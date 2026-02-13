mObywatel zyskał Google Pay i Apple Pay. Nowe opcje płatności cyfrowych

Podsumowanie artykułu . . .

Dostępne metody płatności w aplikacji mObywatel

Usługa ePłatności służy do regulowania zobowiązań urzędowych wprost w aplikacji. Z jej pomocą można opłacać:

podatek od nieruchomości,

zagospodarowanie odpadów komunalnych,

podatek leśny od osób fizycznych,

podatek rolny od osób fizycznych,

łączne zobowiązanie pieniężne.

Do niedawna w module ePłatności dostępne były głównie klasyczne opcje: przelew kartą płatniczą oraz BLIK. Brakowało natomiast opcji najbardziej oczywistych – elektronicznych portfeli, jakie mamy na smartfonach. Od 11 lutego tego ograniczenia już nie ma, gdyż w aplikacji pojawiła się możliwość korzystania z Google Pay i Apple Pay, czyli z rozwiązań, które dla wielu użytkowników w ogóle są podstawową formą opłacania czegokolwiek i użytkowane są na co dzień.

Z punktu widzenia mieszkańca korzyści są dość oczywiste: wygoda, oszczędność czasu i bezpieczeństwo transakcji. Po udanej płatności system od razu generuje elektroniczne potwierdzenie w formacie PDF. Z perspektywy urzędu to element automatyzacji, który może przynieść oszczędności i odciążyć urzędników od ręcznego przetwarzania wpłat.

mObywatel – działanie nowych metod płatności

Dodanie Google Pay i Apple Pay ma przede wszystkim uprościć samą procedurę. Nie ma już konieczności logowania się do bankowości, przepisywania długich numerów kont czy ręcznego wprowadzania danych karty. Potwierdzenie płatności odbywa się za kodu PIN albo za pomocą metod biometrycznych – odcisku palca lub poprzez rozpoznanie twarzy (Face ID).

Pod względem bezpieczeństwa rozwiązanie także wypada dobrze. Aplikacja mObywatel oraz urząd nie otrzymują faktycznych danych karty. W obiegu są jedynie specjalne tokeny płatnicze, które są bezużyteczne poza konkretną, autoryzowaną transakcją.

Google Pay działa na smartfonach z systemem Android, Apple Pay – wyłącznie na urządzeniach marki Apple (iPhone, iPad). Dostępność danej metody w aplikacji zależy niestety także i od tego, czy konkretna gmina ją wdrożyła – proces dołączania jednostek samorządowych do programu ePłatności jest rozłożony w czasie i każda gmina realizuje go we własnym tempie, może się więc okazać, że akurat u was trzeba będzie poczekać na dostępność.