Zaprojektuj własny zegarek w dwie minuty. Swatch oddaje AI-DADA w ręce klientów

Wszystko za sprawą platformy AI-DADA, która po udanych testach w Szwajcarii, właśnie zadebiutowała w kolejnych 20 krajach, w tym oficjalnie w Polsce. To narzędzie pozwala każdemu, bez najmniejszego doświadczenia graficznego, wygenerować unikalny projekt czasomierza w czasie krótszym, niż zajmuje zaparzenie kawy.

Swatch AI-DADA – „Artystyczna Inteligencja” z duszą szwajcarskiej marki

Jeśli pomyśleliście, że znowu mamy coś z dziwną, przesadnie abstrakcyjną nazwą, to w tym przypadku ma ona sens – nawiązuje bowiem do nurtu dadaizmu w sztuce, który stawiał na wolność i zerwanie z konwenansami. Swatch nie poszedł jednak na łatwiznę i nie podpiął pod swoją stronę generycznego modelu do generowania obrazów. AI-DADA to system, który został „wychowany” na ponad 40-letnim dziedzictwie marki. Przeanalizował tysiące archiwalnych projektów, obrazów, murali i grafik, które Swatch tworzył przez dekady. Dzięki temu, mimo że projekt powstaje na podstawie naszego opisu, efekt końcowy zawsze ma w sobie ten charakterystyczny, kolorowy gen szwajcarskiego producenta. Tutaj też się chwali, że firma korzysta tylko z własnego dorobku i nie szkoli swojej AI na cudzych pracach.

Sam proces tworzenia jest banalnie prosty. Po zalogowaniu się na konto otrzymujemy dostęp do pola tekstowego, w którym możemy wpisać swoje marzenia dotyczące wyglądu tarczy i paska. Może to być „nocne niebo nad Warszawą w stylu neonowym” albo „abstrakcyjna kompozycja inspirowana surfowaniem na Hawajach” – ogranicza nas w zasadzie tylko wyobraźnia i limit 300 znaków. System potrzebuje mniej niż dwóch minut, by wypluć gotowy projekt modelu z serii NEW GENT. Co ważne, nawet jeśli dwie osoby wpiszą dokładnie to samo polecenie, AI wygeneruje dwa różne obrazy, dbając o absolutną unikatowość. Każdy taki zegarek otrzymuje na deklu specjalny grawer „1/1”, podkreślający jego jednostkowy charakter. Idealne dla tych, którzy chcą mieć coś wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju.

Aby zapobiec przeciążeniu serwerów i nadać każdemu projektowi odpowiednią wagę, Swatch wprowadził dzienny limit: użytkownik może wygenerować maksymalnie trzy projekty na dobę. Stworzone grafiki są zapisywane na koncie tylko do północy lokalnego czasu – jeśli w tym czasie nie zdecydujemy się na zakup, projekt przepada w cyfrowej otchłani i następnego dnia musimy zacząć od nowa. To sprytny ruch, który dodaje procesowi tworzenia odrobinę emocji i zmusza do szybkiego podejmowania decyzji. Oprócz samej grafiki wygenerowanej przez AI, mamy wpływ na detale techniczne – możemy dobrać indeksy na tarczy czy kolor widocznego mechanizmu, co jeszcze bardziej pogłębia personalizację.

Prezes Swatch, Vivian Stauffer, podkreśla, że celem nie było zastąpienie ludzkich projektantów, ale danie każdemu wolności ekspresji. W dobie masowej produkcji, posiadanie czegoś, czego nie ma nikt inny na świecie, staje się nowym rodzajem luksusu, nawet jeśli mówimy o przystępnych cenowo zegarkach z tworzywa sztucznego. System AI-DADA udowadnia, że sztuczna inteligencja w służbie marki może być czymś więcej niż tylko chatbotem na stronie – może być kreatywnym partnerem, który rozumie estetykę firmy lepiej niż niejeden stażysta.

Wejście AI-DADA do Polski to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy lubią wyróżniać się z tłumu. Swatch po raz kolejny pokazuje, że potrafi połączyć tradycyjne zegarmistrzostwo z najnowszymi trendami technologicznymi w sposób, który jest przystępny i po prostu zabawny.