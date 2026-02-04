mObywatel w tym roku zyska sporo nowości. Emerytura w telefonie i cyfrowa rewolucja w szkołach to tylko początek

Podsumowanie artykułu . . .

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki (COI), Radosław Maćkiewicz, uchylił rąbka tajemnicy w najnowszym wywiadzie dla „Pulsu Biznesu”, zdradzając, na co możemy liczyć w najbliższych miesiącach. Największą nowością będzie integracja danych o naszej finansowej przyszłości oraz spore ułatwienia dla rodziców i seniorów.

Twoja Emerytura pod kontrolą w mObywatelu

Najbardziej wyczekiwaną, a zarazem nieco opóźnioną nowością jest usługa „Twoja Emerytura”. Pierwotnie mieliśmy z niej korzystać już w styczniu, jednak obecnie realnym terminem wdrożenia jest koniec marca. To rozwiązanie to swoisty spadkobierca zarzuconego projektu Centralnej Informacji Emerytalnej. Nowy rząd uznał jednak, że budowa oddzielnego, kosztownego systemu mija się z celem i postanowił przenieść te funkcjonalności bezpośrednio do mObywatela. Dzięki temu w jednym miejscu sprawdzimy nie tylko kwotę zgromadzoną na koncie, ale też wykaz wszystkich wpłat i – co dla wielu może być momentem prawdy – prognozę wysokości przyszłego świadczenia.

Rodzice również dostaną zestaw narzędzi, które oszczędzą im wizyt w urzędach. W planach na ten rok jest umożliwienie składania wniosków o paszport dla dziecka oraz zgłoszenie urodzenia potomka bezpośrednio z poziomu aplikacji. To ogromne ułatwienie, podobnie jak zapowiadana funkcja błyskawicznego unieważnienia dowodu osobistego w przypadku kradzieży tożsamości. Co więcej, mObywatel stanie się jeszcze bardziej przyjazny portfelowi – planowana jest pełna integracja płatności z systemami Apple Pay i Google Pay, co domknie proces cyfryzacji opłat urzędowych.

Ciekawie zapowiada się też przyszłość edukacji. mObywatel Junior, który zadebiutował we wrześniu zeszłego roku, ma stać się bazą dla ogólnopolskiego elektronicznego dziennika. Pilotaż w kilkudziesięciu szkołach ruszy jeszcze w tym roku, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, w 2027 roku papierowe dzienniki (i ich rozproszeni cyfrowi następcy) odejdą do lamusa w całym kraju. Dla osób starszych przygotowywana jest natomiast specjalna nakładka upraszczająca interfejs, która ma pomóc seniorom odnaleźć się w gąszczu funkcji.

Na liście projektów „w realizacji” znajdziemy też takie smaczki jak dostęp do ksiąg wieczystych, rozwój usługi e-Doręczenia oraz możliwość zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej (usługa Firma). Dla kierowców szykuje się weryfikacja ważności ubezpieczenia OC „na dzień”, co może być przydatne podczas kontroli czy stłuczek.

Niestety, nie wszystkie wiadomości są optymistyczne

Mimo gotowości Ministerstwa Cyfryzacji, w 2026 roku w mObywatelu raczej nie zobaczymy Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Choć wydaje się to prostym zadaniem, problem leży w gigantycznym długu technologicznym i administracyjnym. Przez lata dokumentacja Polskiego Czerwonego Krzyża była prowadzona w formie papierowej. Przeniesienie tych danych do nieistniejącego jeszcze spójnego systemu informatycznego to tytaniczna praca, która wymaga zaangażowania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi. Na ten moment brak odpowiednich przepisów i bazy danych sprawia, że krwiodawcy muszą pozostać przy swoich fizycznych kartach.

Nawet pomimo tych drobnych braków i powolnego wdrażania innych funkcji, aplikacja mObywatel ewoluuje w kierunku platformy multifunkcyjnej. Coraz więcej formalności uda się załatwić bez wizyty w urzędzie, co dla wielu Polaków jest ogromnym ułatwieniem.