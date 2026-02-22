Samsung odmienia Bixby. One UI 8.5 sprawi, że będziesz chciał z niego korzystać

Podsumowanie artykułu . . .

Wraz z piątą betą systemu One UI 8.5, Samsung oficjalnie zaprezentował nową wersję swojego pomocnika, który przestał być zwykłym botem reagującym na sztywne komendy. Teraz Bixby staje się „konwersacyjnym agentem urządzenia”, napędzanym przez zaawansowaną sztuczną inteligencję. Ta zmiana może realnie wpłynąć na to, jak obsługujemy nasze smartfony Galaxy. Na sprawdzenie zresztą nie trzeba będzie długo czekać, bo oficjalny debiut pełnej wersji zbiega się z premierą serii Galaxy S26, zaplanowaną na koniec lutego.

Koniec z błądzeniem po ustawieniach — Bixby zrozumie Twoje intencje

Największą bolączką nowoczesnych smartfonów jest to, że ukrywają one setki przydatnych funkcji głęboko w menu, o których istnieniu wielu z nas nie ma pojęcia. Nowy Bixby ma być „tłumaczem” między użytkownikiem a skomplikowanym systemem. Kluczowym elementem aktualizacji jest obsługa języka naturalnego. Oznacza to, że nie musisz znać technicznej nazwy funkcji – wystarczy, że opiszesz problem tak, jakbyś mówił do kolegi.

Samsung podaje świetny przykład: jeśli powiesz „nie chcę, żeby ekran się wyłączał, kiedy na niego patrzę”, Bixby nie wyśle Cię do instrukcji obsługi, ale od razu zrozumie, o co chodzi i aktywuje funkcję „Włączony ekran podczas patrzenia”. Podobnie zadziała to w drugą stronę – na pytanie „dlaczego mój telefon ciągle się włącza w kieszeni?”, asystent natychmiast zaproponuje aktywację ochrony przed przypadkowym dotykiem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie musisz wchodzić w głąb ustawień. Odpowiednia sekcja z przyciskiem aktywacji pojawi się bezpośrednio w oknie rozmowy z asystentem na ekranie głównym.

To jednak nie wszystko. Bixby w wersji One UI 8.5 zyskał zdolność przeszukiwania internetu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu asystent nie ogranicza się już tylko do zarządzania budzikami czy jasnością ekranu. Możesz go poprosić o zaplanowanie wycieczki czy znalezienie konkretnych informacji. Przykładowo, na prośbę „znajdź mi hotele w Seulu, które mają baseny dla dzieci”, otrzymasz gotowe wyniki z opisami i zdjęciami w jednym, czytelnym oknie. Bez konieczności przeskakiwania między kartami przeglądarki i przeklikiwania się przez dziesiątki stron.

Beta testy już trwają

Co dla nas najważniejsze, Polska znalazła się w elitarnym gronie krajów, w których nowa wersja Bixby jest już dostępna w ramach programu beta (obok m.in. USA, Korei Płd., Niemiec i Wielkiej Brytanii). To wyraźny sygnał, że Samsung traktuje nasz rynek priorytetowo przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań opartych na AI. Użytkownicy biorący udział w testach Beta 5 mogą już na własnej skórze sprawdzić, czy obietnice o „ludzkiej rozmowie” z telefonem pokrywają się z rzeczywistością.

Jeśli obietnice o płynnym przeszukiwaniu sieci i inteligentnym zarządzaniu ustawieniami bez wchodzenia w menu się potwierdzą, Samsung może w końcu sprawić, że przestaniemy wyłączać Bixby zaraz po wyjęciu telefonu z pudełka. Oficjalne potwierdzenie wszystkich funkcji nastąpi zapewne 25 lutego podczas wydarzenia Unpacked, bo One UI 8.5 pojawi się już na pokładzie najnowszych flagowców.