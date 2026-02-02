Najciekawsze telewizory do 3500 zł. Wybierasz lepszy obraz czy większą przekątną?

Podsumowanie artykułu . . .

Jeśli oglądasz sport, ważna jest płynność i smużenie. Jeśli filmy, liczy się czerń, lokalne wygaszanie i kontrola podświetlenia w ciemnym pokoju. Planujesz podłączyć TV do konsoli? Tu znaczenie będzie mieć port HDMI 2.1, VRR i sensowny input lag. Poniżej znajdziesz najciekawsze modele o przekątnej od 55 do 75 cali. Z pewnością wybierzesz coś dla siebie!

TCL 55C7K 55″ QD-Mini LED 4K 144Hz

fot. TCL

TCL w ostatnich latach zrobiło coś, co wielu markom przychodzi z trudem: dostarczył mocne parametry w atrakcyjnej cenie. Model 55C7K to propozycja dla tych, którzy chcą wejść w technologie Mini LED i poczuć, że telewizor ma zapas jasności. Przy oglądaniu treści HDR to właśnie jasność i kontrola podświetlenia budują efekt „wow” – szczególnie w salonie, gdzie w ciągu dnia wciąż coś świeci.

W tej półce cenowej ważne jest też to, czy wbudowane Smart TV działa płynnie i nie zawiesza się. Tutaj dostajesz Google TV, czyli wygodne wyszukiwanie, normalny sklep z aplikacjami i sporo sensownych ustawień obrazu. Zwróć uwagę na ustawienia ruchu i tryby obrazu po pierwszej konfiguracji, bo TCL potrafi podkręcić obraz na start bardziej, niż część osób lubi. Jeśli masz konsolę, docenisz też komplet wejść i funkcje dla graczy.

Cena: 3199 zł

Główne cechy: Mini LED i wysoka jasność HDR 144 Hz i funkcje dla graczy Google TV i szeroki wybór aplikacji Sensowny kontrast jak na klasę cenową

Dla kogo?: Dla osób, które chcą Mini LED bez dopłacania do najwyższych serii Dla fanów sportu i grania, którzy cenią płynny ruch Dla tych, którzy wolą Google TV od innych systemów



HISENSE 55U7NQ 55″ MINILED 4K 144Hz

fot. Hisense

Telewizor podobny do TCL powyżej. Seria U7NQ jod Hisense jest kierowana do użytkowników, którzy szukają jasnego, dynamicznego obrazu i odświeżania w okolicach typowych dla monitorów gamingowych. Jeśli często oglądasz sport albo kanały z dużą liczbą dynamicznych ujęć, to jest właśnie ta kategoria telewizorów, która ma szansę dać Wam spokojniejszą głowę. Hisense stawia też na mocny HDR, więc seriale z Dolby Vision potrafią wyglądać bardzo efektownie, zwłaszcza wieczorem. System VIDAA jest szybki, ale warto upewnić się, że dostępne będą wszystkie aplikacje, które faktycznie używsz na co dzień, bo ekosystem jest węższy niż w Google TV.

Dla graczy ważne będą HDMI 2.1 i obsługa VRR, bo to przekłada się na płynniejsze granie bez szarpnięć. Telewizor, który potrafi pokazać „cukierkową” ostrość z pudełka, więc polecam poświęcić chwilę na korektę wyostrzenia i temperatury barw.

Cena: 2799 do 3299 zł

Główne cechy: Mini LED i mocny HDR 144 Hz, HDMI 2.1, VRR Dobry wybór dla sportu i dynamicznych treści Sprawnie działający system VIDAA

Dla kogo? Dla graczy, którzy chcą 120/144 Hz w telewizorze Dla osób oglądających sport i treści HDR Dla tych, którzy polują na mocne parametry w promocjach



LG 55QNED86A6A 55″ MINILED 4K 144Hz VRR

fot. LG

LG w świecie telewizorów ma jedną dużą przewagę: potrafi robić sprzęt przewidywalny. Model 55QNED86A6A to również MiniLED 144Hz, więc jest propozycją dla tych z Was, którzy chcą jasnego telewizora do salonu i lubią żywe kolory. Lokalne wygaszanie i lepsza kontroli jasnych i ciemnych partii niż w klasycznych LED-ach. LG ma też dopracowany webOS, a to przekłada się na wygodę: szybkie przełączanie, sensowny pilot, proste menu. Jeśli w domu kilka osób korzysta z różnych aplikacji, to właśnie takie detale skracają codzienne tarcia.

Dla graczy istotne będzie oczywiście 144 Hz i HDMI 2.1, a także przejrzysty panel ustawień gamingowych, który pozwala szybko ustawić tryb pod konsolę. Telewizor ma charakterystyczny dla LG typ obrazu: czysto, jasno i z mocnym naciskiem na czytelność

Cena: 2999 zł

Główne cechy: Mini LED i lokalne wygaszanie 144 Hz, HDMI 2.1, VRR webOS i wygodna obsługa aplikacji Dobry wybór do jasnego salonu

Dla kogo? Dla osób, które chcą uniwersalnego telewizora “do wszystkiego” Dla rodzin, gdzie liczy się łatwy system i szybka obsługa Dla graczy, którzy chcą porządnych funkcji bez kombinowania



SAMSUNG QE65Q7F4A 65″ QLED 4K

fot. Samsung

Rozmiar bywa argumentem, który wygrywa z większością parametrów. Jeśli masz salon, w którym 55 cali wygląda jak monitor, to 65-calowy Samsung z serii Q7F jest dla Ciebie. To QLED, więc mocną stroną są kolory, a obraz ma ten charakterystyczny klimat: jest jasno, mocny kontrast i z dobre HDR. System Tizen jest szybki, ma większość kluczowych aplikacji i nie wymaga doktora z konfiguracji, żeby działać normalnie. J

eśli oglądasz dużo w ciągu dnia, jasność i powłoka ekranu mają znaczenie większe niż inne parametry, a Samsung radzi sobie tu solidnie, a do tego ma wygodne sterowanie i sensowne menu ustawień. Jeśli celujesz w duży rozmiar, to jedna z bardziej bezpiecznych decyzji w budżecie.

Cena: 2399

Główne cechy: 65 cali i wyraźny „QLED-owy” kolor Sprawny Tizen i szeroki wybór aplikacji Dobra propozycja do jasnego salonu Solidny upscaling dla słabszych źródeł

Dla kogo? Dla tych, którzy stawiają na rozmiar ekranu Dla osób oglądających dużo sportu i telewizji na co dzień Dla użytkowników, którzy chcą prostego, stabilnego Smart TV



Xiaomi TV S Mini LED 65 2025

fot. Xiaomi

Xiaomi w telewizorach często idzie drogą „dajemy dużo w niskiej cenie”, a seria S Mini 2025 dobrze wpisuje się w ten schemat. W wersji 65-calowej to propozycja dla tych z Was, którzy chcą poczuć mocniejsze HDR i większy ekran bez przekraczania budżetu. Mini LED pomaga tu opanować jasne akcenty w filmach i serialach, a przy okazji trzyma lepiej ciemniejsze sceny, więc seans wieczorem nie wygląda płasko.

Do tego dochodzi Google TV, które jest po prostu wygodne i stabilne: aplikacje są pod ręką, wyszukiwanie działa sensownie, a interfejs nie każe Wam skakać po dziwnych zakładkach. Wysokie odświeżanie i pakiet funkcji dla graczy sprawiają, że konsola nie jest traktowana jak gość drugiej kategorii. Telewizor dobrze odnajdzie się w Twoim salonie, gdzie oglądasz i w dzień, i wieczorami.

Cena: 2799 zł

Główne cechy: Mini LED i wysoka jasność do HDR 144 Hz i funkcje dla graczy (VRR, tryby gamingowe) Google TV i szeroki wybór aplikacji Dolby Vision i Dolby Atmos HDMI 2.1 i przyjazna obsługa konsoli

Dla kogo? Dla fanów seriali i filmów HDR oglądanych wieczorem Dla graczy, którzy chcą płynnego obrazu i VRR Dla osób, które lubią Google TV i prostą obsługę aplikacji



PHILIPS The One 65PUS8919/12 65″ 4K 144Hz

fot. Philips

Philips ma jedną, istotną przewagę nad powyższymi – Ambilight potrafi drastycznie zmienić klimat w pokoju lub salonie. Sam obraz jest dopracowany pod kątem detali i kolorów, a procesor obrazu Philipsa często dobrze radzi sobie z gorszym materiałem, co docenisz przy klasycznej telewizji i starszych serialach. Titan OS bywa prostszy niż Google TV, ale dla wielu osób to zaleta – mniej chaosu, szybciej trafia się do poszukiwanej aplikacji. Jeśli lubisz wieczorne seanse, Dolby Vision i Dolby Atmos robią sprawdzają się perfekcyjnie, szczególnie gdy dorzucisz soundbar. Do konsoli przydają się funkcja VRR i tryb gry.

Ambilight nie jest tylko ozdobą – przy dłuższym oglądaniu potrafi być po prostu wygodniejszy dla oczu, bo ekran nie świeci samotnie w ciemnym pomieszczeniu. W tej półce cenowej to jeden z najprostszych sposobów, żeby uzyskać efekt „wow” bez kombinowania z zewnętrznym oświetleniem.

Cena: 2699 do 2899 zł

Główne cechy: Ambilight 144 Hz i funkcje dla graczy (VRR, tryb gry) Dolby Vision i Dolby Atmos Duży ekran 65 cali do salonu Proste, szybkie Smart TV

Dla kogo? Dla tych z Was, którzy oglądają głównie wieczorem Dla fanów sportu i gier, którym zależy na płynnym ruchu Dla osób, które chcą telewizora łatwego w obsłudze dla całej rodziny



Nie daj się rozproszyć

Trzeba uczciwie ustawić priorytety. Jeśli najważniejszy jest efekt HDR i wieczorne seanse, sensownie jest celować w technologię Mini LED, bo lepiej kontroluje ona podświetlenie i daje mocniejszą dynamikę. Jeśli wygrywa rozmiar, 65 cali potrafi dać więcej frajdy niż mniejszy telewizor z lepszą specyfikacją. Jeśli lubisz dużo grać, nie odpuszczaj takich funkcji jak HDMI 2.1 i VRR, bo to nie są kosmetyczne dodatki, tylko funkcje, które stabilizują płynność i z pewnością to odczujesz. Zwróć uwagę na to jaki system Smart TV ma telewizor, bo będziesz używać go codziennie, a wolne menu potrafi skutecznie zniechęcić do korzystania z aplikacji.

Warto też pamiętać o ustawieniach obrazu po wyjęciu z pudełka, bo domyślne tryby często są ustawione pod ekspozycję w sklepie, a nie pod normalny salon. Nie ma jednej najlepszej opcji dla wszystkich, są za to dobre wybory dla konkretnych scenariuszy.