zawartymi w notatkach do wersji 146 (która jest już dostępna w kanale Beta), nowi użytkownicy nie będą już mieli możliwości stworzenia własnego hasła głównego w ustawieniach przeglądarki. Jeśli jednak należysz do grona osób, które już z takiej opcji korzystają, dostaniesz jeszcze chwilę wytchnienia. Microsoft nie „odetnie prądu” natychmiast, ale wyznaczył już ostateczną datę: 4 czerwca 2026 roku. To właśnie tego dnia funkcja niestandardowego hasła zostanie całkowicie wygaszona, a wszyscy dotychczasowi użytkownicy zostaną automatycznie przeniesieni na autoryzację za pomocą urządzenia.

Dlaczego Microsoft decyduje się na taki krok, który dla części osób może wydać się ograniczeniem wolności wyboru? Argumentacja giganta jest dość logiczna i opiera się na dwóch filarach: bezpieczeństwie i wygodzie. Niestandardowe hasła główne w Edge miały jedną, ogromną wadę – były niemożliwe do odzyskania. Jeśli użytkownik zapomniał swojego unikalnego kodu do menedżera haseł, jedynym wyjściem było skasowanie całego profilu użytkownika, co wiązało się z utratą wszystkich zapisanych danych. Przejście na autoryzację systemową eliminuje ten problem, a dodatkowo pozwala na korzystanie z biometrii. Skanowanie twarzy czy odcisku palca jest po prostu szybsze i trudniejsze do złamania przez osoby postronne niż klasyczne hasło wpisywane z klawiatury.

Przy okazji ogłaszania zmian w bezpieczeństwie, Microsoft dorzucił jeszcze jedną informację dla użytkowników starszego sprzętu Apple. Nadchodząca wersja Edge 150 będzie ostatnią, która zapewni wsparcie dla systemu macOS 12 Monterey. Jeśli więc pracujesz na starszym Macu, wkrótce będziesz musiał pomyśleć o aktualizacji systemu lub zmianie przeglądarki, jeśli chcesz zachować dostęp do najnowszych poprawek bezpieczeństwa.

Nie da się ukryć, że dla wielu osób zmiana ta może być irytująca, zwłaszcza jeśli lubili mieć „hasło w haśle”, jednak w dłuższej perspektywie wydaje się ona sensowna. Korzystanie z Windows Hello czy biometrii to standard, do którego większość z nas już się przyzwyczaiła w smartfonach, a przeniesienie tego nawyku na stałe do przeglądarki tylko zwiększy nasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie więc o dacie 4 czerwca – do tego czasu warto oswoić się z logowaniem do haseł za pomocą PIN-u lub palca, aby uniknąć zaskoczenia przy letniej aktualizacji.